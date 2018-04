Cât costă onoarea poliţistului căruia un tânăr din Olt i-a rup piciorul, după care a filmat agonia omului legii. Agresorii şi-au primit pedepsele

Doru Florinel Ungureanu, Cosmin Ionuţ Ungureanu, Cosmin Alexandru Bituleanu, Mădălin Bituleanu şi Nicolae Alexandru Enciu, tinerii care în 27 octombrie 2017 au agresat un echipaj de poliţie venit în localitatea olteani Spineni să rezolve un conflict iscat între un grup de tineri cheflii şi vecinii acestora şi-au primit pedeapsa în primă instanţă.

Tinerii, care i-au rupt piciorul unuia dintre poliţiştii sosiţi la faţa locului, ulterior ţinându-i la distanţă pe colegii acestuia şi filmând momentele în care poliţistul, care avea dureri mari, cerea ajutor, au fost condamnaţi de Judecătoria Slatina, doi dintre ei primind pedepse privative de libertate. Procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina îi acuzase de: ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere, complicitate la ultraj, lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate etc.

Astfel, Doru Florinel Ungureanu, care în prezent este încarcerat în penitenciarul de maximă siguranţă Craiova, a fost condamnat la o pedeapsă finală de 2 ani şi 7 luni cu executare, în timp ce fratele său, Cosmin Ionuţ Ungureanu, care se află sub control judiciar (şi care a fost reţinut până la mijlocul lunii ianuarie 2018), a primit 1 an şi 6 luni închisoare cu executare în regim de detenţie. Ceilalţi trei inculpaţi au fost achitaţi.

Doru Ungureanu, care la data comiterii faptelor împlinise 18 ani, are de plătit daune materiale de 5.000 lei, dar şi 100.000 lei cu titlu de daune morale către poliţistul Constantin Bobaru. În solidar cu fratele său mai trebuie să achite celorlalţi doi poliţişti, Dan Tudorică şi Cătălin Cojocaru, fiecăruia câte 10.000 lei. Tot Doru Florinel va trebui să achite şi contravaloarea reparaţiei autospecialei de poliţie avariată, la momentul intervenţiei poliţiştilor cheflii pornind un adevărat asalt cu pietre. Cei doi fraţi mai au de achitat şi cheltuieli judiciare care mai totalizează 850 de lei.

La momentul comiterii faptei, anchetatorii s-au arătat îngroziţi de violenţa de care tinerii au dat dovadă, oamenii legii fiind impresionaţi de „sângele rece“ cu care aceştia au filmat agonia poliţistului, intenţionând să posteze ulterior imaginile pe o reţea de socializare. Episodul s-a încheiat de-abia când în sprijinul celor trei poliţişti au ajuns colegii de la intervenţii speciale şi un echipaj de jandarmi.

Hotărârea pronunţată în şedinţa de marţi, 17 aprilie 2018, poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.