Legea salarizării provoacă „frustrări uriaşe” în sistemul sanitar. Biologii şi chimiştii protestează: „Avem salariul la nivelul unui asistent medical”

652 din 3500 de biologi şi chimişti din Sistemul Sanitar public şi privat au semnat un Memoriu, prin care le cer primului ministru, ministrului muncii, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Camerei deputaţilor să modifice grila de salarizare din „Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” din sistemul sanitar public şi să identifice măsuri care să permită creşterea salariilor pentru biologii, biochimiştii şi chimiştii din sistemul privat de sănătate.

Discrepanţe şi frustrări uriaşe

„În urma aplicării Legii-cadru 153/2017, au fost generate discrepanţe şi frustrări uriaşe între categoriile de profesionale din sistemul sanitar public care au atribuţii şi responsabilităţi identice, cum ar fi biologii/biochimişti/chimiştii fată de colegii medici de laborator. Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, salariile acestora erau aproximativ egale, iar acum raportul de salarizare este de aproximativ 1 la 3 între biologii/biochimiştii/chimiştii principali şi medicii specialişti de laborator.

Mai mult, conform formei actuale a legii ce a intrat în vigoare cu data de 01.01.2018, biologii, biochimiştii şi chimiştii, în calitate de categorie profesională ce efectuează, parafează şi asumă în totalitate un act medical, vor atinge maximul din grila de salarizare abia în anul 2020, gradual, spre deosebire de medicii de laborator şi asistenţii medicali, care vor intra pe maxim de salarizare începând cu luna martie 2018”, se arată în memoriu.

Un biolog câştigă cât un asistent medical

„Din cauza noii grile de salarizare, s-a ajuns astfel ca un biolog, biochimist sau chimist principal, care are cel puţin 9 ani de vechime, sa aibă un salariu (coeficient 1,96 in grila de salarizare) la nivelul unui asistent medical (coeficient in grila de salarizare 1,74). În sistemul sanitar, sunt biologi, biochimişti sau chimişti care au 5, 4 sau 3 ani de facultate la care se adaugă 2 ani de Masterat. De asemenea, la aceste studii se adaugă doctorate obţinute în tară sau străinătate. Mai mult, există specialişti care au şi activitate ştiinţifica concretizata în studii relevante la nivel internaţional. In aceeaşi măsura, sunt afectaţi şi biologii sau biochimiştii care lucrează in învăţământul medical superior şi care sunt plătiţi conform unei grile de salarizare asemănătoare. Cum este posibil ca un asistent medical, cei mai mulţi cu studii postliceale, sa aibă un salariu cat un absolvent de facultate şi masterat? Salariul unui biolog sau chimist principal cu ultima gradaţie in sistemul sanitar a fost mereu la nivelul unui medic specialist de laborator (coeficient 3.96 in grila de salarizare). După cum se observă, anumite categorii de bugetari au fost total ignorate. S-a încălcat grav această mult trâmbiţată deviză, “Studii egale = Salarii egale” – se arată în memoriu.

