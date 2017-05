Experienţa care le-a schimbat viaţa. Elevă: „Persoane de 80, de 90 de ani aveau abonament la salon, veneau aproape zilnic“

Un proiect educaţional ca atâtea altele a reuşit să le schimbe planurile de viitor elevilor care, timp de trei săptămâni, au avut ocazia să lucreze efectiv în saloane din Portugalia, să vadă „lumea civilizată“ şi să-şi dorească să practice meseria de coafor-stilist fără să facă rabat de la rigorile pe care le ştiu din manual, dar au avut ocazia să le vadă şi transpuse în practică, ce-i drept, departe de casă.

„Surprinzător, dar ne-a fost greu, la început, să găsim elevi interesaţi“

Proiectul ERASMUS+, KA1 VET- „Specializare şi antreprenoriat în formarea profesională a viitorilor lucrători în industria de frumuseţe“ le-a oferit şansa elevilor de la Colegiul Economic „P.S. Aurelian“ Slatina să vadă cum se practică pe alte meleaguri meseria pe care şi-au ales-o. 32 de elevi de la clasele a XI-a şi a XII-a, profil estetică şi igiena corpului omenesc, au petrecut trei săptămâni în Portugalia (20 de elevi de clasa a XI-a), respectiv Spania (12 elevi de clasa a XII-a), lucrând efectiv în saloane de înfrumuseţare. Recunosc acum că experienţa trăită nu şi-ar fi permis-o, poate, nicioadată în afara acestui proiect. Culmea, spun profesorii, la început s-au lăsat, însă, foarte greu convinşi să participe la schimbul de experienţă.

„Cei de clasa a XII-a au fost mai receptivi, însă la clasa a XI-a apărea frecvent câte o renunţare, ne făceam probleme că nu reuşim să-i înlocuim. Au fost mai reticenţi, nu ştiu din ce motiv“, spune unul dintre profesorii care au realizat selecţia.

Beneficiarii proiectului au avut de trecut probe serioase. Au făcut stagii de pregătire suplimentară de limbă engleză, limbă spaniolă şi chiar de geografia şi istoria Portugaliei/Spaniei, la final fiind testaţi, acestea fiind probe care s-au adăugat celor „clasice“, la disciplinele de profil. „A fost o sesiune de pregătire intensă, au învăţat cu ocazia acestui proiect foarte multe, din domenii variate“, spune Mirela Mirescu, profesorul care a asigurat partea de implementare, administrativă, a întregului proiect.

Aventura în Portugalia

Şi iată-i ajunşi pe cei 20 de tineri, fete şi băieţi, însoţiţi de doi profesori (Ioana Dorobanţu şi Mirela Barbu), în Portugalia, într-o experienţă care a devenit de neuitat.

„A fost extraordinar. Am avut ce învăţa, cu siguranţă. Comportamentul, în primul rând, respectul faţă de celălalt, sunt printre cele mai importante lucruri învăţate. Acolo se respectă toată lumea, aici, nu“, spun elevii. Se hotărăsc greu cu ce să înceapă relatările.





În afara proiectului, niciunul dintre participanţi nu şi-ar fi permis să stea trei săptămâni în Portugalia

„Gazdele au fost foarte-foarte amabile. De fapt, toată lumea era aşa. Dacă întrebai de un magazin, nu se mulţumeau să îţi explice, te însoţeau până acolo şi tot ei îţi mulţumeau“, spune cineva. „Am observat la un moment dat, în trafic, un şofer care s-a hotărât brusc să întoarcă. Se formase deja coadă în spatele lui, dar nimeni nu claxona, nimeni nu înjura, toată lumea aştepta, răbdătoare, lucru care nu s-ar fi întâmplat la noi...“, îşi aminteşte altcineva. „Joia se organiza o piaţă mare, atunci era agitaţie, impresionant, iar a doua zi lucrurile reveneau la normal, ca şi cum n-ar fi existat. Din nou linişte, noi eram cei mai gălăgioşi pe stradă“, povesteşte altcineva. „Am remarcat că ei fac din orice un obiectiv de promovat, ştiu să-şi prezinte locurile“, a sesizat un alt elev. „Am trecut, într-una din zilele în care am mers să vizităm, pe lângă un colegiu construit după Harry Potter, totul arăta ca-n film. L-am şi văzut apoi, l-am vizitat“, povesteşte alt elev.

„Persoane de 80, de 90 de ani aveau abonament la salon, veneau aproape zilnic“

Cei 20 de participanţi la stagiul de pregătire din Portugalia au desfăşurat practica în 10 saloane din oraşul Barcelos şi din suburbie. Tinerii se prezentau în fiecare dimineaţă la lucru, după primele zile de acomodare reuşind, spun aceştia, să-i uimească pe patroni. „Ne-au spus că sunt foarte mulţumiţi de noi, că au mai avut elevi în stagii de pregătire şi din alte ţări şi că noi ne-am implicat cel mai mult. Sincer, la început, că patronul ne-a spus că n-o să facem foarte multe, ne-am cam făcut probleme, ne întrebam de ce-am venit. În scurt timp însă ne-au dat voie nu doar să-i ajutăm, ci chiar să tundem singuri, să aranjăm. Dacă nu ne descurcam, ne explicau pe îndelete, lucru care nu prea se întâmplă la saloanele de aici, unde facem practica. Nici clienţii nu aveau o problemă, erau foarte deschişi, vorbeau cu noi. Acolo tot oraşul ştia de proiect, foarte des primesc astfel de vizite“, povesteşte o tânără.





