Un consilier local, acuzat că a luat la bătaie un primar. Motivul: drumurile nu au fost deszăpezite

Întâmplarea s-a petrecut în comuna Dănicei din judeţul Vâlcea, duminică în jurul prânzului. Agresorul spre care arată primarul Dumitru Pirneci, care a mai avut în trecut şi alte altercaţii cu alesul, ar fi profitat de un moment în care acesta era singur.

Potrivit declaraţiei victimei, edilul se afla în maşină şi vorbea la telefon când un necunoscut, fiindcă la început, din cauza şocului nu a realizat despre cine este vorba, a deschis portiera şi a început să-l lovească în zona feţei cu pumnii şi să-l strângă de gât.

„Ieri mă aflam la deszăpezirea drumurilor din localitate în urma informării de vreme rea, cod portocaliu. Am fost alături şi de cei care aveau tractoare şi plug şi de cei care aveau antiderapant. După ce am curăţat o coastă pe DJ 852, la un moment dat mi-a sunat telefonul. Era o doamnă doctor profesor. Cum nu aveam semnal în zonă, am plecat cu maşina după semnal. Am parcat pe dreapta, am lăsat maşina pornită, timp în care vorbeam la telefon. Între timp, am văzut că se deschide brusc portiera şi cineva m-a luat la pumni. Pe moment, n-am conştientizat ce se întâmplă. Apoi, după ce am reuşit să cobor din maşină, am realizat cine era şi faptul că oprise microbuzul un pic mai departe de unde parcasem eu. Că dacă l-aş fi zărit că se apropie de mine, probabil aş fi plecat imediat sau măcar închideam uşile”, declară Dumitru Pirneci.

Este posibil ca întregul scenariu să fi fost unul premeditat, susţin anchetatorii. „Întâmplător, nu avea nici un client în microbuz. L-a parcat la o distanţă mai mare... Nu l-am văzut când s-a furişat prin spatele maşinii. Pur şi simplu a căşunat pe mine. Mi-a dat pumni în ochi de n-am mai văzut, mi-a luat puţin până să-mi revin“, mărturiseşte edilul.

După întreaga păţanie, primarul Pirneci s-a întors printre muncitori, care l-au văzut bătut şi l-au întrebat ce păţise: „Trecu după dumneavoastră consilierul Niţu, înjura de mama focului, că nu poate să urce cu maşina, din cauza zăpezii”, i-au explicat salariaţii.

Între timp, Pirneci a anunţat şi Poliţia, iar după declaraţii a fost sfătuit să se îndrepte spre Medicina Legală să-şi scoată un certificat medico-legal. „Am fost şi la Medicina Legală. Zile nu am primit multe – trei, dar vă daţi seama – am ochiul negru, m-a strâns de gât. Problema este că eram în timpul serviciului, cu maşina Primăriei. Avem un grafic de lucrări... Ieri am fost eu, astăzi este vicele. Aşa se procedează în situaţii de urgenţă”, explică alesul.

Între primarul Pirneci şi consilierul Niţu există o stare tensionată de mai multă vreme, cel din urmă fiind un contracandidat de-al său, din partea PSD, pe timpul alegerilor. „A pierdut de două ori, două mandate. El m-a ameninţat nu doar o dată. Până la urmă, m-am văzut nevoit să fac plângere, pe la începutul acestui an. Îmi tot spunea că o să mor din mâinile dumnealui”, declară Pirneci.

Pretextul pentru care consilierul local l-ar fi bătut pe primar - drumul nedezăpezit, Foto: FB Gheorghe Niţu

Primarul este convins că ura consilierului are motivaţie politică: „El e consilier PSD, eu PNL. El n-a putut să iasă primar din cauza mea şi a crezut că dacă scapă de mine, la următoarele alegeri, va ieşi primar. I-am spus şi cu alte ocazii, că are tot timpul să demonstreze până în campanie şi să convingă alegătorii că e mai bun decât mine, să vină cu proiecte, programe... ”

Potrivit primarului, consilierul local nu ar fi la prima agresiune: „A mai avut altercaţii şi cu Lazăr Company (o altă firmă de transport – n.r.)”. În ceea ce priveşte prima plângere, pentru ameninţări şi injurii, pe care a făcut-o la Postul de Poliţie Dănicei, primarul susţine că individului i s-a luat doar o declaraţie în care a susţinut că nu va mai repeta fapta.

Comportamentul agresiv al consilierului Gheorghe Niţu s-ar manifesta şi în şedinţele de Consiliu Local, mai spune Pirneci. Despre atitudinea acestuia ar fi luat la cunoştinţă şi superiorii politici ai consilierului, care l-au sfătuit pe edil să-l acţioneze în judecată.

„Nu se poate să acţionezi aşa, mişeleşte! Putea să mă omoare. Vă daţi seama ce spaimă şi panică e în familia mea! Şi acum am emoţii când mă gândesc prin ce am trecut! Nici nu-mi amintesc foarte clar, fiindcă totul s-a petrecut foarte repede. Când m-am dat jos din maşină, el deja plecase”, explică edilul, care spune că are şi probe în susţinerea spuselor sale, inclusiv imagini de pe camera de luat vederi din localitate, în care se vede unde fost parcat microbuzul, la ce oră şi altele.

„La Poliţie s-a înregistrat un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe. Conflictul dintre cei doi este vechi. Deocamdată sunt discuţii dacă se va face încadrarea pe ultraj sau violenţe. Dosarul a fost înaintat la Parchet. Procurorul va dispune ce măsură se va lua. Victima nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit raportului primit. Din ce am vorbit cu colegii mei, nu mai există şi alte dosare penale în lucru cu aceste două persoane. Plângerile au fost înregistrate la petiţii. Nu cunoaştem mai multe detalii despre persoanele implicate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, Loredana Sandu.

Ce spune consilierul local

Jurnaliştii „Adevărul“ l-au contactat telefonic pe consilierul acuzat, în mai multe rânduri, iar când au reuşit să-i vorbească acesta a promis că va da o declaraţie, dar după ce se va finaliza şedinţa de Consiliu Local la care participa.