VIDEO Ţara unde oamenii se bat până la sânge pentru recolte bogate. Antropolog: „Tinku este ca un psiholog care ne ajută să ne depăşim traumele“

„Tinku este ca un psiholog care ne ajută să ne depăşim traumele“, a declarat, pentru ”The New York Times”, Osvaldo Echeverría, un oficial cultural din Sacaca.

Festivalul Tinku şi-ar avea obârşia în tradiţiile comunităţilor indigene, care ar fi avut o practică similară încă din anul 1.100, susţine Tristan Platt, directorul Centrului pentru Studii Amerindiene de la Universitatea St. Andrews din Scoţia, întrebat de reporterii The New York Times în 2007. În opinia lui Platt, astfel de lupte cum sunt cele de la festival ar duce la scăderea conflictelor restul anului.

Scopul acestui eveniment - care tradus din limba băştinaşilor în română înseamnă „întâlnire“- este de a impresiona zeităţile pământului, de a le aduce ofrande de sânge ca acestea să fie generoase cu recoltele. Antropologul consultat de publicaţia citată, totodată director al Muzeului de Etnografie şi Folclor din La Paz, Ramiro Molina susţine că sângele e necesar pentru ca participanţii la Tinku să simtă că au terminat ritualul fertilităţii recoltei.

Sângele unui participant e văzut ca o ofrandă adusă divinităţilor locului, iar prezenţa sângelui la Tinku se poate compara cu nevoia pământului de apă. Deşi multe bătăi sfârşesc prin îmbrăţişări, rolul fiind să impresioneze zeităţile, participanţii susţin că în fiecare an câte un om ce vine la festival moare, se arată într-un documentar realizat de National Geographic.

La luptele din cadrul festivalui participă şi femei, notează The Telegraph.

„Vestul nu este obişnuit să vadă această violenţă în aer liber, ritualizat şi organizat în aşa fel“, le-a spus Ramiro Molina jurnaliştilor de la The New York Times, subliniind că „asta pare şocant la prima vedere“.

Festivalul Tinku din Bolivia FOTO: Solent News & Photo Agency/via DailyMail

Wilson Araoz, primarul oraşului Sacaca, locul unde se desfăşoară în februarie primul Tinku dintr-un an, le povestea jurnaliştilor americani că „Tinku este un act sublim şi frumos“. O opinie similară are un preot spaniol, Carlos Ortigosa, ce a locuit în oraşul bolivian Sacaca în ultimii 10 ani: „Sunt lucruri profunde în aceşti oameni pe care încă nu le înţeleg. (...) Dar, practic, Tinku este un eveniment în care oamenii se lovesc unul pe celălalt şi mor cu o anumită frecvenţă. Nu este deloc plăcut să vezi oameni care se poartă astfel unul cu celălalt“.

Cei care ar dori să vadă pe viu un astfel de spectacol e bine să ştie că cel mai mare Tinku din Bolivia nu este în oraşul Sacaca, ci în localitatea Macha. Acolo se adună, în fiecare mai, mii de oameni. Amploarea acestui eveniment a determinat autorităţile să introducă taxe pentru turişti, iar luptătorii Tinku nu se lasă fotografiaţi pe gratis, notează jurnaliştii americani.

Replica lui Osvaldo Echeverría, un oficial cultural din Sacaca, încheie reportajul celor de la The New York Times: „Avem multe de învăţat despre lume, dar lumea are de asemenea multe de învăţat de la noi“.

Celălalt Tinku

Faimosul ghid Lonely Planet descria festivalul Tinku drept un „spectacol violent şi adesea îngrozitor“, arată ziariştii de la The Washington Post. Acestora, autorităţile din Macha le-au spus că adevărata lor provocare e păstrarea autenticităţii Tinku, nu trasformarea lui într-un sport de sânge fără sens.

„Tinku ( «întâlnire » în Quechua) este o tradiţie precolumbiană menită să rezolve conflicte şi să elibereze tensiuni în cadrul comunităţii locale. Participanţii consideră că sângele vărsat aduce fertilitate pe solul stâncos, iar moartea unui luptător prognozează o recoltă deosebit de abundentă în anul următor“, notează jurnaliştii de la the Washington Post.

Cum se desfăşoară un Festival Tinku, credit video: National Geographic Channel Youtube

Mai puteţi citi:

FOTO VIDEO Vacanţă într-o maşină de pompieri veche de 60 de ani. Cât costă un sejur de două nopţi pentru doi adulţi

FOTO VIDEO Cum arată apartamentul de hotel de lux recreat într-un Boeing 727. Staţiunea exotică din inima junglei

VIDEO Vacanţă ca-n poveşti: cazare în igluuri de sticlă, plimbări cu reni şi spectacolul aurorei boreale

FOTO VIDEO Vacanţă sub apă. Cât costă o noapte într-o cameră de hotel din larg

VIDEO Destinaţie de vis pentru cei mai pretenţioşi turişti. Cât costă o săptămână la Muntele Magic din inima Patagoniei