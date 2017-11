Afacerea cu dulceaţă 100% naturală. Cum a reuşit o moldoveancă să transforme reţeta bunicii într-un produs tradiţional

Mihaela Rusu, o femeie stabilită în Iaşi, în căutarea unui loc de muncă, a redescoperit o reţetă tradiţională a bunicilor, chiar pe malul Prutului, în satul natal al familiei sale, la Manoleasa, în judeţul Botoşani. Este vorba despre o dulceaţă la care puţini s-ar gândi când vorbesc de extremul nord, de temperaturi scăzute şi de tradiţii agricole clasice. Mai precis, este un deliciu aparte făcut din petale de trandafiri orientali, cu rădăcini în misteriosul şi îndepărtatul Damasc.

Dulceaţa este făcută la fel ca acum un secol, din petalele trandafirilor care cresc chiar pe malurile Prutului, în apropierea lanurilor cu grâu şi porumb, pe loturile deţinute odinioară de înaintaşii Mihaelei Rusu. Dulceaţa de pe malurile Prutului are un gust special, care i-a impresionat şi pe oficialii de la Ministerul Agriculturii. Mai mult decât atât, aceştia, convinşi de autenticitatea şi unicitatea acestei delicatese nord-moldave, au hotărât în 2015 să acorde recunoaştere naţională dulceţii de la Manoleasa şi să o treacă în rândul produselor tradiţionale româneşti.

Aşa s-a născut „Deliciul Mihaelei“, o poveste despre voinţă, reîntoarcere către vechile tradiţii şi transformarea unei moşteniri preţioase într-o reţetă de succes. „Este un lucru extraordinar. Cine se gândea la plantaţii de trandafiri pe malul Prutului? Ei bine, ea a făcut şi acest lucru, şi noi, ca judeţ, mai avem un produs tradiţional de care putem fi mândri“, remarcă Cristian Delibaş, directorul Direcţiei Agricole Botoşani.

Întoarcerea către origini

La cules trandafiri de pe plantaţie FOTO ”Deliciul Mihaelei”/Facebook Povestea afacerii cu dulceaţă tradiţională de trandafiri începe, de fapt, în municipiul Iaşi, în anul 2014. În acea perioadă, botoşăneanca Mihaela Rusu, stabilită cu familia de mulţi ani în Iaşi, căuta cu disperare un loc de muncă. Eşecul nu a doborât-o. Din contră, a făcut-o să se gândească la o rezolvare a situaţiei cu resursele pe care deja le avea. Mai precis, cu o bucată de pământ pe care familia sa o deţinea în comuna Manoleasa, judeţul Botoşani, chiar pe malurile Prutului.

„Mă gândeam să fac o afacere şi aşa mi-am adus aminte de o reţetă a bunicilor mei din satul Iorga, comuna Manoleasa. De altfel, această afacere s-a născut din dorinţa de a păstra o reţetă mult apreciată în familia noastră, şi anume reţeta de dulceaţă de trandafiri. M-au inspirat şi trandafirii care creşteau mereu pe lângă casa bunicilor. Bunica făcea mereu dulceaţă din petalele lor şi cozonac cu trandafiri, o adevărată delicatesă din această zonă. Copilărind la ţară, în satul Iorga, un loc în care, de demult, aproape fiecare familie avea în grădină sau în faţa casei câţiva butaşi de trandafiri de dulceaţă, am reuşit să-mi aduc aminte de la bunica secretele dulceţii autentice“, explică Mihaela Rusu.

A investit 3000 de euro la început

Pentru a dezvolta o afacere cu dulceaţă de trandafiri, Mihaela nu se putea rezuma doar la tufa de trandafiri din faţa casei bunicilor. Tocmai de aceea, în 2014, a început şi o adevărată campanie de informare pentru a pune bazele unei plantaţii de trandafiri. „Dispunând şi de timp, am hotărât împreună cu familia să înfiinţăm o plantaţie de trandafiri de dulceaţă. Asta se întâmpla în 2014. Aveam la ţară, în comuna Manoleasa, pământul bunicilor şi am am înfiinţat acolo plantaţia. Bineînţeles, prima dată am făcut o documentare în toată regula.

