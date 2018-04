Tinerii care au transformat dansurile populare în afacere. „Totul a început cu o glumă făcută la nunta verişoarei mele“

Alex Boca şi Marian Sima sunt doi tineri care au găsit o împletire a utilului cu plăcutul aşa cum puţini sunt cei care reuşesc. Cei doi tineri au început dansurile populare în urmă cu mai bine de 10 ani, iar de şase ani au găsit şi formula prin care pasiunea lor să le aducă o sursă de venit.





„Noi am început dansurile de mai bine de 10 ani, mai exact eu am 13 ani de când dansez iar Marian de aproximativ 15 ani. Eu am 22 de ani, iar Marian face 24 de ani acum, dar eram elevi de şcoală generală când ne-am dus la Palatul Copiilor şi am început dansul cu domnul Nicu Miclăuş. Am făcut şi instrumente pe atunci, dar dansul ne-a atras mai tare”, afirmă Alex.

Acum şase ani cei doi tineri, împreună cu partenerele lor de dans au pornit dintr-o glumă să danseze la nunţi, fără să ştie că totul se va transforma într-o mică afacere. Dorind să facă o surpriză plăcută unei verişoare, cei doi s-au prezentat şi au făcut un număr de dans, de unde totul a luat proporţii.





„Totul a început în glumă, urma să fie nunta unei verişoare şi am vrut să îi face o surpriză mai deosebită şi cum la dansuri ne pricepeam, am zis să îi facem un program de dansuri. La început nu ne-a dat multă lume şanse să răzbim în aşa ceva, dar totul s-a transformat într-o afacere, cu activitate mai intensă vara. Deja avem şase ani de când facem astfel de numere la nunţi şi din câte îmi amintesc, am cam trecut de 100 de reprezentanţii la nunţi”, mai povesteşte tânărul.





Numărul lor oferit la nunţi şi succesul pe care îl au vine ca o reparaţie a faptului că tinerii nu mai apreciază muzica populară şi nu mai ştiu dansa. Cum fiecare nuntă are persoane din toate categoriile de vârstă, pentru a împăca şi invitaţii trecuţi de prima tinereţe, numărul „Dănţăuşilor de la Satu Mare” este un moment pe gustul părinţilor şi bunicilor de la nunţi.





„Noi avem un număr cam de o jumătate de oră, în care prezentăm joc de codru, joc de Someş, Ardeleana şi acum, de anul acesta, vom avea şi joc de Oaş. După ce terminăm numărul luăm la dans şi mirii, naşii, socri şi ce invitaţi mai doresc, mai destindem atmosfera, iar lumea se bucură, pentru că dans popular nu prea mai vezi la nunţi, doar hore”, mai afirmă tânărul.





Vestea despre ce fac „Dănţăuşii de la Satu Mare” s-a dus departe, astfel că au fost invitaţi la evenimente chiar şi în Maramureş şi Bistriţa, iar acum numărul evenimentelor în sezonul de nunţi din vară a ajuns la numărul zecilor.

„Banii nu sunt extraordinar de mulţi, noi nu facem asta ca să avem o sursă de venit din care să ne asigurăm traiul, o facem pentru că ne place şi pentru că cineva trebuie să ducă tradiţia mai departe. Banii ce îi facem sunt buni de ieşit câteva seri în oraş cu prietenii sau dacă îi strângem de la toate evenimentele, sunt numai buni la începerea anului universitar, de una alta, ce e nevoie”, mai afirmă Alex Boca.

Ce este mai interesant în toată activitatea tinerilor este că nici unul din cei patru dansatori, respectiv doi băieţi şi două fete, nu au o activitate legată de cultură, tradiţii sau obiceiuri. Alex este anul patru la Facultatea de Topografie, Marian este profesor de geografie, Roxana este studentă la litere iar Teodora este încă elevă, la matematică-informatică.