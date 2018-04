Cine este pacientul căruia i se realizează primul transplant de plămâni din România. Bolnavul aştepta de trei ani operaţia salvatoare

Mugurel Amariţei, bolnavul în vârstă de 36 de ani din Iaşi, a fost transportat marţi, 17 aprilie, de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean IaşI la Spitalul „Sfânta Maria” din Bucureşti pentru efectuarea intervenţiei care i-a fost recomandată din 2015.

„SAJ Iaşi a asigurat marţi, 17 aprilie, transportul asistat, cu echipaj B2, al pacientului la Spitalul «Sf. Maria» din Bucureşti pentru efectuarea unui transplant pulmonar, după cum avem consemnat în înregistrarea noastră. Bărbatul a fost transportat sub supravegherea unui asistent medical, cu oxigenoterapie asigurată pe durata traseului”, a arătat asistent principal Nicolai Pralea, purtător de cuvânt al SAJ Iaşi.

Potrivit reprezentanţilor SAJ Iaşi, apelul la 112 prin care s-a solicitat asigurarea transportului asistat pentru bolnavul programat la transplant a fost efectuat chiar de Mugurel, la ora 10.07. Bolnavul şi echipajul medical au plecat spre Bucureşti la ora 12.05.

În jur de ora 10.30, Mugurel Amariţie şi-a anunţat prietenii de pe Facebook că miercuri, 18 aprilie, este programat la transplant.





Cronologia unei aşteptări de trei ani

Mugurel Amariţei a fost diagnosticat din 2011 cu insuficienţă respiratorie cronică. În noiembrie 2015, bolnavul şi-a depus dosarul medical la Direcţia de Sănătate Publică Iaşi în vederea realizării transplantului pulmonar într-o clinică din străinătate, având în vedere că în România nu se efectua o astfel de intervenţie. Primul răspuns a venit după mai bine de un an de aşteptare de la Spitalul AKH din Viena. Conform acestuia, clinica i-a respins dosarul motivând că are în aşteptare mai multe cazuri şi că trebuie să facă o selecţie drastică dintre acestea.

„Ministerul Sănătăţii este dispus să aloce suma necesară pentru intervenţia chirurgicală, însă clinica a anunţat că are foarte multe cazuri şi că trebuie să facă o selecţie drastică dintre acestea. În consecinţă, dosarul pacientului din Iaşi nu a fost acceptat. Se pare că, în acest moment, centrul este singurul care face transplant pulmonar pentru cetăţenii europeni din mai multe state şi are o cazuistică numeroasă”, a explicat Marius Voicescu, purtător de cuvânt al DSP Iaşi, în februarie 2017.

Potrivit documentelor medicale, Mugurel a fost diagnosticat în ultimii şapte ani cu multiple afecţiuni: emfizem pulmonar bilateral de tip centroacinar şi panlobar, insuficienţă respiratorie cronică acutizată, hemoptizii repetitive, disfuncţie ventilatorie mixtă foarte severă, lobectomie inferioară dreaptă, insuficienţă mitrală minoră şi hipertensiune pulmonară secundară severă.

În 2016 şi în 2017, bolnavul a fost spitalizat de mai multe ori la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iaşi cu diagnosticul cu pneumotorax, complicaţie pulmonară care presupune pătrunderea aerului în cavitatea pleurală, din cauza perforării plămânului sau a peretelui toracic. În ultimul an, Mugurel Amariţei a fost internat la Spitalul Elias, Spitalul Colentina şi la Spitalul „Sfânta Maria” din Bucureşti pentru analize, investigaţii şi recuperare medicală. În martie 2018, după moartea singurului român transplantat în Spitalul AKH din Viena în 2016 - Adrian Lupu, în vârstă de 38 de ani – Amariţei a declarat într-un interviu pentru corepondentul „Adevărul” că bolnavii au ajuns bătaia de joc a decidenţilor. „Aţi văzut? Acum şi dacă faci transplant în străinătate, în România nu poţi să trăieşti. Cu transplantul deja făcut, ei nu au unde să te trateze. O mare ruşine pentru toată România asta. Băiatul ăla avea toată viaţa înainte şi uitaţi ce i s-a întâmplat“, a spus bolnavul.

La acea dată, plămânii bolnavului ieşean mai funcţionau la 14% din capacitatea normală. „Mi-au spus să aştept şi aştept. Îndată fac trei ani de aşteptare, analizele sunt bune toate, în afară de plămâni care funcţionează 13-14%. Am fost şi am făcut recuperare la Spitalul Colentina, iar înainte am fost la alte spitale din Bucureşti pentru analize. În străinătate sigur nu sunt pe nicio listă. În România mi-au dat o listă să o completez că sunt de acord să fac tranplantul la Sfânta Maria, când o fi să fie. Acum nu am nicio certitudine“, a mai arătat Amariţei.