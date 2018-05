Cum îngrijim muşcatele, vedetele balcoanelor. Detaliul care ne garantează că florile vor fi permanent bogate

Despre muşcate circulă nenumărate legende, care fac din aceste plante superb colorate şi parfumate (anumite specii) alegerea ideală atunci când le oferim în dar. Ele simbolizează prietenia, iar cercetările de laborator au arătat că au şi efecte benefice, purificând aerul. Speciile parfumate sunt folosite în bucătărie şi în industria parfumurilor, dar îşi găsesc aplicaţii şi în medicina naturistă.

De ce au nevoie muşcatele

Muşcatele îşi găsesc locul şi în locuinţă, dar şi în aer liber, în balcon, pe terasă şi chiar în grădină. Sunt plante mari iubitoare de lumină şi căldură, deşi soarele dogoritor de vară nu le face tocmai bine, de aceea vom avea grijă să nu le expunem direct.

Au nevoie de un sol uşor, care nu păstrează apa, umiditatea excesivă favorizând, în cazul muşcatelor, apariţia bolilor. Specialiştii ne recomandă ca vara să le udăm zilnic şi chiar de două ori pe zi, însă niciodată cu apă rece, ci preferabil cu apă „veche“ de 2-3 zile, regulă valabilă, de altfel, în cazul tuturor plantelor ornamentale. O variantă ar fi, vara, scufundarea vasului în apă, având însă grijă ca surplusul să nu rămână în tăviţă şi cu mare precauţie în privinţa florilor.

Muşcatele rezistă mai uşor căldurii şi chiar arşiţei, dar se resimt iarna, de aceea le vom feri de îngheţ. Muşcatele comune le putem adăposti iarna chiar în beci, dacă temperatura este de peste 5 grade Celsius, însă în lipsa luminii îşi vor pierde frunzele, proces reversibil în primvară, când vor porni din nou în vegetaţie. În schimb, soiurile de muşcate curgătoare au nevoie de lumină şi căldură şi în timpul sezonului rece, iar dacă le asigurăm aceste condiţii, ne pot chiar răsplăti cu flori şi în această perioadă.

Deşi, comparativ cu alte plante, nu au cerinţe foarte mari, pentru a avea plante viguroase, cu frunze dese şi flori multe, ar trebui să le „ajutăm“ cu fertilizant special care se poate aplica săptămânal sau la două săptămâni.

Un alt detaliu care de asemenea contribuie la dezvoltarea armonioasă a plantei este „ciupirea“, care presupune îndepărtarea unei treimi din lungimea tulpinii, îndeosebi atunci când a crescut în exces şi s-a desfrunzit, iar tija devine inestetică, această procedură ajutând la revigoarea plantei. Frunzele vor fi mai dese, iar florile, mai bogate.

Cum le înmulţim

Muşcatele se înmulţesc relativ uşor, fie prin seminţe, fie prin butaşi, ultima variantă fiind şi cea mai folosită. Există două perioade propice: primăvara, în lunile februarie-martie, şi la sfârşitul verii-începutul toamnei. Butaşii pot fi obţinuţi chiar în urma procedurii de „ciupire“, din tulpinile tăiate putând pregăti butaşii, punându-i în vase mici cu apă, unde vor face rădăcini, după care îi putem planta. Dacă butaşii alegem să-i punem în pământ, vom avea grijă să fie un mestec în părţi egale de pământ de flori şi nisip, nu foarte umed, pentru că umezeala favorizează apariţia bolilor, şi nici în strat foarte înalt. Frunzele uscate se îndepărtează, din acelaşi motiv. Butaşii sunt pregătiţi pentru a fi transplantaţi atunci când au două noi frunze.

Dacă alegem să înmulţim muşcatele prin seminţe, trebuie să ştim că seminţele nu se plantează mai adânc de 2-3 centimetri, vasele adânci favorizând mucegăirea.

Muşcatele pot suferi de boli, unele grave, care necesită îndepărtarea plantelor afectate, altele care presupun doar apliarea tratamentelor adecvate.

Putregaiul este una dintre boli, putregaiul cenuşiu (care apare în condiţii de temperauri de sub 15 grade Celsius, lumină insuficientă şi umiditate) putând fi tratat, în schimb cel bacterian (se manifestă sub forma unor pete în nuanţe de la galben până la brun) necesită îndepărtarea păriţilor afectate. Muşcatele pot face, de asemenea, „cancer bacterian“, care apare sub forma unei tumori şi este cauzat de udarea cu apă rece. Nici acesta nu este tratabil, dar poate fi prevenit evitând folosirea apei direct de la robinet.

Pentru flori bogate şi tulpini viguroase, specialiştii au câteva sfaturi simple, printre care:

udarea plantelor dimineaţa sau seara, niciodată în timpul unei zile călduroase; îndepărtarea tulpinilor bătrâne şi uscate, poziţionarea plantelor la lumină (se recomandă evitarea spaţiilor foarte umbroase), cu precauţia ca vara să fie ferite de acţiunea directă a razelor soarelui, care le pot arde, fertilizarea periodică a plantelor, cu produse speciale procurate din unităţile fito-sanitare sau chiar cu produse pregătite în casă, o astfel de soluţie fiind cojile de banană puse la uscat şi măcinate ulterior şi folosite ca fertilizant.