Ziua Constanţei: evenimente culturale şi artistice. Ziua când Kustenge redevine Constanţa

Începând de sâmbătă dimineaţă, Regia Autonomă de Transport în Comun aşteaptă călătorii să descopere oraşul la bordul autobuzelor supraetajate, care vor circula până luni, 21 mai, între orele 09:00-18:00. Linia specială va circula din oră în oră, pe traseul Gară CFR – Piaţa Far – Poarta 5 - Silozurile Saligny (incinta Port) – Cuibul Reginei (incinta Port) – Portul Turistic Tomis – bd. Elisabeta - str. Termele Romane – str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Mamaia până la Tabăra Turist (Hotel Caraiman) din Staţiunea Mamaia.

Autobuzele supraetajate vor face opriri speciale la intrarea în dana de pasageri a Portului Constanţa unde nava-şcoală Mircea vă aşteaptă să urcaţi pe punte şi să-i descoperiţi frumuseţea. Nava şcoală va putea fi vizitată sâmbătă, 19 mai, între orele 15:00-18:00 iar în zilele de duminică, 20 mai şi luni, 21 mai, între orele 09:00 – 18:00.

Şi Muzeul de Artă Populară s-a alăturat iniţiativei Primăriei municipiului Constanţa de a marca Ziua Constanţei şi organizează două evenimente de excepţie. Timp de trei zile, în perioada 19-21 mai, se va desfăşura Târgul Meşterilor Populari din Dobrogea, prima manifestare de acest gen care aparţine etniilor din Dobrogea. La târgul deschis pe platoul din faţa instituţiei de cultură vor participa meşteri români, ruşi lipoveni, bulgari, greci, turci, tătari şi armeni. În muzeu, va putea fi vizitată expoziţia temporară „Multiculturalitatea dobrogeană”, aceasta fiind însoţită de un bogat material foto-documentar.

Şi Cazinoul a fost inclus în programul special şi va marca „Ziua Constanţei” printr-un vernisaj deosebit, organizat de Ordinul Arhitecţilor din România, expoziţie care va putea fi admirată începând de luni, 21 mai, între orele 10:00 - 18:00.

Luni, de Ziua Constanţei, pe străzile din municipiu va defila o paradă impresionantă, la care vor participa peste două mii de elevi, liceeni, studenţi, sportivi, structuri militare, inclusiv jandarmi călare sau militari britanici şi americani. Parada va pleca la ora 16:00 de la Sala Sporturilor şi va ajunge în Piaţa Ovidiu.

Moştenirea lui Constantin cel Mare

Secolul XIII încetăţeneşte denumirea în documentele istorice. Nici turcii n-au mai reuşit să schimbe numele Constanţei, care căpătase sub stăpânirea otomană numele de Köstence (sau Kűstendge – denumire pitorească folosită şi acum pentru a descrie balcanismul oraşului-port).

Ziua când Kustenge redevine Constanţa

Timp de patru secole, Dobrogea a fost sub stăpânire otomană şi s-a numit Kustenge. Unii spun că data la care Dobrogea a intrat sub dominaţia Înaltei Porţi ar fi anul 1416, alţii merg cu patru ani mai târziu. Alţi istorici spun că Dobrogea a intrat treptat sub stăpânirea otomană. Dobrogea a devenit parte a României după Războiul de Independenţă din anul 1878.

Numele turcizat al oraşului s-a mai menţinut încă doi ani de la instalarea în 1878 a administraţiei româneşti în Dobrogea. Pe actele pe care le semnau în aceşti primi ani prefectul Remus Opreanu sau primul primar al Constranţei – grecul Antonio Alexandridi – sunt prezente antetele şi ştampilele cu înscrisurile Primăria Comunei Kustenge. După 1880, apare denumirea de Constanţa, aflăm de la arhitectul constănţean Radu Cornescu. Localnicii obişnuiau însă, încă mult timp, să folosească denumirea de Kustenge.

Prima şedinţă a Consiliului Comunal al Comunei Kustenge s-a ţinut pe data de 12 decembrie 1878, prezidată de primarul Antonio Alexandridi, iar peste două zile, sub preşedenţia prefectului Remus Opreanu s-au adoptat mai multe hotărâri prin care se preconizau buna funcţionare a spitalului comunal, prevenirea şi stingerea incendiilor, curăţenia şi iluminatul stradal precum şi numirea comisiei pentru constituirea bugetului local pentru anul 1879. Primul regulament privind administraţia interioară a Constanţei a fost redactat la Primărie pe 6 mai 1879 şi aprobat de Prefectură, cu unele modificări, pe 8 mai.