„M-a impresionat foarte tare faptul că persoane de 80, de 90 de ani veneau aproape zilnic la salon, aveau abonamente. Era o relaxare pentru ei şi-şi permiteau. Un pachet de servicii costa 10 euro, dar în preţ intra spălatul, tunsul, din nou spălatul după tuns, la bărbaţi şi aranjatul bărbii sau mustaţa. Când le-am spus ce preţuri se practică la noi şi care este nivelul salariilor nu pricepeau, nu le venea să creadă“, vin alte impresii.

„Am făcut manichiura la bărbaţi, în Portugalia, cât n-am făcut la femei în România în toată practica. Au altă mentalitate, vin la salon să se relaxeze, ascultă muzică, beau o cafea, un suc. De altfel, vinerea şi sâmbăta saloanele se transformau în baruri, un concept foarte interesant, care cred că ar putea să prindă şi în România“, povesteşte o altă elevă.





Elevele au făcut demonstraţii şi la târgul de oferte educaţionale, încercând să convingă elevii de gimnaziu să aleagă liceul lor FOTO: Alina Mitran

Impresionant a fost, spun la unison elevii, să-i vadă pe vârstnici atât de relaxaţi, de zâmbitori, de „fără griji“. Tinerii li s-au lipit, la rândul lor, de suflet clienţilor. „Aveam o doamnă de 70 şi ceva de ani care venea zilnic la salon. La final ne-a adus în dar ciocolată şi ne-a spus să n-o uităm, iar dacă trecem prin Portugalia, s-o vizităm neapărat. Erau curioşi să le povestim despre România, mulţi chiar au zis că vor să vină în vizită. Ştiau, bineînţeles, de Nadia Comăneci, de Hagi, o tânără mi-a spus că vrea să vină să vadă castelul lui Vlad Ţepeş. Ascultau muzică românească, piesele comerciale cunoscute în toată lumea“, spun elevii.





Andrada are atât de multe de povestit...

Foarte mulţi dintre ei au primit în timpul stagiului chiar oferte de lucru. „Au fost impresionaţi că ne-am implicat şi chiar ne-au spus, anumiţi clienţi, că vom deveni coafeze bune. Am primit şi oferte de lucru şi cred că ar fi interesant. Acolo se câştigă bine, însă interesul patronilor pentru afacere este deosebit. De obicei patronii fac treaba importantă, tund, coafează, chiar dacă au angajaţi“, au povestit elevii, inspiraţi, astfel, să-şi deschidă propriul salon, după absolvire, în România.

„Regulile de igienă sunt respectate cu stricteţe, erau obsedaţi de curăţenie“

Tinerii au avut impresia că au păşit cu totul în altă lume. Deşi toţi au făcut stagii de practică la saloane din Slatina, niciunul nu s-a comparat cu ce au descoperit acolo. „Şi aici sunt saloane în care se respectă igiena, dar acolo erau aproape obsedaţi de curăţenie, aproape că nu vedeai un fir de păr pe jos, deşi nu sunt controlaţi, din ce ne-au spus, foarte des. Vedeau un fir de păr pe jos, îll luau, îl duceau imediat la coş, dezinfectau foarte des. Dacă venea un client şi instrumentarul era la sterilizat, îl reprogramau. Evident că în România nu prea se întâmplă aşa“, intră elevii în amănunte.





Elevii beneficiari ai proiectului de mobilitate le-au povestit experienţa şi colegilor de clasa a IX-a FOTO: Alina Mitran

„Stilul la ei este foarte lejer. N-am văzut placă de întins părul, totul se face la perie, şi buclele la fel. Au rămas impresionaţi de împletiturile pe care le-am realizat noi. Au vrut să înveţe, li s-a părut deosebit. La bărbaţi se tunde doar cu maşina, nu folosesc foarfece. Sunt câteva deosebiri, am avut ce să învăţăm. Şi am găsit, la întoarcere, interes pentru ce am experimentat acolo şi la saloanele din Slatina unde ne desfăşurăm practica“, spun elevii, convinşi, acum mai mult decât înainte de stagiul din străinătate, că şi-au ales o meserie frumoasă, din care pot câştiga.

„Meseria pe care o învaţă ei este căutată şi la noi. Foarte mulţi au primit oferte de lucru, şi acolo, dar şi aici. De fapt, pentru practică nu facem faţă solicitărilor care vin de la saloane. Este o piaţă încă deschisă, îşi vor găsi cu siguranţă locul“, spune directorul-adjunct al liceului, prof. Jenica Urdeş.

CITIŢI ŞI: Elevele care bucură bătrâni de sărbători. „Tund, vopsesc părul, fac manichiura, pedichiura, îi aranjează şi pe domni“