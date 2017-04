Ministrul Transporturilor: Am reuşit să punem în legalitate foarte multe loturi de autostrăzi

''Din păcate, anul trecut a fost un an mort pentru infrastructură şi mărturie stă şi absorbţia care s-a făcut, adică zero, pe fonduri europene. În momentul în care am venit în minister, primul lucru a fost să energizez organismul intermediar, deci practic legătura între autoritatea de management şi beneficiarii din cadrul ministerului, companiile care fac practic absorbţia pe fonduri europene'', a spus Alexandru Răzvan Cuc, citat de Agerpres.

Ministrul Transporturilor s-a referit şi la termenele nerealiste înaintate pentru anumite proiecte de infrastructură, pe care le-a pus pe seama neprofesionalismului şi dezinteresului celor responsabili.

''Şi totodată, dacă aţi observat, la nicio săptămână după ce am fost numit am schimbat conducerea companiei, tocmai pentru termenele nerealiste care s-au dat până atunci, pentru faptul că fosta conducere, şi nu vreau să aduc reproşuri, a abandonat anumite proiecte şi nu numai DN 71, vorbesc şi de alte proiecte din ţară: varianta de ocolire Buşteni, Comarnic, s-au dat termene nerealiste pe autostrada Transilvania, deci lucrurile astea nu or să se mai întâmple. Eu am pus-o pe seama neprofesionalismului şi dezinteresului total, pentru că foarte multe voci din vechiul guvern spuneau că au deblocat din punct de vedere birocratic ministerul, or iată că de când am venit am reuşit să punem în legalitate foarte multe loturi de autostrăzi, am dat autorizaţia de construcţie pe Lugoj-Deva, lotul patru'', a precizat Alexandru Răzvan Cuc