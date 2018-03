VIDEO Detaliul statistic incredibil legat de media orară a românului Tibi Uşeriu în maratonul de la Cercul Polar

Pe un vânt care abia le permiteau organizatorilor să stea în picioare a fost aşteptat românul la finish, cu imnul naţional. Acesta a ajuns la finish, în Tuktoyaktuk, purtând un steag al României, dedicat centenarului. În acelaşi timp, la linia de finish s-a auzit imnul naţional al României.



Cursa a început în data de 8 martie, la ora locală 10:30 (n.r. 19:30, ora României) şi s-a desfăşurat în nordul extrem al Canadei, între punctele Eagle Plains Hotel şi Tuktoyaktuk. Sportivii au avut la dispoziţie 216 ore pentru a parcurge cei 618 kilometri care compun competiţia.

Tibi a parcurs cei 618 kilometri în mai puţin de 173 de ore, mai precis în 7 zile, 7 ore şi 50 de minute. Acesta a ajuns la finish pe 15 martie, la ora locală 17.20.



Deşi pare greu de crezut, românul a avut aceeaşi medie orară că şi anul trecut, în condiţiile în care distanţele de străbătut şi condiţiile meteo au fost diferite. În 2017, pe 563 de kilometri cât a avut cursa, a înregistrat o medie orară de 3 kilometri şi 560 de metri. În 2018, pe 618 kilometri, a făcut 3 kilometri şi 570 de metri pe oră.



Ediţia aniversară, mult mai grea decât precedentele

În ultima conversaţie telefonică avută cu fratele său după ce a trecut finishul, atletul român a recunoscut faptul că ediţia aniversară a competiţiei a fost mult mai grea decât cele de anii trecuţi.

„Am terminat! Măi am intrat într-o furtună, patru ore, ai de capu meu! O fost cât pe ce să mă scoată ăştia! Deci o fost ceva...ai de capu meu! La mişto... o fost cireaşa de pe tort! Mă bucur c-am terminat-o. Îi mult, mult mai grea decât ce-o fost înainte. Decât ultima parte, asta de 160 de kilometri, numai în urcări şi coborâri, exact ca prima, după ăia aproape 300 de kilometri de ice-road, ceea ce m-o mâncat. Dar aşa, per total, e mult, mult mai grea decât ce-o fost anii trecuţi. Dar na, de asta am venit: să o termin şi mă bucur că am şi câştigat-o. Mulţumesc celor care m-or urmărit, vouă că mă suportaţi, sponsorilor care m-au ajutat şi mă ajută în continuare şi să ne vedem cu bine acasă! Mă pun în pat că-s praf. Deci, de fiecare dată cred că-s mai praf decât am fost ultima dată”, a precizat Tibi Uşeriu.

Se întoarce acasă cu un deget mai scurt...

Problemele de sănătate nu l-au ocolit pe sportivul român nici în această ediţie, deşi medicii i-au dat de fiecare dată undă verde să continue cursa. Acesta a suferit degerături la unul dintre degetele de la picioare, medicii fiind nevoiţi să îl „scurteze”.

Acelaşi deget a dus la o infecţie, care însă nu a pus probleme, Tibi nefiind nevoit să ia nici măcar antibiotice. Într-o convorbire telefonică, acesta povestea că în zona picioarelor are răni deschise, din cauza efortului şi a bandajelor.

La mijlocul cursei, după una dintre pauze, românul spunea că i s-a umflat tot corpul, iar medicii l-au examinat şi nu ştiu ce a cauzat această reacţie. Degerăturile i-au dat românului bătăi de cap şi anul trecut, medicii fiind la un pas să îi interzică să continue.

Anul acesta, startul a fost luat de patru români: Tibi Uşeriu, Levente Polgar, Avram Iancu şi Florentina Iofcea. Exceptându-l pe Tibi Uşeriu, ceilalţi români au abandonat cursa încă din primele 24 de ore, din cauza condiţiilor meteo şi respectiv a unei accidentări.

