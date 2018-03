Cine a fost Dan Mureşan, românul mort în Kenya al cărui nume apare în uriaşul scandal Cambridge Analytica. „Mi s-a spus că a fost otrăvit în camera de hotel“

Dan Mureşan, fiul fostului ministru al Agriculturii din Guvernul CDR, Ioan Avram Mureşan, a murit pe 8 septembrie 2012, la 31 de ani, într-o cameră de hotel din Nairobi, capitala Kenyei.





„L-au găsit mort în camera lui de hotel. Era cu laptopul pe genunchi, cu televizorul aprins şi cu un pahar de vin lângă el. Îi plăcea înainte de culcare să bea un pahar de vin”, a povestit, într-un pentru „Adevărul”, Ioan Avram Mureşan . Era toamna lui 2012, la câteva zile după ce s-a aflat tragica veste. Ioan Avram Mureşan era încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla, unde executa o pedeapsă cu închisoarea după ce a fost condamnat pentru deturnare de fonduri.





Infarct miocardic – aceasta a fost cauza morţii fiului fostului ministru, conform faxului cu certificatul de deces care a ajuns la închisoarea din Gherla odată cu solicitarea lui Ioan Mureşan de a participa la înmormântare. La mai bine de 6 ani de la acel moment, aflăm că numele lui Dan Mureşan apare în cel mai mare scandal internaţional al ultimilor ani. Christopher Wylie, denunţătorul companiei de consultanţă Cambridge Analytica , implicată în campania electorală din SUA, dar şi în mişcarea pro-Brexit, a povestit, în presa internaţională, că i-a luat locul lui Dan Mureşan în compania de consultanţă, în condiţiile în care acesta ar fi fost otrăvit în timp ce lucra în campania electorală din Kenya.

Fostul ministru ţărănist al Agriculturii, Ioan Mureşan, şi familia la înmormântarea lui Dan Mureşan FOTO: Arhiva Adevărul





Dan Mureşan ar fi fost otrăvit în Kenya

Într-o amplă discuţie cu jurnalişti ai mai multor publicaţii de renume din Europa, printre care şi „Libération“, Christopher Wylie, în vârstă de 28 de ani, fost director de cercetare în cadrul Cambridge Analytica (CA), a afirmat că s-a angajat în iunie 2013 în această companie.



Abia apoi a aflat, spune el, că poziţia era liberă pentru că predecesorul său, Dan Mureşan, fiul fostului ministru al Agriculturii din România Ioan Avram Mureşan, a fost găsit decedat în camera sa de hotel din Nairobi, în timp ce SCL, compania-mamă a Cambridge Analytica lucra pentru Uhuru Kenyatta (preşedinte al Kenyei din aprile 2013).







Christopher Wylie, care a fost audiat marţi de o comisie a Parlamentului britanic, a relatat că a auzit zvonuri că Dan Mureşan ar fi fost otrăvit după ce o înţelegere în care ar fi fost implicat s-ar fi terminat prost. Potrivit lui Wylie, au existat şi zvonuri conform cărora poliţia kenyană ar fi fost mituită să nu intre timp de 24 de ore în camera de hotel în care Mureşan a decedat, relevă „Business Insider“.

„Mi s-a spus că a fost otrăvit în camera lui de hotel. Nu o spun ca o certitudine, dar asta au suspectat oamenii. Când lucrezi pentru politicieni de rang înalt în multe dintre aceste ţări, de fapt nu faci bani în activitatea electorală, ci faci bani din traficarea influenţei pe care o câştigi după alegeri”, a detaliat denunţătorul, subliniind că nu are informaţii clare în acest sens, ci vorbeşte ceea ce a auzit.

Muncea 20 de ore pe zi

Moartea lui Dan Mureşan de infarct miocardic la 31 de ani a reprezentat un şoc pentru familie, mai ales că acesta era cu analizele la zi. „Avea toate analizele bune. Singurele probleme de sănătate pe care le avea erau nişte toxiinfecţii, din cauza apei sau a mâncării din diferitele locuri pe unde mergea", a povestit Ioan Mureşan pentru „Adevărul”, în acelaşi interviu din 2012.

Singura explicaţie cât de cât plauzibilă pentru moartea lui Dan Mureşan a fost, în 2012, conform familiei, munca istovitoare. Tatăl acestuia a povestit că muncea într-un ritm infernal, 20 de ore pe zi.



Avea un CV impresionant. A absolvit „London School of Economics and Political Science”, cu specializări în guvernanţă şi economie, şi avea un masterat în management politic al Universităţii „George Washington”, o universitate particulară din Washington, D.C.



Christopher Wylie, în vârstă de 28 de ani, fost director de cercetare în cadrul Cambridge Analytica (CA) a susţinut că a auzit zvonuri despre faptul că Dan Mureşan ar fi fost otrăvit în Kenya. FOTO: EPA EFE Christopher Wylie, în vârstă de 28 de ani, fost director de cercetare în cadrul Cambridge Analytica (CA) a susţinut că a auzit zvonuri despre faptul că Dan Mureşan ar fi fost otrăvit în Kenya. FOTO: EPA EFE

Columbia, Albania, Azerbaidjan

După ce a terminat studiile, Dany - cum era alintat în familie – a lucrat ca şi consultant politic. A activat în campaniile electorale ale unor candidaţi americani, dar cea mai mare parte a muncii sale era dusă în ţări precum Filipine, India, Azerbaidjan, Albania sau Columbia, povesteşte tată său. „Nu mi-a spus vreodată că viaţa i-a fost pusă în pericol. Ştiu că atunci când conducea campanii electorale în aceste ţări nu se expunea la pericole. El şi ceilalţi angajaţi ai firmei englezeşti de consultanţă politică erau cazaţi la hoteluri sigure şi nu intrau în contact cu oameni periculoşi", a spus el în 2012.



