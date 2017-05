Olimpicul care vrea să descopere noi subdiviziuni ale materiei: ”Pentru cei din afară nu vom fi niciodată decât nişte minţi strălucite”

Cristian Ilie (18 ani), elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional ”Vasile Alecsandri” din Galaţi, face parte din una dintre cele mai bune generaţii care au urmat instituţia de învăţământ, în condiţiile în care în clasa a IX-a au fost nouă olimpici în clasa lui, iar în clasele a X-a şi a XI-a au reuşit să puncteze de câte şapte ori la olimpiadele naţionale.

Pasiunea lui Cristian pentru Fizică a început de mic copil, după ce bunicul lui a reparat o maşină electrică cu care tânărul se juca în copilărie. Olimpicul a văzut pentru prima dată atunci care sunt mecanismele care pun în mişcare jucăria şi a dorit să ştie mai multe.

A început, la rândul lui, să repare diverse lucruri, iar părinţii i-au cumpărat o trusă pentru a se putea descurca mai bine. În clasa a VII-a participa deja la un concurs internaţional organizat de Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, pe care l-a şi câştigat, uimindu-i pe examinatori cu imaginaţia lui. Rezultatul este cu atât mai meritoriu cu cât concursul s-a axat pe fizica aplicată, cercetătorii fiind impresionaţi de proiectul lui Cristian, care a vizat energia solară. ”M-am gândit mai întâi cum să fac energia solară cât mai atractivă, aşa că am venit cu o poveste. Casa alimentată cu energie solară nu am realizat-o din carton, ca toţi ceilalţi, ci am lipit pietricică cu pietricică, iar acoperişul l-am pictat frumos”, ne explică olimpicul.

Ledurile din căsuţa creată de Cristian erau alimentate dintr-un acumulator de 12 volţi, unde elevul stoca energia solară acumulată în timpul zilei. Pentru că îi plăcea şi Matematica, dar şi Româna, Cristian a decis să participe şi la olimpiadele la aceste materii, realizând ulterior că nu a fost o decizie prea inspirată, pentru că nu putea avea rezultate notabile la niciuna dintre ele.

A decis atunci să se concentreze doar pe Fizică, marea lui pasiune. Cristian a câştigat olimpiada judeţeană de Fizică în clasa a IX-a şi a obţinut medalia de bronz la naţională, fiind calificat şi la olimpiada din acest an. ”La una dintre olimpiade, ne-au dat o prismă. Eu eram chiar lângă fereastră şi am văzut cum cade lumina pe prismă şi am rezolvat problema într-un mod unic, care nu se asemăna deloc cu baremul de concurs, dar am obţinut atunci un punctaj foarte bun”, ne povesteşte olimpicul experienţa sa la una dintre olimpiade.

”E suficient să rămână două generaţii de olimpici în ţară ca să explodeze ştiinţa”

Singurul lucru care reuşeşte să îl scoată pe Cristian din calmul său sunt problemele nerezolvate la Fizică sau cele greşite de cei care au conceput manualele şi cărora nu le poate da, evident, de cap. ”Nu îmi ies nici cu răspunsurile în faţă şi atunci realizez fie că am greşit la ceva nesemnificativ, fie era ceva greşit în carte şi mă deranjează să pierd timpul cu aşa ceva. Cert este că nu las nicio problemă nerezolvată”, ne dezvăluie olimpicul cât de mult îi place să rezolve probleme la Fizică.

Crede că o soluţie pentru ca elevii să facă performanţă la un nivel şi mai ridicat este ca liceele să adopte un sistem de predare axat pe doar câteva materii. După absolvirea liceului, va alege o facultate cu o specializare în robotică sau pe Fizică, putând opta pentru cercetare la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele. Cristian nu se gândeşte să plece din ţară, considerând că poate dezvolta cercetarea din România, o zonă ce a avut mult de suferit în ultimii ani din cauza subfinanţării şi a lipsei de interes a statului.





Adolescentul este pasionat de Fizică de mic copil FOTO Cristian Ilie

”În afară sunt poate condiţii de cercetare mai bune, dar pentru ei nu vom fi niciodată decât nişte minţi strălucite, pe care le folosesc pentru a-şi dezvolta ţara. Putem la fel de bine să dezvoltăm şi România. Profesorul meu de Istorie spunea că e suficient să rămână două generaţii de olimpici în ţară ca să explodeze ştiinţa, cu toate beneficiile pe care le aduce ea”, punctează olimpicul din Galaţi. Tânărul ne declară cu simplitate că tot ceea ce este în prezent este legat de România şi nu vrea să rupă această legătură şi să înceapă totul aproape de la zero într-o altă ţară. Cristian crede că îşi poate lăsa amprenta în robotică, un domeniu care va avea o influenţă din ce în ce mai mare în vieţile fiecăruia dintre noi în viitorul apropiat.

Vrea să revoluţioneze teoria stringurilor

Şi mai mare este provocarea pe zona cercetării cu laser, în condiţiile în care laserul de la Măgurele, care va fi cel mai mare din lume, se preconizează că va fi finalizat în 2019. Acesta va avea o putere de 10 petawatti, iar posibilităţile de cercetare sunt practic nelimitate. Pe zona bolilor incurabile, se vehiculează ideea dezvoltării unui laser care să fie concentrat pe suprafaţa sau organul afectat, urmând să distrugă doar celulele bolnave.

Olimpicul din Galaţi nu doreşte să se axeze pe partea medicală de cercetare, ci vrea să revoluţioneze teoria stringurilor, ce ar rezolva incompatibilitatea majoră a fizicii moderne, anume cea dintre mecanica cuantică şi teoria generală a relativităţii (teorii incompatibile în forma lor actuală). Deşi poate părea un subiect science fiction, nu este deloc aşa, pentru că teoria va fi verificată practic.

Cristian vrea să folosească laserul de la Măgurele pentru a descoperi noi subdiviziuni ale materiei, mai mici decât protonii. Dincolo de orice altceva, olimpicul din Galaţi este fascinat de această zonă pentru că îşi poate pune la muncă imaginaţia. ”Pe domeniul luminii, putem descoperi particule din ce în ce mai mici. La un moment dat, constatăm că totul este energie. Acum, în Fizică, se caută unirea celor patru forţe: forţele de interacţiune tari, forţele dintre atomi, forţele de interacţiune slabă şi forţa gravitaţională”, ne explică tânărul alegerea pe care a făcut-o pentru această zonă a cercetării.