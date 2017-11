Singura stradă din Satu Mare care ieşea direct pe pod şi evita cea mai aglomerată intersecţie a fost blocată

Strada Zimbrului este puţin cunoscută de către sătmărenii care stau în altă parte de oraş decât zona cartierului Soarelui. Strada este paralelă cu Bulevardul Octavian Goga, fiind folosită mai mult de către locuitorii din zonă, dar şi de firmele care au sediul în zonă, mai ales de cele de la fosta fabrică Textila Ardeleana.

Unul dintre capetele străzii dădea direct pe podul Decebal, ceva mai sus de staţia de autobuz. Această stradă avea în capăt trotuarul de la pod, cu o bordură teşită, pentru ca cei care vin de pe această stradă să poată ieşi direct pe pod. Aşa s-a şi refăcut după primele lucrări la pod, dar se pare că cineva s-a răzgândit şi a blocat accesul de pe acea stradă pe pod.

Bordurile, noi, teşite, au fost schimbate recent, cu unele mai înalte, astfel încât maşinile mici să nu poată trece peste acea bordură fără a suferi pagube. Astfel cei care până acum foloseau acea ieşire din zonă pentru a ajunge pe pod nu mai pot face acest lucru.

„Acum singura iesire din acest cartier este pe strada Basarabiei printre cele doua biserici. In aceasta zona sunt multi locuitori si chiar operatori economici cu multi angajati pentru care aceasta decizie nu este imbucuratoare deoarece ingreuneaza traficul si se maresc timpii de asteptare la iesirea din cartier. Sunt afectati chiar si cei care vin din zona Soarelui deoarece creste numarul de masini care ajung in b-dul. Octavian Goga si se fac cozi in sensul giratoriu de la Burdea care ar putea fi eliminate prin redeschiderea accesului pe pod de pe strada Zimbrului.”, afirmă un cetăţean din zonă, revoltat pe această schimbare.

Oamenii care locuiesc pe strada Zimbrului şi în jurul fostului cinematograf se declară nemulţumiţi de decizie, considerând că vor avea de stat mai mult în trafic pe Bulevardul Octavian Goga, pentru a putea trece de intersecţia Burdea. Mai mult, ieşirea de pe strada secundară pe Bulevardul Octavian Goga, este una greoaie, mai ales în perioadele cu trafic intens.

Locuitorii din zonă se întreabă acum care este motivul care a stat la baza decizie de a bloca accesul pe pod de pe strada Zimbrului şi dacă există vreo şansă ca bordurile să fie reschimbate, din nou, cu unele teşite.