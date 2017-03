Târgul de Carte şi Muzică îi aşteaptă pe braşoveni cu noutăţi, lansări de carte şi 70 de standuri cu cele mai noi apariţii editoriale

Asociaţia „Libris Cultural“ Braşov, organizează, în perioada 30 martie - 2 aprilie, la Braşov Business Park, cea de a XIV-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte şi Muzică . Deschiderea oficială va avea loc joi, 30 martie, la ora 12.00. După deschiderea oficială a târgului va fi lansată Revista literară Libris, revista editată sub egida Uniunii Scriitorilor din România. De asemenea gama variată a evenimentelor din cadrul expoziţiei cuprinde şi lansări de cărţi de genuri diverse, de la autori consacraţi precum : Aurora Liiceanu, Cristian Tudor Popescu, Radu Paraschivescu şi alţii. Ediţia aceasta târgului organizează de altfel şi un eveniment de promovare a valorilor europene - Vernisaj expoziţie itinerantă cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma (1957-2017). Ultimele două zile ale târgului vor avea în program şi activiăţi adresate copiilor.

,,Am venit bucuros de la Salonul de carte de la Paris, unde am reprezentat România, la invitaţia Institutului Cultural Român, deoarece standul ţării noastre a fost votat ca cel mai frumos stand din cadrul târgului. Această bucurie a fost întregită de faptul că Târgul Internaţional de Carte şi Muzică de la Braşov a fost selectat printre proiectele culturale care vor fi finanţate de la bugetul local în anul 2017, ceea ce ne permite organizarea târgului la cel mai înalt nivel. Sunt convins că ediţia din acest an va fi una de succes, mai ales prin prisma expozanţilor şi invitaţilor care vor participa“, Virgil Oniţă, reprezentantul Asociaţiei Culturale Libris Braşov. Programul complet al evenimentului poate fi consultat pe https://www.facebook.com/libriscultural.ro/

Târgul de Carte şi Muzică a primit o parte din finanţare de la Primăria Braşov. „Suntem mândri că şi în acest an sprijinim organizarea acestui eveniment, care a devenit o tradiţie în activitatea culturală şi artistică a Braşovului. Primăria Municipiului Braşov finanţează, prin intermediul ghidului de proiecte culturale, desfăşurarea acestui târg pentru a le oferi celor pasionaţi de cultură şi artă şansa să descopere noutăţile din literatură, dezvoltare personală, limbi străine şi altele. Le urez succes organizatorilor şi ne aşteptăm ca şi anul acesta, participanţii să fie în număr cât mai mare“ a precizat primarul George Scripcaru.