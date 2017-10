Ţăranii români se plâng că rămân cu marfa nevândută, după un an de muncă: „E 8 lei kilu’ de carne, mai ieftin ca fasolea!“

A fost un an agricol bogat, grânele sunt pe toate drumurile, însă ţăranii care au sperat că se vor alege cu ceva după un an de muncă spun că sunt la un pas să-şi vândă animalele.

E trecut de ora 9,00 în târgul de săptămână de la Osica de Sus, cel mai mare din judeţul Olt, însă aglomeraţia e încă foarte mare. „N-am văzut, domnule, aşa ceva, e de groază! Să n-ai pe unde să mergi, ce-o fi cu lumea asta?!“, se-ntreabă toţi cei care încearcă să-şi facă loc prin mulţime. Lumea trece, se uită, întreabă de preţ şi pleacă. Încă destui sunt cei care, deşi s-au trezit „din viu’ nopţii“ să nu piardă clienţii, au rămas cu marfa nevândută.

„Aşteaptă, bă, să scadă preţu! Ce dracu’ or mai aştepta, că le dăm degeaba!“, se plâng ţăranii veniţi să vândă porcii pe care i-au „rotunjit“ frumos, dar n-au căutare. „E 8 lei kilu’, mai ieftin ca fasolea (fasolea se vindea cu 9 lei/kg - n.r.). Dacă nici la 8 lei...“, sunt dezamăgiţi proprietarii.





„Eu, măcar, sunt începător, anu’ ăsta m-am apucat. Uitaţi-vă la ei, sunt porci de carne, pietrain, buni, şi nu-i dau. Ce speranţe să mai avem, poate să mai scadă preţul pân’ la Crăciun, că de crescut...“, spune supărat un tânăr fermier, intrat, după spusele lui, de curând în „branşă“.

„Ca la noi, la nimeni, s-au făcut panouri solare pe izlazul comunal“

Nici la sectorul de carne nu e mai mare bucurie. Cumpărătorii se uită cu jind, chiar îi pun pe producători să le cântărească, dar pleacă descumpăniţi. „E 67 de lei, toată“, anunţă vânzătorul. „Atâta?!“, spune potenţialul cumpărător, şi pleacă agale. „Mai tăiem din ea, dom’ne“, ar vrea vânzătorul să cadă la înţelegere, dar nu mai are cu cine.

„E 12 lei kilu’, cu cât s-o dăm, ce dracu’! Cu cât o iei, dom’ne, de la oraş?!“, îşi susţine producătorul cauza. E vorba de carnea de oaie, ajunsă, spun crescătorii de animale, la cel mai mic preţ. „A fost şi 15 lei, a fost, la Paşte, şi 20, dar nu vorbim de Paşte, că atunci, aia e. Le tăiem, le vindem, să scăpăm de ele, că nu se mai poate, nu mai avem cum să le ţinem. Au arat patronii ăştia tot. La Osica, la noi, ca nicăieri. La noi s-au făcut panouri solare pe izlaz, e sat fără câini. Din tată-n fiu creştem, dar am ajuns să le dăm. Mai am 20 din 300, scap de ele şi de la anu’-ncolo, mai vedem ce-o mai fi. Rămânem cu vaci, cu capre, cu porci, cu ce mai avem, că nu se mai poate“, îşi varsă oful un bărbat care spune că are mare noroc cu pensia. „Am 70 de ani, să mai facă şi alţii“, mai spune bărbatul.

Nici pe brânză nu iau cine ştie ce. Cea de oaie e deja mai rară, au înţărcat, cea de capră se vinde cu 15 lei, de vacă, mai ieftin. „Ţăranu’, prost a fost, prost moare, muunceşte, aşa, degeaba!“, concluzionează oamenii care, stând de vorbă cu noi, au mai ratat câţiva privitori care ar fi cumpărat, poate, vreo bucată de carne.

„Veniţi la pufuleţi, proaspeţi, buni, naturali“

În târg găseşti orice, de la bucate, la cele de trebuinţă într-o gospodărie. Ultimele zarzavaturi adunate din grădină înainte de brumă sunt întinse pe pături. Ardeiul se dă cu 1,5 lei, „munţii“ de varză care scad rapid, cu 1 leu/kg. „Dacă acu’ nu pui, ai de sarmale la iarnă?“, explică vânzătorii, care nu mai fac faţă avalanşei de clienţi.





Cei care au plantat praz, căutat în zonă, ajung la concluzia că n-au făcut mare lucru. „Îl dăm cu braţu’, uitaţi-vă şi dumneavoastră, 5 lei braţul“, spune o bătrânică, bucuroasă, însă, că măcar l-a vândut tot. „Veniţi la pufuleţi, proaspeţi, buni, naturali“, se aude în mulţime un glas de copil. E cu părinţii, au o mică făbricuţă la Fărcaşele, îi produc singuri. „Punga are 500 de grame, cu plus sau minus 5“, explică puştiul, arătând mândru pungile uriaşe. Părinţii îl încurajează să-şi exerseze talentul de comerciant şi, ce-i drept, băiatul are succes.





În târg şi-au făcut loc şi comercianţii. Vând mere de import cu 3 lei, frumoase, mari, ceruite şi tot felul de alte produse. Crizantemele în ghivece le ademenesc pe doamne, bărbaţii se uită după fel de fel de obiecte, cugândul la ce mai au de reparat. Nu lipsesc nici comercianţii de „vechituri“, ba chiar sunt asaltaţi de vânătorii de chilipiruri. A fost, poate, ultima duminică aşa călduroasă de toamnă, aşa că târgul se sprage târziu, spre prânz, când devine o aventură să ieşi la drumul naţional.