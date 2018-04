Mama tânărului de 18 ani dispărut în Munţii Făgăraş: „Fiul meu mi-a comunicat asupra condiţiilor meteo dure, fără să se «plângă»“

Ieşeanca a postat, luni seară, pe pagina sa de socilizare, următorul mesaj: „De miercuri 4.04.2018, Octavian, soţul meu şi T. sunt daţi dispăruţi în masivul Făgăraş. Ca să nu apară speculaţii de niciun fel, am optat să vă transmit informaţiile oficiale de care dispun. Sunt mobilizate Poliţia, Jandarmeria, ISU, CJ Braşov; Salvamont Victoria; Salvamont Sibiu; pilot. Comunicarea este promptă cu autorităţile. De asemenea, cu familia prietenului nostru“.



Femeia a menţionat că au început de duminică operaţiunile de căutate, deoarece „joi nu a fost aparat disponibil. Vineri şi sâmbătă nu au fost condiţii de zbor. Duminică elicopterul a survolat văile sudice. Nu au fost văzuţi. Un indiciu: avalanşă pe Valea Viştea Mare. Acum, un elicopter survolează văile nordice. Aşteptăm raportul. Vă ţin la curent. Informaţiile valide sunt strict cele care vin din partea mea. NU vă asumaţi şi NU transmiteţi zvonuri, păreri. Am încredere în experienţa şi prudenţa adulţilor, precum şi în mentalul şi rezistenţa lui Octavian (18 ani). Gândul cel bun pentru voi toţi“.



Aceasta a luat legătua cu fiul ei pe 1 aprilie, precizând că „în toate declaraţiile către autorităţi am semnalat că fiul meu, în conversaţia din 1.04.2018, 12.34h, mi-a comunicat asupra condiţiilor meteo dure, fără să se «plâng㻓.



În cursul zilei de marţi, femeia a transmis că familia sa doreşte discreţie asupra datelor prezentate în mass-media. „Eu, personal, nu voi da declaraţii pentru mass-media. Comunicarea este corectă cu autorităţile şi consider că acestea sunt singurele abilitate să informeze obiectiv. Mulţumim. Este poziţia noastră oficială, transmisă şi autorităţilor“, a postat Amelia Sandu-Andrieş.





Vestea că cei trei nu sunt de găsit a fost dată încă de miercuri, 4 aprilie, maşina lor fiind găsită abandonată în curtea unui schit din localitatea braşoveană Breaza. I-au anunţat pe călugări că pleacă pe un traseu spre zona Punct Roşu - Urlea din masivul Făgăraş, cel mai probabil punctul final al traseului fiind vârful Moldoveanu.

Ultimele veşti din partea celor trei au venit din refugiul Moşuleasa, situat în munţii Făgăraş, la o altitudine de 2.000 de metri.

În cursul după-amiezii de marţi, 10 aprilie, salvamontiştii plecaţi cu un elicopter MAI în căutarea celor trei au anunţat că au identificat două trupuri în zona greu accesibile de pe creasta Munţilor Făgăraş. Salvatorii nu au reuşit să coboare pe frânghii din elicopter şi nu pot confirma că ar fi vorba despre persoanele date dispărute.