Cel mai mare angajator din Transilvania, acuzat că şi-ar fi forţat zeci de angajaţi să demisioneze după ce au pus pe Facebook poze de la grevele spontane

Surse din cadrul Leoni Wiring Systems spun că zeci de persoane şi-ar fi pierdut locul de muncă vineri, 19 mai, la o săptămână şi jumătate de la primele greve spontane la care au luat parte mii de angajaţi ai celor două fabrici ai angajatorului neamţ de la Bistriţa.

Două zile consecutive oamenii şi-au strigat nemulţumirile în faţa fabricii, fiind nemulţumiţi de salariile primite. Imediat după grevele spontane, conducerea companiei a anunţat că este dispusă să mărească salariile, să reintroducă o serie de bonusuri la care se renunţase şi să mărească valoarea bonurilor de masă.

Deşi lucrurile păreau să se fi rezolvat, zeci de angajaţi ar fi fost contrânşi să-şi dea demisia de către conducerea fabricii. Muncitorii ar fi fost din timpul programului de lucru, luaţi pe rând, şi duşi în biroul conducerii, unde li s-ar fi spus că au două variante: fie sunt daţi afară, fie îşi semnează singuri demisia.

Fără loc de muncă în mai puţin de 5 minute



Totul ar fi durat mai puţin de 5 minute. După ce ar fi fost constrânşi să-şi dea demisia, muncitorii ar fi fost escortaţi afară de către serviciul de pază. La poarta fabricii, muncitorii erau aşteptaţi de taxiuri, care trebuiau să îi ducă acasă. Toţi cei cu care a stat de vorbă susţin că nu au primi niciun act care să ateste încheierea conractului de muncă.

Nu se ştie de câte persoane este vorba, surse din Leoni susţionând totuşi că s-ar fi procedat în această manieră cu zeci de persoane. Angajaţii care au fost constrânşi să îşi dea demisia au participat la grevele spontante care au avut loc la mijlocul acestei luni şi fie au discutat cu reprezentanţii mass-media, fie au postat pe reţeaua de socializare Facebook imagini de acolo.

Unul dintre cei care a avut de suferit pentru că a vorbit cu jurnaliştii şi le-a prezentat situaţia din Leoni este Dobrin Moldovan, un muncitor de 41 de ani din Beclean. Acesta susţine că a lucrat 12 ani în Leoni, timp în care nu a avut nicio absenţă sau abatere.

„În 12 ani nu am avut nicio absenţă nemotivată, nicio abatere, nimic. Singura lor supărare a fost că am vorbit cu presa. Programul meu era până la 15:15 şi ei m-au luat la 13:30 de la staţia de lucru, e un abuz. Sunt foarte mulţi daţi afară pentru că au fost la grevă. Am aflat că sunt oameni care au fost daţi afară doar pentru că au postat pe Facebook, dacă vă vine să credeţi aşa ceva. Toţi au fost luaţi din timpul serviciului, cu gardieni, cu taxiul la poartă. Nu am primit nicio hârtie, nu am niciun act la mine. Să fi zis măcar, măi nu te mai vrem în fabrică, ai un preaviz de 20 de zile să îţi cauţi alt loc de muncă”, a declarat Dobrin Moldovan.

Contactat telefonic pentru a comenta această situaţie, directorul administrativ Daniel Deneş nu a vrut să comenteze în niciun fel această situaţie, rugând presa să ia legătura cu biroul de comunicare al companiei, cunoscut pentru refuzul de a discuta cu jurnaliştii.

Deşi liderul de sindicat ar fi trebuit să fie primul care intervenea într-o asemenea situaţie, acesta spune că a auzit despre cele întâmplate şi chiar unii dintre colegi l-au contactat telefonic pentru a-l întreba ce pot face din punct de vedere legal. Acesta însă nu a iniţiat vreun dialog cu reprezentanţii companiei pentru a discuta despre aceste demisii masive.

„Oamenii au fost informaţi la vremea respectivă că ceea ce fac a fost ilegal, inclusiv de mine. Ştiu că există, li s-au prezentat două variante: să-şi dea demisia sau vor fi daţi afară. Fiecare o să aleagă ce o să vrea în toată treaba aceasta. Este acţiunea managementului, este dreptul fabricii să o facă. Cine va avea nevoie de ajutorul meu mă va contacta. Am fost contactat telefonic de câteva persoane, ca să mă întrebe care este situaţia, în ce situaţie se află din punct de vedere juridic”, a declarat Marinel Strungar.

