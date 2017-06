În sezonul estival, creşte traficul de persoane şi autovehicule prin punctele de frontieră cu Ungaria

“Din analiza pe care am efectuat-o am observat că, în fiecare an, în sezonul estival, adică în perioada 1 iunie-31 august, este o creştere a traficului de călători şi de autovehicule prin punctele de frontieră, din 2014 spre 2015 cu 2%, din 2015 spre 2016 cu circa 6% şi preconizăm că în acest an va fi o creştere de aproximativ 8% a traficului faţă de anul precedent”, a declarat chestorul de poliţie Marin Bondar, şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Oradea.

Potrivit acestuia, în anul 2016, în sezonul estival, cele opt puncte de trecere a frontierei rutiere şi patru puncte feroviare, din judeţele Bihor şi Arad, au fost tranzitate de peste 5,1 milioane de persoane, cu 1,9 milioane de autovehicule. Anul anterior, acestea au fost tranzitate de 4,7 milioane de persoane, cu 1,6 autovehicule, iar în anul 2014, au fost 4,3 milioane de persoane şi 1,4 milioane autovehicule.



Şeful ITPF Oradea a menţionat că traficul cel mai intens se înregistrează la Nădlac II şi Borş, reprezentând 78% din ponderea traficului prin cele 12 puncte de trecere.



În primele cinci luni ale anului, ieşirile din ţară au fost mai numeroase, atât la persoane, cât şi la mijloace de transport.



La debut de sezon estival, chestorul Marin Bondar a anunţat că, deşi inspectoratul dispune de personal insuficient - din 1.100 de funcţii sunt acoperite doar 87%, se vor lua toate măsurile posibile pentru a asigura fluidizarea traficului în punctele de trecere a frontierei. Angajaţii îşi vor lua doar câte o săptămână de concediu şi va fi suplimentat personalul la controlul documentelor, urmând să se deschidă alte artere de control în limita configuraţiei, în total fiind 49 de fluxuri atât la intrarea în România, cât şi la ieşirea din ţară, pentru toate tipurile de mijloace de transport.



Pentru evitarea aglomerărilor, conducerea ITPF Oradea a recomandat participanţilor la trafic (autoturisme) să tranziteze toate punctele de frontieră, verificând, în prealabil, timpii de aşteptare accesând aplicaţia online disponibilă pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro.



Automarfarele peste 7,5 tone pot tranzita frontiera cu Ungaria prin Borş, Vărşand, Nădlac II şi Nădlac I, iar cele cu un tonaj sub 7,5 tone pot trece şi prin Turnu, Salonta şi Diosig.



Conform lui Bondar, din 7 aprilie 2017, se efectuează controale amănunţite, sistematice, la frontiera internă a Uniunii Europene, menţionând că, în medie, controlul obişnuit al unui automarfar durează două minute şi jumătate. El a precizat că există posibilitatea renunţării la controlul amănunţit, dacă se formează cozi foarte lungi. Ungaria interzice tranzitul autocamioanelor pe teritoriul ţării sale în weekend-uri şi sărbători legale, motiv pentru care se automarfarele staţionate, majoritatea în parcările române din apropierea graniţei, aglomerează punctele de trecere mai ales în zilele de luni şi marţi.



“După cum ştiţi, partea ungară a renunţat la această verificare, prin hotărâre de guvern, dar partea română continuă aceste verificări, cu posibilitatea ca, în momentul în care sunt aglomerări, să se ia hotărârea de către conducerea inspectoratului, de renunţare la aceste controale şi de fluidizare a traficului pe sensul de ieşire din România. De fiecare dată când se anunţă coloane de TIR-uri, noi luăm măsura să relaxăm controlul şi să facem unul minim”, a declarat Bondar.



Începând din luna iulie, restricţiile camion stop în Ungaria se vor aplica de sâmbăta, de la ora 15,00 spre deosebire de cum este în prezent, ora 22.00, până duminica, la ora 22,00. Automarfarele pot staţiona şi pe teritoriul ungar, până la o distanţă de 20 de km de graniţă.