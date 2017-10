Tradiţiile tătarilor dobrogeni: legătura dintre potopul lui Noe şi sărbătoarea Ashura

Evenimentul a subliniat rolul acestei sărbători de a coagula toate resursele din cadrul comunităţii tătare în jurul ideii de unitate şi de împărtăşire a valorilor comune. Gazdele evenimentului au fost profesorul universitar Eden Mamut, S. L. Dr. Sezgin Osman şi lectorul universitar Denis Ibadula. La eveniment au vorbit Aziz Osman, imam al comunităţii musulmane din Bucureşti, profesorul Gafar Ekrem, Osman Negeat, fost Muftiu al Cultului Musulman, cadre didactice, scriitori şi membrii al comunităţii culturale şi academice tătare.



Cuvântul „Ashura” provine din limba arabă şi înseamnă a zecea zi. „Este vorba despre a zecea zi din prima lună a calendarului islamic. Anul islamic a început în 2017 pe 21 septembrie şi, începând cu a zecea zi, timp de o lună sărbătorim această Ashura”, ne explică lectorul universitar Denis Ibadula.



Începuturile acestei sărbători sunt legate de mitul biblic al lui Noe şi al potopului care sunt prezente şi în Coran. Se spune că, după potop, când arca a ajuns pe uscat, ceilalţi membrii au plecat în căutarea hranei iar Noe a făcut o mâncare din cereale, fasole, fructe uscate pe care a servit-o celorlalţi.



„Ashura este, să-i spunem aşa, budinca lui Noe. Este desertul care a fost preparat pentru prima dată pe Arca lui Noe”, adaugă Denis Ibadula.



Tătarii dobrogeni prepară acest desert din 7, 9 sau un număr impar de ingrediente: cereale, fructe, nucă, arpacaş, zahăr sau fructe uscate. Mamele îl gătesc, apoi se serveşte în familie şi se împarte la 7 sau la 9 case.



„Este o sărbătoare laică dar are şi o conotaţie religioasă marcând în această a zecea zi şi martiriul imamului Husein, nepotul profetului Mohamed care, în bătălia de la Karbala (680) a fost decapitat. Bătălia de la Karbala reprezintă şi momentul începerii schismei în lumea musulmană între şiiţi şi sunniţi”, adaugă Denis Ibadula.



În această lună se fac rugăciuni, se ţine post şi se spune că celui care ţine post în ziua de Ashura i se iartă păcatele un an întreg.



În acest an, sărbătoarea Ashura deschide un ciclu de evenimente care vor marca „sărbătorirea a 100 de ani de la Declaraţia Marii Adunări Populare a Tătarilor Crimeeni care, la data de 13 Decembrie 1917, la Bahcesaray, în Crimeea, au făcut publicat Constituţia Republicii Populare Crimeene. Acest document constituie primul document din întreaga comunitate islamică de la acea dată, în care se enunţă principiile egalităţii în drepturi indiferent de sex, etnie sau religie, ale democraţiei şi a libertăţii popoarelor la autoguvernare”, se arată în comunicatul organizatorilor.

