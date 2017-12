„Azi nu beau. Mâine... Dumnezeu ştie“. Secretele românilor care merg la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi

„Bună ziua, numele meu este Victor şi sunt alcoolic“. Mulţi români consumă alcool, dar puţini dependeţi recunosc că au o problemă şi ajung să facă terapie, pentru a scăpa de ea. Anonimatul, încrederea, sinceritatea şi curajul de a vorbi despre problemele tale sunt cele mai importante lucruri pentru a trece pragul grupului Alcoolicilor Anonimi (AA). Şi nu puţini au fost cei care au încercat, dar numai câţiva au reuşit să-şi învingă această boală.

Victor (47 de ani) merge de două ori pe săptămână la întâlnirile AA. Face acest lucru de patru ani, de când grupul s-a înfiinţat în Constanţa. Chiar dacă a avut momente în care a „căzut“, membrii grupului l-au sprijinit, l-au încurajat şi l-au înţeles. De doi ani şi jumătate nu a mai consumat alcool deloc. „Noi nu judecăm pe nimeni, acesta este unul dintre principii. Toţi au trecut prin greutăţi şi prin amarul acesta al alcoolului. Nu ai pe cine să judeci când tu ai fost la fel sau chiar mai rău“, spun membrii AA.

Problema lui Victor cu alcoolul a început din tinereţe, dar în jurul vârstei de 40 de ani s-a agravat. A pierdut un apartament şi era la un pas să-şi piardă familia din cauza băuturii. A ajuns în spital într-o stare critică. Aici a auzit pentru prima oară de existenţa unui astfel de grup.

„Azi nu beau! Mâine, Dumnezeu ştie“

Cu toate că participarea la întâlniri este gratuită, anonimatul este asigurat, nimeni nu te judecă, nimeni nu te obligă să faci ceva împotriva voinţei tale, grupul AA din Constanţa numără doar 35 de membri, după patru ani de existenţă. „Sunt foarte mulţi care nu recunosc că au o problemă. Boala asta se poate trata. Te tratezi, iţi trece, dar microbul rămâne. Când ai întins mâna după primul pahar e gata. Medicul poate doar să te scoată din sevraj, să-ţi dea un tratament de detoxifiere“, explică Victor.

Discuţiile din cadrul grupului AA îl ajută să-şi menţină starea de abstinenţă. Fiecare întâlnire începe cu un moment de reculegere în memoria celor care au murit din cauza dependenţei. Apoi, fiecare spune ce are pe suflet, fiecare spune ce simte, privindu-i în ochi pe ceilalţi membri, fără reţineri. Ceilalţi ascultă şi caută soluţii. Cel care a consumat alcool de la ultima întâlnire („a căzut“) nu are voie să vorbească în cadrul şedinţei. La împlinirea a doi ani de abstinenţă fiecare membru primeşte o monedă cadou. Care e rostul ei? Alcoolicilor li se recomandă să o ţină sub limbă de fiecare dată când au chef de băut şi doar când moneda se va topi vor mai putea să bea – un fel simbolic de a-ţi reaminti împotriva a ce lupţi.

Nu de puţine ori membrii grupului merg în baruri pentru a-şi salva un coleg care a „căzut“. „Am fost cu un coleg dimineaţa, în restaurant, să-l luăm pe un membru. Omul căzuse. Trăieşte singur, iar singurătatea asta este foarte periculoasă. Dacă nu ai pe nimeni să te ajute, singurătatea te duce înapoi la alcool“, adaugă Victor.

Fane este unul dintre fondatorii grupului constănţean care se luptă pentru ca fiecare dintre membrii să rămână în abstinenţă. „Noi nu avem targeturi. Singura noastră vorbă este: «Azi nu beau! Mâine, Dumnezeu ştie. Este simplu să intri în abstinenţă, dar este foarte greu să o păstrezi»“. Fane spune despre AA că este un grup de autosuport: „Numai un alcoolic înţelege alt alcoolic“. De aceea fiecare din grup are un „naş“ pe care îl poate suna oricând pentru a-i cere ajutorul. Este vorba despre un alt alcoolic, dar care este abstinent de mai mult timp - rol similar cu cel al „sponsorului“ care există în grupurile asemănătoare din Statele Unite ale Americii.

Programul celor 12 paşi AA

Grupul AA se bazează pe 12 paşi, pe care fiecare membru îi parcurge. Nimic nu este obligatoriu, nimic nu se face sub presiune, totul se discută. Din spusele lui Victor, „cel mai greu este primul pas, să-ţi dai seama că ai o problemă. Apoi, dacă ai încredere în Dumnezeu şi în tine, poţi să parcurgi toţi paşii“. Cei 12 paşi pleacă de la recunoaşterea dependenţei, ajungând până la a transmite mesajul şi altor persoane dependente în clipa în care tu te-ai „înnoit şi deşteptat din punct de vedere spiritual“. Sunt paşi, asigură Victor, care, odată urmaţi, nu numai că te ajută să-ţi menţii starea de abstinenţă, dar te transformă şi din punct de vedere spiritual.

Decalogul Alcoolicilor Anonimi

Din 1935, când 2 americani, Bill Wilson şi Bob Smith, au înfiinţat prima comunitate AA, cei 12 paşi au devenit universali în rândul alcoolicilor anonimi. Indiferent în ce colţ de lume te afli, acest „decalog“ AA este la fel:



1. Am admis că eram neputincioşi în faţa alcoolului, că nu mai eram stăpâni pe viaţa noastră.

2. Am ajuns la credinţa că o putere superioară ne-ar putea reda sănătatea mintală.

3. Am decis să ne lăsăm voinţa şi viaţa în grija unui Dumnezeu, aşa cum şi-l imagina fiecare dintre noi.

4. Am făcut fără teamă un inventar moral al propriei persoane.

5. Am mărturisit în faţa lui Dumnezeu, a propriei persoane şi în faţa altei persoane natura exactă a greşelilor noastre.

6. Ne-am pregătit pentru ca Dumnezeu să îndepărteze toate defectele de caracter.

7. I-am cerut umil lui Dumnezeu să ne îndepărteze aceste defecte.

8. Am făcut o listă cu toate persoanele cărora le-am făcut rău şi am devenit disponibili pentru a le cere iertare.

9. Le-am cerut iertare acestor persoane oricând a fost posibil, mai puţin în acele cazuri în care acţiunile noastre ar fi rănit alte persoane.

10. Am continuat să ne inventariem acţiunile şi, atunci când am greşit, ne-am recunoscut imediat greşelile.

11. Am căutat să ne îmbunătăţim relaţia conştientă cu Dumnezeu, aşa cum ni-l imaginăm fiecare, prin rugăciuni şi meditaţie, rugându-ne să-i aflăm voinţa şi să avem puterea de a o îndeplini.

12. După ce am avut parte de o trezire spirituală, ca rezultat al acestor paşi, să încercăm să transmitem acest mesaj către alţi alcoolici şi să practicăm aceste principii în toate domeniile vieţii noastre.