Cum respectă instituţiile bugetare Legea privind transparentizarea veniturilor personalului plătit din fonduri publice

La 1 iulie 2017 a intrat în vigoare Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar potrivit prevederilor ei de la articolul 33, aliniatele 1 şi 3, se prevede clar că autorităţile publice au obligaţia transparentizării veniturilor.

Practic, orice persoană interesată poate să vadă câţi bani primesc bugetarii din instituţiile publice, instituţii care sunt obligate, de două ori pe an, pe 31 martie şi 30 septembrie să publice atât la sediul propriu, dar şi pe pagina proprie de internet listele cu toate veniturile obţinute de orice funcţionar.

Lista, care nu este nominală, ci cuprinde doar funcţia angajatului, trebuie să prevadă salariul de bază, solda funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora. Totodată, în listă se regăsesc valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an orice alte drepturi în bani sau în natură.

Deşi ar fi trebuit ca pe 30 septembrie autorităţile publice să publice pe site-urile proprii aceste liste, în special unităţile administrativ teritoriale, în Vrancea doar Primăria Focşani s-a achitat de această obligaţie. Legea prevede amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei pentru conducătorul entităţii respective, amenzi care cad în sarcina Inspecţiei Muncii.

Scuzele autorităţilor

“Se cunosc prevederile acestei legi, în acest moment este în lucru lista cuprinzând veniturile funcţionarilor şi va fi publicată în câteva zile pe internet. A fost un volum mai mare de lucru şi se lucrează şi la optimizarea site-ului instituţiei, dar pe pagina de internet proprie există publicată Hotărârea 160 a Consiliului Judeţean Vrancea privind stabilirea salariilor de bază”, ne-a declarat Mihaela Gîrleanu, purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean Vrancea.

"Dacă aşa spune legea, înseamnă că aşa vom face. O să vorbesc cu colegii mei să aflu despre ce este vorba şi o vom publica în cel mai scurt timp", ne-a declarat Constantin Armencea, primarul municipiului Adjud.

Primăria oraşului Panciu a publicat doar hotărârea de consiliu local prin care s-au majorat salariile funcţionarilor publici. Hotărârea nu cuprinde lista salariilor, ci a coeficienţilor pentru fiecare funcţie, astfel că persoana interesată să afle veniturile funcţionarilor trebuie să facă operaţia de înmulţire a acestor coeficienţi.

Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea ne-au declarat că au început să notifice instituţiile cu privire la obligaţia care derivă din Legea 153.

"Săptămâna aceasta am demarat o campanie de informare la nivelul primăriilor, pentru că am constatat că nu toată lumea cunoaşte prevederile legii. Abia după ce vom aduce la cunoştinţa tuturor despre obligaţiile pe care le au vom demara controale", ne-a precizat Eliza Botezatu, inspector şef ITM Vrancea.

Ce spune Legea

Legea 153, la articolul 33, privind transparenţa veniturilor salariale, prevede:



(1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;

d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;

e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;

f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

(3) Inspecţia Muncii are competenţa de a constata şi sancţiona contravenţia prevăzută la alin. (2).

(4) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.