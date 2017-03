Un poliţist din Dolj a devenit erou după ce a salvat un bărbat căzut în stradă. 18 persoane au trecut pe lângă el fără să facă nimic

Virgil Caraicatean, în vârstă de 57 de ani, din comuna doljenă Pleniţa, s-a prăbuşit în stradă în faţa Primăriei. 18 persoane au trecut pe lângă el fără să facă absolut nimic. Bărbatul a fost salvat de un poliţist, iar în acest moment este în afara oricărui pericol.

„Am oprit să văd ce s-a intamplat. Persoana părea inconştientă, însă am scuturat-o şi mi-a răspuns la întrebări. Era pe burtră, cu capul întors într-o parte”, a declarat agent sef adjunct George Boagiu, din cadrul Postului de Poliţie Pleniţa.

Bărbatul în vârstă de 57 de ani care a fost salvat de omul legii este semi-paralizat. „Eu nu am mai putut să mă scol pentru că am piciorul deplasat. Am fost salvat de un poliţist tânăr. Acolo muream dacă nu era el”, a povestit bărbatul.