Firma britanică despre care acesta vorbeşte este SCL Group, firma mamă din care a rezultat Cambridge Analytica. Dan Mureşan a lucrat aici circa 6-7 ani, iar din 2010 a deţinut funcţia de „Head of Elections”.

Directorii CA se laudă cu campania începută de Mureşan în Kenya

Ioan Mureşan vorbise, în septembrie 2012, cu fiul său în seara zilei de 7 septembrie, cu câteva ore înainte de moartea sa, acesta spunându-i că a pus pe roate misiunea din Kenya, unde conducea campania electorală pentru contracandidatul actualului preşedinte al ţării, şi că în curând se va întoarce acasă. Este vorba despre campania pentru Uhuru Kenyatta, care este preşedinte al Kenyei din aprile 2013. Mureşan începuse munca în Kenya în primăvara lui 2012.





Campania din Kenya din 2012-2013 a fost, conform reprezentanţilor Cambridge Analytica , „unul dintre studiile sale de caz”.

Potrivit site-ului firmei, aceasta a realizat un „proiect de cercetare la scară largă”, analizând 47.000 de persoane, cărora le-a fost întocmit un profil care include aspecte precum „chestiuni politice cheie naţionale şi locale, nivele de încredere în politicieni, comportamente / intenţii de vot şi canale preferate de obţinerea a informaţiilor“.



În înregistrarea video obţinută de Channel 4 News cu Mark Turnbull - directorul executiv al departamentului politic al companiei – acesta vorbea laudativ despre munca pe care a derulat-o în cadrul campaniilor electorale din Kenya din 2013 şi 2017:

„Am rebranduit întregul partid de două ori, am scris manuscrisul, am făcut cercetări, am analizat şi am făcut mesaje”, a spus el. „Cred că am scris toate discursurile şi am pus în scenă toată strategia, fiecare element al acestui candidat”.





Dan Mureşan era într-o relaţie cu o avocată din Baia Mare, care locuia în Londra. FOTO: Arhivă personală

Ultimul mail l-a dat prieteni sale

Ioan Mureşan a mai povestit că ultimul e-mail trimis de către Dan a fost sâmbătă, 8 septembrie 2012, la ora 2.30 noaptea. Era adresat prietenei sale Delia, care locuia în Londra. „Nu era nimic suspect în acel mail”, a susţinut părintele. Dan avea o relaţie cu o avocată originara din Baia Mare, care locuia, la fel ca şi tânărul consultant politic, în Londra.

Plecat din clasa a VII-a

Dan Mureşan a fost trimis la studii în Anglia încă din clasa a VII-a. „Parlamentar fiind, mă întorceam acasă la sfârşit de săptămână şi îmi spune soţia: «Nu ştiu ce să mai fac cu Dănuţ, nu mai ascultă de mine. Trebuie să-l disciplinăm cumva». Soţia avea un frate în Anglia, care ne-a trimis un catalog cu 16.000 de şcoli private din Anglia. Am trimis scrisori la trei dintre ele. Două ne-au răspuns. Cel ales, Colegiul Downside – din vestul Angliei, avea taxe pe care nu ni le puteam permite - 3.600 de lire pe semestru. Le-am scris înapoi, prezentându-le situaţia din România, şi au fost de acord să suporte ei 50% din taxe", a povestit Mureşan.

Învăţat de călugării benedictini

După câteva luni, fostul demnitar, aflat în vizită la colegiul administrat de un ordin de călugări benedictini, a rămas impresionat de stilul cazon al instituţiei. „Dormea într-o cameră cu 40 de paturi. Pe jos era doar piatră. Cinci ani a învăţat la acest colegiu şi rezultatele au fost excelente. S-a schimbat foarte mult. Aici s-au pus bazele educaţiei sale şi a puterii sale intelectuale. Datorită acestei educaţii a fost admis la London School of Economics", şi-a amintit Mureşan. Şi din studenţie tatăl lui Dan a rămas cu amintiri plăcute. „În fiecare vară venea acasă, în Baia Mare, cu colegi de facultate, din Anglia, din India, Pakistan, Elveţia”. Mureşan nu a dorit să facă speculaţii privind moartea fiului săi în timpul interviului din 2012.

De ce a fost condamnat Mureşan

În interviul acordat cotidianului Adevărul, Ioan Mureşan spunea că fiul său l-a ajutat pe parcursul derulării procesului şi într-una dintre ultimele conversaţii pe care le-au avut acesta i-a spus că are informaţii importante care ar putea să-i uşureze situaţia.



Fostul ministru al Agriculturii Ioan Avram Mureşan a fost condamnat definitiv, în mai 2012, de instanţa supremă, la şapte ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat de deturnare de fonduri. La 18 decembrie 2003, Mureşan a fost deferit justiţiei de PNA (actualul DNA). În calitate de ministru, el ar fi întocmit, în mai 1999, noiembrie 1999 şi aprilie 2000, mai multe rapoarte pentru scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a cantităţii de 5.000 de tone de ulei, beneficiar fiind SC Sun Oil SRL Râmnicul de Jos - judeţul Constanţa. Anchetatorii au stabilit că Mureşan, Truţă şi Căpitanu ar fi schimbat destinaţia fondului de contrapartidă aferent împrumutului extern acordat de Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite Guvernului României (conform convenţiei încheiate la 5 aprilie1993) şi au folosit acest fond în alte scopuri decât cele prevăzute de HG 949/1999, cauzând atunci Ministerului Agriculturii o pagubă de 29.507.688.963 de lei vechi.

