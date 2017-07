BAC 2017 Prahova. Mihai Constantin, absolvent de liceu cu media 10 la Bacalaureat: “Rămân în România! Vreau să salvez această ţară!”

Recunoaşte cu sinceritate că media maximă l-a surprins, emoţiile pentru el fiind îndreptate către proba de Limba Română unde nu era foarte sigur că a făcut o lucrare perfectă.

“Nu eram foarte sigur că o să iau 10 la Română, acolo evaluarea fiind una puţin mai subiectivă. Sincer, m-a surprins media pe care am obţinut-o la Bacalaureat. La matematică şi la fizică nu am avut emoţii, acolo ştiam că nu am greşit”, mărturiseşte Mihai.

Acesta a precizat că se va relaxa câteva zile şi apoi va intra din nou în focurile examenului, de data aceasta unul mult mai important, admiterea la facultate. Mihai Ioan Constantin a ales ca primă opţiune Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti, decis fiind să rămână să studieze în ţară, deşi media de la BAC i-ar permite să aleagă o facultate de top din Europa şi chiar SUA.

“Visul meu ar fi să fiu admis la Automatică, dar acolo ne batem cam zece pe un loc. Vin cei mai buni din ţară. Ca a doua opţiune am ales o facultate din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, oricum ceva în domeniul ingineriei, pentru că la mine în familie cam toţi sunt ingineri”, a explicat Mihai.

Cât despre timpul petrecut “cu nasul în carte”, Mihai susţine că la un moment dat a fost pe punctul să clacheze, să se piardă şi atunci a realizat cât de important este să poţi doza momentele de relaxare cu timpul destinat studiului.

“Pentru cei care urmează să suţină la anul Bacalaureatul, nu pot decât să le spun să înveţe, dar să se şi relaxeze. Eu, la un moment dat, era să mă pierd pentru că stăteam tot timpul cu nasul în cărţi, mai ales pentru proba de la Limba Română, unde am tot citit lecţiile. Mi-am dat seama că nu era chiar bine cum procedam şi am decis să mai ies din casă, să fac plimbări scurte”, este sfatul pe care îl dă absolventul de 10 din “Grigorescu”.

Deşi ar avea posibilitatea să studieze la o universitate din orice parte a lumii, Mihai este decis să rămână în România şi asta pentru că “vreau să salvez cumva această ţară”.

Cel de-al doilea absolvent din Prahova care a obţinut media 10 la BAC 2017 este din Ploieşti, se numeşte Cristina Teodora Sima şi a urmat cursurile Colegiului Naţional Nichita Stănescu din Ploieşti.