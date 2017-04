Top 10 locuri „bântuite“ din România: cum a ajuns mănăstirea lui Arsenie Boca faimoasă pentru fenomenele stranii

Cele mai multe dintre dovezile despre locurile bântuite din România sunt îndoielnice, totuşi mulţi dintre turiştii care le vizitează ajung să creadă în ele. Iată 10 dintre cele mai aşezările cunoscute pentru legendele şi mărturiile despre fantome:

1 Castelul Corvinilor

Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost vizitat de numeroşi „căutători de fantome”. Legendele sale întunecoase s-au răspândit dincolo de graniţele ţării, iar personajul „malefic” aflat mereu în prim-plan a fost Dracula, Vlad Ţepeş, voievodul din secolul al XV-lea care ar fi fost ţinut prizonier la castel. Mai multe tragedii documentate istoric, petrecute în castel, dar şi încăperile sale întunecoase şi pustii, şi podul în care trăiesc colonii de lilieci vampir i-au creat au aură de cetate bântuită, de loc în care nu este bine ca turist, să rămâi peste noapte.

2 Castelul Bran

Castelul Bran, cunoscut şi sub numele de Castelul lui Dracula este vizitat anual de sute de mii de oameni, mulţi asociindu-l cu Vlad Ţepeş. Spiritul voievodului şi cele ale victimelor sale ucise în chinuri ar fi cele care bântuie locul, potrivit legendelor promovate despre fortăreaţa medievală, în timp ce alte relatări vorbesc despre un loc straniu din curtea interioară a castelului, unde în unele seri poate fi simţit, ca din senin, un miros foarte puternic de violete, florile preferate ale Reginei Maria.

3 Pădurea Hoia

Pădurea Hoia – Baciu din Cluj Napoca a devenit în ultimii ani cunoscută în mai multe părţi ale lumii datorită presupuselor fenomene paranormale semnalate aici: jocuri stranii de umbre şi lumini, sunete misterioase şi anomalii magnetice duc la concluzia că locul ar fi bântuit. În trecut, aici ar fi fost semnalate apariţii ale unor OZN-uri.

4 Lacul Cinciş

La mai puţin de 20 de kilometri de Castelul Corvinilor se află Lacul Cinciş, înfiinţat în urmă cu 50 de ani, pentru a satisface nevoia de apă a Hunedoarei şi a combinatului siderurgic. Bătrânii din satele învecinate lacului relatează despre blestemele aruncate în trecut asupra lui, de cei care nu au vrut să-şi părăsească aşezările înainte de a fi inundate. Se spune că animalele nu voiau să bea apă din lac, de teamă, iar în alte relatări ale localnicilor, lacul este bântuit de duhurile celor îngropaţi în cimitirele aflate pe fundul apei.

5 Prislopul, „bântuit” de Arsenie Boca

Mărturiile despre fenomenele stranii petrecute la Mănăstirea Prislop sunt numeroase. Unele vorbesc despre personaje divine care şi-au făcut simţită prezenţa, altele semnalează apariţii diafane, iar mulţi dintre cei care vin să se roage la mormântul părintelui Arsenie Boca susţin că locul este încărcat de energii. Nu puţini au fost cei care au afirmat că duhovnicul le-ar fi apărut aici, în viziuni.

6 Pădurea de argint

Locuitorii din Săcărâmb, o aşezare faimoasă în secolele trecute datorită marilor zăcăminte de aur pe care a fost înfiinţată, susţin că „pădurea de argint” care înconjoară satul de munte are proprietăţi miraculoase. Codrii de fag sunt bântuiţi de spirite benefice, susţin oamenii, iar izvorul împăratului Franz Joseph din pădure este folosit ca apă tămăduitoare. „Înaintam încetişor pe drumul de pădure şi era atât de linişte încât puteai auzi cum foşnesc păsările sau melcii. Aveam impresia că trăiesc într-o poveste şi nu m-aş fi mirat să văd arătându-se prin frunziş regele pădurii, în chip de copac. În pădure am simţit că ne aşezăm într-o energie aparte, erau nişte vibraţii puternice şi calde, de parcă ne-ar fi luat în braţe un moş de treabă“, a relatat Aurora Ioan, citată în monografia Săcărâmbului.

7 Cetatea Colţ

Veche din secolul al XIII-lea, Cetatea Colţ se numără printre puţinele fortăreţe medeivale care nu au suferit lucrări de reabilitare. Ruinele aşezării ridicate pe stânci deasupra Văii Haţegului, cunoscute sub numele de Castelul din Carpaţi, au rămas un loc misterios şi neprietenos cu turiştii. Ruinele Cetăţii Colţ l-au inspirat pe celebrul Jules Verne, în cartea sa „Castelul din Carpaţi”. În secolul al XIX-lea, scriitorul francez a relatat despre aşezarea în ruine, un loc care fusese însă abandonat şi despre care românii credeau că este stăpânit de forţele supranaturale ale răului şi că în interiorul lui se petrec lucruri înspăimântătoare.

8 Balta Vrăjitoarelor

În Pădurea Boldu-Creţeasca se afla o baltă lângă care se spune că a fost decapitat Vlad Ţepeş iar vrăjitoarele se strâng în jurul locului de sărbători. Localnicii au raportat că au văzut fulgere şi furtuni care au apărut din senin în zonă.

9 Pădurea Trivale

Unii localnici susţin că Pădurea Trivale este unul dintre locurile considerate blestemate în România. Potrivi unei legende, o tnăra fecioară, care iubea însă un băiat sărman ce-i slujea tatăl, ar fi fugit cu alesul inimii sale chiar în ziua în care părintele îi stabilise nunta ce avea să-i crească averea. Furibund, tatăl, pornit în căutarea fugarilor ascunşi în pădure, şi-ar fi obligat fiica să asiste la uciderea în chinuri şi sânge a celui pe care fata îl iubea, apoi s-a dezlănţuit şi asupra copilei, pe care ar fi decapitat-o. Nemilosul părinte ar fi murit bântuit de coşmarurile cu fiica sa fără cap îmbrăcată în rochie de mireasă, care s-ar mai fi arătat de câteva ori, de-a lungul timpului, în apropierea unei vechi case părăsite din Pădurea Trivale, demolată în urmă cu doar câţiva ani, despre care se spune că fi fost conacul tatălui său avar.

10 Conacul Banffy

Castelul Banffy de lângă Cluj este considerat, de asemenea, unul dintre cele mai bântuite locuri din România. Zeci de fantome „se plimbă“ nestingherite prin misteriosul castel gata să-i înspăimânte pe cei care îndrăznesc să-i treacă pragul. Una dintre legende spune că în urmă cu secole aici ar fi trăit o familie de viţă nobilă. Doamna era foarte frumoasă, dar cam zburdalnică, iar într-o zi a fost prinsă de un băiat care lucra la grajduri în timp ce îşi înşela soţul. Slujitorul i-a povestit totul stăpânului, iar femeia s-a răzbunat. A pus ca tânărul să fie ucis. Se spune că fantoma lui a bântuit-o pe frumoasa domniţă şi încă mai sălăsluieşte pe holurile castelului.

