Hreanul, fasolea şi napul – eficienţă antiacneică demonstrată fitoterapeutic. Cum îţi prepari acasă cele mai bune remedii împotriva coşurilor

„Trebuie precizat că un tratament fitoterapeutic pentru acnee, ca să dea rezultate pe termen lung, poate dura si jumatate de an. Înainte de toate, trebuie consultat medicul dermtolog”, precizează, pentru “Adevărul”, specialistul în fitoterapie Elena Badea.



Pentru uz intern, fitoterapia recomandă câteva plante cu efect demonstrat: urzica, brusturele, păpădia nucul, mesteacănul fasolea şi trei fraí pătraţi.



„Brusturele se administrază sub formă de infuzie, preparată din patru linguri de rădăcină mărunţită peste care se adaugă 250 de ml de apă clocotită. Infuzia de consumă pe parcursul unei zile. Infuzia de urzică se prepară, în schimb, dintr-o linguriţă de plantă uscată, la 250 ml de apă fierbinte. Se administrează la fel, pe întreagă zi. Şi infuzia de Trei fraţi pătaţi, obţinută dintr-o linguriţă de părţi aeriene ale plantei, la o cană cu apă, este eficientă dacă se beau două-trei căni pe zi”, recomandă Elena Badea



Păpădia, în schimb, este eficientă în combinaţie cu mesteacănul. „Obţinem un decoct din frunze, în părţi egale, la o cană de apă. Se administrează de trei ori pe zi, cu o jumătate de oră înainte de mesele principale. Tot de trei ori pe zi este recomandat şi ceaiul de nuc, obţinut din 15 picături de tinctură medicinală de frunze administrate în ceai de tei, de trei ori pe zi”, explică specialistul..



Şi fasolea are proprietăţi antiacneice dacă este utilizată sub formă de decoct de teci , în cură îndelungată.



„Decoctul se prepară din 50 g de fasole teci, la o cană de apă. Se bea câte o cană înainte de fiecare masă. Recomandată este şi extracţia dublă, obţinută din patru linguri de teci uscate, lasăate la macerat peste noapte, într-un litru de apă rece. Dimineaţa se fierbe până scade la jumătate, iar preparatul se consumă în cursul unei zile”, precizează Elena Badea.



Ce poţi aplica direct pe faţă



Mult mai multe sunt plantele pentru uz extern cu efect dezinfectant şi cicatrizant, folosite sub formă comprese sau pentru spălături. Printte ele se regăsesc şi legume precum ceapa, prazul hreanul, roşia, castravetele, napul şi ridichea.



„Hreanul poate fi utilizat macerat, sub formă de oţet. Seara şi dimineaţa se aplică pe faţa udă acest preparat şi se lasă să acţioneze timp de 10 minute. Iată cum îl obţinem. Hreanul se dă pe răzătoare şi se introduce într-o sticlă. Se toarnă deasupra oţet de vin sau de fructe până acoperă hreanul. Maceratul este lăsat să stea 10 zile într-o încăpere cu temperatura moderată, întrucât acesta este folosit direct din sticlă, fără a varsă oţetul, ar trebui lăsat într-o sticlă de plastic”, precizează specialistul



Tot în amestec cu oţeţ se utilizează şi ridichea. „Se rade ridichea şi se lasă la macerat timp de 10 minute, în oţet. Amestecul se aplică sub formă de cataplasmă pe locul afectat. De la nap se folosesc rădăcinile tuberizate, fierte sau coapte, care se aplică prin masare uşoară pe zona inflamată, iar în cazul prazului, se folosesc frunzele fierte cât sunt încă calde, aplicate pe zona inflamată”, explică Elena Badea.



Pătlăgelele roşii au şi ele efect antiacneic dacă se tamponează pielea obrazului sau a zonei afectate cu felii de roşii, de mai multe ori pe zi. Specialistul recomandă ca sucul să se lasă pe faţă cât mai mult.



„Castravete, renumit şi el pentru beneficiile aduse tenului, se taie felii de castravete şi se aplică sub formă de cataplasmă pe zone afectate, iar în ceea ce priveşte ceapa, putem utilizeaza bulbul încălzit sub formă de compresă caldă pe zona afectată”, explică Elena Badea.



Tot pentru uz extern putem apela la o serie de ceaiuri. Cel de cicoare, spre exemplu, sau ceaiul de frasin, ori de plop negru au efecte vizibile, dar după o utilizate mai îndelungată.



„Infuzia de cicoare se prepară din 20-40 g de rădăcini mărunţite şi părţi aeriene de plantă la 100 ml de apă. Se foloseştte sub formă de băi, cataplasme şi spălături. Tot sub formă de infuzie utilizăm şi

plopul negru - o linguriţă de muguri zdrobiţi, la o cană de apă. Se foloseşte pentru cataplasme şi băi locale. Din frasin preparăm infuzia utilizând două linguriţe de frunze la o cană cu apă. Preparatul se folosseşte sub formă de comprese pe zona afectată”, explică specialistul în fitoterapie.



Florile de gălbenele au efect dezinfectant şi cicatrizant, grăbesc vindecarea leziunilor şi ajută la refacerea pielii. Se pun două linguri de plantă la un litru de apă clocotită, se lasă să infuzeze 10 minute, apoi se strecoară. Se spală faţa cu soluţia obţinută sau se aplică comprese înmuiate în infuzie pe zonele afectate.



De amintit că şi brusturele se foloseşte în uz extern. Specialistul recomandă o infuzie preparată din 20-30g rădăcini mărunţite la un litru de apă. Se aplică pe zona afectată comprese cu această infuzie.



Să nu uităm, de asemenea, lămâia „Fiind o citrică, acţionează ca un excelent exfoliant, îndepărtând celulele moarte ale pielii. Putem tăia felii subţiri sau putem înmuia o bucată de pânză în suc, pe care să o aplicăm apoi pe zonele afectate”, recomandă Elena Badea.