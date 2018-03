Calificat pentru a doua oară la Olimpiada de Logică, un elev se pregăteşte intensiv şi câte cinci ore pe zi

La prima participare la Olimpiada Naţională de Logică, deşi studiase numai un semestru, Alexandru Mincu Muşat a reuşit să fie cel mai bun pe judeţ şi să se califice în faţa unor elevi de clasa a XII-a, la faza naţională.

„Felul în care am fost apreciat de profesor m-a determinat să fiu interesat de această materie”

„Este o materie pe care o cunosc doar de doi ani, pentru că se face numai în clasa a IX-a. Nu m-a atras de la început, eram la fel de dezinteresat precum colegii mei – mă gândeam că este încă o materie, la fel ca celelalte, părea mai degrabă ilogică.

Totul s-a petrecut după o testare. Toată lumea din clasă avea o întrebare pentru domnul profesor, legată de lucrare şi materie, despre o anumită situaţie pe care nu ştiam nici unul cum s-o rezolvăm, căreia nu-i vedeam logica, dar nimeni nu a avut curajul să o adreseze.

Mi-am făcut curaj şi l-am întrebat pe domnul profesor dacă pot să-l întreb ceva înainte de test şi mi-a răspuns că nu, dar să o fac după lucrare. Apoi, la final, m-a întrebat despre ce este vorba şi mi-a spus că se bucură că m-am interesat.

Felul în care am fost apreciat, în acel moment, a fost ca să spun aşa – declicul, m-a determinat să fiu interesat de această materie”, îşi aminteşte Alexandru despre începuturile pasiunii sale legate de materia „Logică”.

Logica nu l-a făcut să uite de pasiunea pentru muzică, în partea stângă, pe scaun, cu chitara, Foto: Arhiva personală

„Logica ne dezvoltă creativitatea şi ne ajută să fim buni strategi”

Când vine vorba despre cum i-a schimbat noua pasiune perspectiva despre viaţă, cum l-a ajutat, Alexandru susţine că: „Logica ne dezvoltă mentalitatea, modul de gândire foarte mult. În primul rând, ne face mult mai raţionali, ne ajută să judecăm lucrurile mai limpede, să gândim în profunzime şi să luăm decizii corecte, dar, de asemenea, ne dezvoltă şi creativitatea, ne ajută să fim chiar buni strategi.

Pot să spun că are legătură cu şahul: în sensul că în permanenţă trebuie să ne gândim ce mutări am putea să facem, de ce nu ar trebui să le facem pe altele. Se leagă una cu alta. Joc şah doar acasă, cu tatăl meu”, ne explică Alexandru.

Pe de altă parte, recunoaşte că: „Logica m-a ambiţionat să mă străduiesc mai mult în tot ceea ce fac. Această materie m-a făcut făcut să mă simt bun la ceva. M-am simţit extraordinar când am fost pe locul I, pe judeţ şi apoi am mers la Naţională. Dacă sunt bun la logică înseamnă că pot să fiu bun la orice îmi propun”, mai crede elevul.

„Trebuie să fiu raţional, ca să judec propoziţiile, să fiu şi creativ ca să dau exemple”

Din momentul în care profesorul i-a acordat atenţie, Alexandru Mincu - Muşat a început să se implice, să studieze mai mult. „L-am întrebat pe domnul profesor dacă există olimpiadă şi am început să mă pregătesc intens”, ne mărturiseşte Alex.

L-am întrebat dacă ce face acum are vreo legătură cu logica din problemele de matematică din clasele primare: „Am discutat şi cu tatăl meu despre acest lucru. El a făcut o logică diferită, la care vă referiţi şi dumneavoastră – logica matematică. Dar materia care se face în clasa a IX-a nu are legătură neapărat cu matematica, personal mi se pare că are mai degrabă legătură cu româna sau, eu cel puţin, văd mai multe conexiuni cu această materie. Trebuie să fiu destul de raţional ca să judec propoziţiile, să fiu şi creativ ca să dau exemple, ca să sune totul logic”, ne mai explică olimpicul.

Prietenii sunt şi ei pe lista de priorităţi, Foto: Arhiva personală

Ieşirile în natură şi muzica, alte hobby-uri

Când vine vorba despre alte pasiuni, Alexandru spune: „Am mai multe hobby-uri. Sunt îndrăgostit de natură. Îmi încarc bateriile petrecând cât mai mult timp în natură, unde mă simt în elementul meu. De asemenea, îmi place foarte mult să cânt la chitară. Mă ajută doamna profesoară de muzică, Saioc Daniela, cu care ne pregătim mai mulţi copii, în afara programei, sâmbăta”, unde elevii de la Matei Basarab merg ca la un fel de cerc.

La şcoala din care provine Alexandru, Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, pregătirile de după ore cu profesorii, gratis, sunt o normalitate. Curios sau nu, dar majoritatea olimpicilor de la această şcoală, dacă nu chiar toţi, nu fac meditaţii în privat, plătite.

Se pregăteşte cu profesorul, la şcoală, uneori şi cinci ore pe zi „Mă pregătesc în continuare cu domnul profesor de logică, Andrei Nicolae, pentru că nu mai fac această materie. Nu în fiecare zi, pentru că nu poate domnul, dar ne întâlnim, în medie, cam de trei ori pe săptămână, totul depinde de timpul pe care îl are dumnealui disponibil. Au fost zile când m-am pregătit o oră, altele şi cinci ore. Particip la orele de logică de la clasa a IX-a, în sensul că stau în clasă şi lucrez sub supravegherea domnului profesor, separat de ce face dumnealui la oră”, ne mai explică Alexandru.



Aăături de tatăl său, după o reprezentaţie la teatru unde fusese clovn, Arhiva personală

Vrea să aleagă între arhitectură, drept sau muzică

Rezultatul de anul trecut, chiar dacă nu a fost pe măsura aşteptărilor, l-a determinat să-şi dorească să fie mai bun: „Anul trecut, m-am clasat la mijlocul clasamentului, concurând şi cu elevi de a XII-a. Am fost luat puţin prin surprindere de subiecte, nu mă aşteptam să fie atât de grele. Au fost câteva lucruri cărora nu le acordasem suficientă atenţie la pregătire şi s-a văzut în rezultatul ulterior. Anul acesta sunt mult mai pregătit”, mai spune Alexandru.

Despre planurile sale de viitor mărturiseşte că: „Încă nu m-am decis ce voi face, după ce termin liceul. Am mai multe opţiuni. Mă tentează la fel de mult arhitectura, dreptul, dar şi muzica.”

„Alex este un copil care ştie ce vrea”, îl caracterizează profesoara Alina Veţeleanu, directorul CNI „Matei Basarab”.

„De cele mai multe ori ştiu ce vreau, dar nu îmi fac planuri de lungă durată. Mă interesează mai mult prezentul”, adaugă Alexandru Mincu Muşat. Acesta a fost motivul pentru care, de anul trecut, face figuraţie la Teatrul Municipal Ariel din Râmnicu Vâlcea, o pasiune cu care cochetează de mic.