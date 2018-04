Cine este tânărul tenismen tătar care a pus umărul la calificarea României în faţa Marocului în Cupa Davis. „Aveam nevoie de acest meci”

„Nu a fost ceva spontan participarea mea la Cupa Davis. Nu a fost ceva de genul: <<hai, vino să joci>>. A fost o selecţie înainte cu cei mai buni juniori sub 20 de ani aleşi de antrenor şi căpitanul nejucător. Au fost două grupe a câte 4 sportivi. Am câştigat grupa, apoi am jucat semifinala cu locul doi de la grupa cealaltă şi am câştigat, inclusiv finala”, explică sportivul cum a ajuns să facă parte din lotul lărgit de Cupa Davis.



Şansa lui Edris de a prinde al cincilea joc a apărut în clipa în care Horia Tecău a anunţat că se retrage din cauza unei accidentări. „Când ne-am întâlnit la aeroport a venit căpitanul nejucător, Gabi Trifu, şi mi-a dat vestea că Horia Tecău nu mai joacă pentru că era accidentat şi că eu voi face parte din lot”, spune tânărul.



Prima dată în faţa unui public numeros



Pentru întâlnirea cu Maroc, căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, Gabriel Trifu, i-a convocat în lot pe Marius Copil-locul 84 ATP, Adrian Ungur-locul 500 ATP, Florin Mergea-locul 79 ATP la dublu, Dragoş Dima-locul 451 ATP şi Horia Tecău care s-a retras în ultimul moment. În locul acestuia a intrat în al cincilea meci Edris Fetisleam, aflat pe locul 1.167 în clasamentul ATP. Jocurile s-au desfăşurat în perioada 7-8 aprilie în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, pe suprafaţă hard şi au contat pentru turul 2 al grupei a II-a, Zona Europa-Africa. Sportivii români au câştigat toate cele 5 meciuri.

Jocul de la Cluj a fost plin de emoţiile debutului într-o asemenea competiţie, dar cu toate aceste Edris a ştiut să le stăpânească. „Aveam foarte mari emoţii la început, mai să nu intru pe teren pentru că era prima dată când am jucat cu un public atât de numeros. Dar mi-am zis că trebuie să intru. Ultimul meci se putea să nu se joace pentru că aveam deja patru victorii. A fost foarte important pentru mine. Am jucat, cu mari emoţii, până la final. De obicei, eu la meciuri importante scăpam de emoţii în primele două game-uri, acum am încercat să le gestionez de-a lungul meciului, să încerc să-mi asum punctele, să mă concentrez pe joc. Chiar a fost puţin greu să mă concentrez pe jocul meu, dar am reuşit.”



În final, Edris Fetisleam l-a învins cu 6-2, 6-0 pe Yassir Kilani din Maroc, debutând cu dreptul într-o competiţie în care tânărul a reprezentat România. „La Cupa Davis m-au ajutat foarte mult antrenorii şi colegii de lot cu sfaturi care îmi vor prinde bine pe viitor. O să continui să muncesc pentru a-mi atinge ţelul. Nu mă îmbăt cu apă rece că am jucat meciul acesta. A fost un noroc. Aveam nevoie de acest joc”, spune sportivul.



Forţat să joace tenis



Edris Fetisleam a început să joace tenis la vârsta de 7 ani, fiind dus la un club din Constanţa de mama sa. A fost decizia părintelui ca băiatul să facă un sport. Nu s-au gândit în acel moment că va ajunge să facă şi performanţă. „M-a dus forţat primele două luni pentru că eu îmi petreceam timpul afară, cu prietenii. Când am văzut că joc destul de bine şi primeam mai multă atenţie de la antrenor a început să-mi placă. Apoi, peste un an am început turneele”, îşi aminteşte sportivul.

Primul premiu l-a câştigat în anul 2007, la vârsta de 8 ani, locul 1 la clubul IDU din Mamaia. A fost de 11 ori campion naţional la nivelul junioratului, a avut selecţii naţionale câştigate la 11, 13 şi 14 ani. „Până la 14 ani nu am pierdut niciodată un meci la nivel naţional împotriva unui copil de vârsta mea. Conta foarte mult chiar şi un an diferenţa de vârstă la adversar. Cu băieţii chiar şi mai mari ca mine eram în primii 3 sau 4 tot timpul”, spune Edris care este în lotul naţional de juniori de la 11 ani.



Primii antrenori ai tânărului au fost Dorin Ochiuleţ şi Silviu Mototolea care timp de 9 ani l-au învăţat tainele acestui sport, dar, mai ales, l-au învăţat să fie serios şi muncitor pentru a obţine rezultate bune.



„Eu de la început am avut un joc defensiv, nu greşeam. Si acum o fac, dar încerc să vin mai mult în faţă. Cu reverul dintotdeauna am dat bine, iar în teren am fost un adversar greu de bătut chiar şi cu băieţi mai mari ca mine”, spune Edris despre jocul său de tenis.



Visul lui este să ajungă până la finalul anului în primii 700 tenismeni ATP, iar pentru viitor îşi doreşte să se claseze în primii 100 ATP, iar pentru aceasta se antrenează zilnic cel puţin 5 ore. Ştie că pentru a-şi realiza acest vis este foarte mult de muncă, mai ales în afara terenului. Tot anul acesta va avea de susţinut şi examenul de Bacalaureat. „Cu pregătirile pentru BAC stau destul de bine. Eu zic că o să fie foarte bine. Voi da română, istorie şi logică”.



Imediat după acest examen va participa în ţară şi în străinătate la turnee de tenis cotate cu premii în valoare de 15.000-25.000 de euro.



Roger Federer, modelul său în tenis



„Mai nou am realizat că este incredibil Roger Federer, deoarece mi se pare că joacă cu foarte mare uşurinţă, până acum îmi plăcea de Rafael Nadal. Necesită o inteligenţă incredibilă să joci ca Federer”, spune Edris despre modelul său masculin din tenisul internaţional.



Până acum nu a reuşit să interacţioneze cu ceilalţi constănţeni care au performat în tenis, în special cu Simona Halep sau Horia Tecău, deoarece aceştia sunt mult timp plecaţi la turnee în străinătate.



„Pentru început ai nevoie de mult talent, în perioada junioratului, apoi o să-ţi dai seama, aşa cum am făcut-o şi eu, că este nevoie de multă muncă şi seriozitate pentru a urca în carieră”, conchide sportivul de 18 ani.



Cu toate că participă la diverse turnee, că se antrenează 5 ore zilnic, Edris mai are timp şi de prietenii săi cu care îi place să iasă în oraş sau să comunice pe reţelele sociale. De asemenea, este preocupat foarte mult de fotografie, atât de realizarea loc, cât şi de editarea foto.



