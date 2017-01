Cele mai tari bancuri despre beţivani. Ce află Adam când se trezeşte mahmur în Grădina Raiului

1. Eşti mahmur cu adevărat atunci când dimineaţa sună celularul, te uiţi atent şi citeşti "Alarma", apeşi tasta OK şi strigi "ALO!", iar în tot acest timp încerci să-ţi aminteşti cine este ALARMA şi de unde o cunoşti.



2. Abia s-a deschis barul, imediat apare un bărbat slab, neras, cu o figură mahmură, cu hainele mototolite şi se adresează barmanului:

- Spune-mi, te rog, m-ai văzut astă-noapte pe aici?

- Bineînţeles.

- Şi am consumat de vreo sută de euro?

- Cam aşa ceva.

- Bine, gata, m-am liniştit. Credeam că i-am pierdut...



3. După o bătălie grea, câştigată, Ştefan şi armata lui au băut zdravăn toată noaptea. A doua zi un oştean anunţă că armata turcilor se pregateşte să atace din nou. Ştefan işi adună toţi oştenii:

- Oşteni, turcii atacă din nou. Cine nu e mahmur, să facă un pas in faţă.

O ceată de câţiva inşi face un pas in faţă.

- Bine, voi duceţi-vă la bătalie. Restu', hai să ne dregem cu nişte vin...



4. Un tip se trezeşte cu o mahmureală groaznică, vede scris pe perete: MÂINE NU BEAU! şi exclamă: Slavă Domnului că nu astăzi!



5. – Dacă dragostea e vinul vieţii, ce este căsătoria?

– Mh! Mahmureala de după.



6. Un tip se trezeşte cu o mahmureală groaznică. Merge la baie şi privindu-şi faţa umflată şi mototolită şi ochii bulbucaţi, spune:

- Păi, cum dracu’ să nu bei cu faţa asta?!



7. Un beţiv se trezeşte dimineaţa pe o gură de canal acoperită cu un grilaj de fier forjat. Se dezmeticeşte puţin din mahmureală şi, panicat, începe să ţipe ţinându-se zdravăn de grilaj:

-Dati-mi drumul, n-am facut nimic! ...



8. Dorel, puţin abţiguit, merge la doctor, acuzând dureri de cap. Doctorul îl consultă, după care îi spune:

- Nu pot să pun un diagnostic bolii dumneavoastră astăzi. Cred că de vină este alcoolul.

- Nicio problemă, doctore, am să revin când sunteţi treaz...



9. Adam se trezeşte de dimineaţă cu o mahmureală groaznică şi simte că ceva nu este ok… începe să se palpeze:

– Unde sunt coastele mele???

O voce de sus:

– Da’ cine a cerut ieri fetiţe?



10. Un infractor este interogat la poliţie:

– Spune, dom’le, ce-ai făcut!

– Păi am furat o cisternă cu vin…

– Şi…

– Jumătate am băut-o…

– Şi cu cealaltă jumătate ce-ai făcut?

– Păi, am vândut-o…

– Şi ce-ai făcut cu banii?

– I-am băut!



Surse: mahmureala.blogspot.com, bancuriserioase.ro, http://bancuri.intimpulliber.ro, bancurile.ro, http://365bancuri.blogspot.ro,