M-am interesat asupra datelor tehnice, soiurilor, am şi văzut câteva plantaţii şi abia apoi am făcut investiţia“, mărturiseşte Mihaela Rusu. Iniţial, investiţia a constat în achiziţionarea butaşilor de trandafiri şi în amenajarea unei bucătării în care să fie preparată dulceaţa. Au fost cumpăraţi 500 de butaşi şi apoi plantaţi pe o suprafaţă de 10 ari. Soiul de trandafir ales a fost Rosa Damascena, un trandafir bulgăresc, cel cu petale parfumate şi foarte bogate, explică Mihaela Rusu. De altfel, acest soi creşte înalt până la un 1,8 metri în al treilea an şi este renumit pentru parfumul său. Afacerea a presupus o investiţie de 3.000 de euro în butaşi şi amenajarea unei bucătării la standardele cerute, spune Mihaela.

Deliciul bunicii transformat în ”Deliciul Mihaelei”

Mihaela Rusu la un târg cu toate produsele sale FOTO ”Deliciul Mihaelei”/ Facebook Munca pe plantaţia de tradafiri este migăloasă şi grea. Luni la rând, Mihaela munceşte 8-10 ore pe zi. „Majoritatea timpului, din aprilie până în octombrie, îl petrec în satul Iorga, comuna Manoleasa, din judeţul Botoşani, unde am plantaţia de trandafiri. Este o afacere ce presupune, în primul rând, multă muncă şi dragoste pentru ce fac“, spune antrerprenoarea.

Dulceaţa de trandafiri pe care o produce Mihaela Rusu este tradiţională, după reţeta bunicii şi, ne asigură producătoarea, este 100% naturală. „Este o reţetă a bunicii mele, foarte puţin modificată. Are, bineînţeles, secretele ei. Fiecare gospodină din Manoleasa avea secretul ei la dulceaţă. Bunica avea şi ea, la rândul ei. Florile sunt spălate, iar apoi sunt uscate. În cele din urmă, se rup petalele , se pun la macerat, împreună cu apă şi cu zahăr. Apoi se fierbe amestecul. Atât vă pot spune. Restul e secret“, precizează Mihaela Rusu.

Dulceaţa a primit şi un brand: „Deliciul Mihaelei“ şi a ajuns să fie recunoscută la nivel naţional, ca produs tradiţional, de către Ministerul Agriculturii, şi a fost înscrisă în 2016 în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale, la poziţia 543. „Au fost multe momente dificile. Cel mai important a fost obţinerea atestatului de produs tradiţional pentru dulceaţă. Începutul, ca orice început, a fost, bineînţeles, greu, mai ales că investiţiile au fost realizate din fonduri proprii“, spune Mihaela Rusu.

Lupta pentru piaţa de desfacere

Cel mai greu aspect este distribuţia. În momentul de faţă, Mihaela Rusu îşi vinde produsele pe un site specializat, dar şi în magazinele cu specific tradiţional din ţară. Totodată, Mihaela participă la târgurile cu produse tradiţionale. „Cea mai grea problemă este desfacerea. Este greu să te faci cunoscut şi să intri în reţeaua de distribuţie a marilor magazine“, semnalează Mihaela Rusu. Totuşi, botoşăneanca nu se gândeşte să industrializeze nimic. Doreşte ca totul să rămână o afacere cu produse tradiţionale. ;

Oţetul de trandafiri, următorul produs atestat

Afacerea Mihaelei Rusu a evoluat, iar în prezent, gama de produse s-a diversificat. Din petalele de trandafiri, prin mijloace naturale, Mihaela Rusu face şi oţet, apă de trandafiri, dar şi ceai din petale uscate. De departe, cel mai interesant este oţetul din trandafiri, obţinut prin metoda clasică de fermentare. „Nu macerăm petalele în oţet şi alcool.

Facem o reţetă de oţet care să fie blând cu pielea şi îl macerăm în drojdie, zahăr şi foarte puţin oţet, timp de o lună. Este roşu, de la petalele de trandafiri“, precizează Mihaela Rusu. Oţetul de trandafiri, spune producătoarea este bun contra febrei, durerilor reumatice, durerilor de cap şi a oboselii. Mai mult decât atât, poate fi folosit şi ca balsam de păr. De altfel, botoşăneanca lucrează în acest moment la documentaţia pentru atestarea oţetului din trandafiri ca produs tradiţional.

