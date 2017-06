FOTO Ministrul Daea, la Iaşi: „După cum aţi putut observa, Prutul este pe câmp“

Unul dintre cei mai controversaţi miniştri ai cabinetului Grindeanu s-a aflat în weekend în judeţul Iaşi. Petre Daea a vititat culturile şi fermele deschise în zonă, a discutat cu proprietarii acestora şi a inspectat cel mai modern sistem de irigaţii din judeţul Iaşi.



Ministrul Agriculturii a precizat că îşi doreşte ca în următorii patru ani, la nivel naţional să se ajungă la două milioane de hectare irigabile.

„Vreau să vă spun că traiesc un sentiment de maximă bucurie pentru că într-o zi frumoasă, într-un platou de culturi excepţionale am putut întâlni fermieri cu adevărat dedicaţi. După cum aţi putut observa, Prutul este pe câmp. Este pe câmp pentru că aici, parţial, sistemul de irigaţii funcţionează şi noi vrem să îl aducem la întreaga capacitate. La Iaşi am găsit fermieri extrem de interesaţi pentru a pune în valoare sistemele de irigaţii şi suntem bucuroşi că am putut să le dam o mână de ajutor, pentru a beneficia de apă gratuit. Este foarte important că cei care conduc administrativ judeţul sunt foarte implicaţi şi eu personal ştiu cât efort se depune pentru a realiza ceea ce ne-am propus cu toţii: să ne bucurăm de rezultatele muncii”, a afirmat Petre Daea, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.