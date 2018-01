Un clujean care ameninţa că-şi ucide soţia a fost oprit la timp de doi poliţişti şi un pompier: „Prin vizor am văzut că ţinea o brichetă în mână şi un lanţ în cealaltă“

UPDATE 20.50 Cei doi poliţişti au transmis, prin purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, reacţii pentru „ Adevărul “ .

Mirel Cazac povesteşte că, ajunşi la faţa locului, au sunat la interfon şi nu le-a răspuns nimeni.

„ Nu ne-a răspuns nimeni nici din locuinţă, moment în care am solicitat sprijin colegilor de la ISU pentru a pătrunde în locuinţă. Nu ne-am pierdut pentru niciun moment cumpătul şi prin vizorul uşii din apartament am putut observa cât de puţin ce se întâmpla. Am observat o persoană de sex masculin cu o brichetă în mână şi cu un lanţ în cealaltă.