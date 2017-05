Depozitul ecologic din cadrul SMID prinde contur în Sârbi

Gabriel Zetea a subliniat faptul că lucrările trebuie finalizate, deoarece, până în luna iulie 2017 se închid gropile de gunoi. ”Tehnologia a fost aprobată de Comisia Europeană, iar contractual trebuie îndeplinit aşa cum a fost semnat. Consilierilor locali le revine datoria de a fi primii care informează corect cetăţenii şi nimeni nu şi-a pus problema poluării şi afectării cetăţenilor până acum, în perioada în care au funcţionat vechile gropi de gunoi. Mai mult, procedura de mediu pentru acest proiect a fost derulată”, a explicat preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea, în şedinţa Consiliului Local de la Fărcaşa. Primarul comunei Fărcaşa, Ioan Stegeran a precizat faptul că a fost încheiat un contract de dare în administrare a terenului în suprafaţă de 20 de hectare necesar construirii CMID, între comuna Fărcaşa şi Consiliul Judeţean Maramureş, contract în care au fost stabilite clar drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare. În cadrul discuţiilor, consilierii locali din Fărcaşa au subliniat faptul că îşi doresc ca implementarea acestui proiect să aducă nişte beneficii pe termen lung locuitorilor zonei. Zetea a solicitat ca terenul care a fost dat în administrare să fie trecut din domeniul public al comunei Fărcaşa în domeniul public al judeţului Maramureş, pe perioada realizării construcţiilor şi, încă cinci ani, pe durata de monitorizare a proiectului, cu menţinerea tuturor drepturilor şi obligaţiilor din contractul de administrare. Acestea se vor constitui într-un protocol, anexă la hotărârea de transmitere a dreptului de proprietate. Totodată, a cerut ca la şedinţa următoare a Consiliului local Fărcaşa să fie promovat un proiect de hotărâre în acest sens, iar protocolul va constitui anexa şi la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş de preluare a terenului respectiv. ”Punctul central al discuţiei a fost implementarea la Sârbi a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor. Am explicat, pe larg, funcţionarea sistemului şi felul în care acesta va veni în sprijinul unui mediu mai curat pentru noi toţi. Sper că am reuşit să elimin măcar o parte din prejudecăţilor unor consilieri locali, iar de acum înainte să putem explica, împreună, avantajele sistemului. Am discutat, de asemenea, proiectele în derulare şi mai ales noile investiţii în infrastructura din Fărcaşa şi am asigurat comunitatea locală de întreg sprijinul meu”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Şeful administraţiei judeţene a efectuat şi o vizită pe şantierul de la Fărcaşa, Sârbi, unde se construieşte în ritm alert depozitul ecologic din cadrul Sistemului Integrat al Deşeurilor. ”Am reuşit semnarea noului contract de finanţare europeană în valoare de peste 30 de milioane de euro. Suntem aproape de finalizarea contractelor pentru închiderea gropilor istorice de gunoi din judeţ şi mai ales suntem în perioada de teste a echipamentelor instalate la Fărcaşa. Vom rezolva, în cel mai scurt timp şi problema stabilităţii terenului şi am convingerea că vom finaliza cu succes acest proiect atât de important pentru Maramureş”, a precizat Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.

Tot cu această ocazie, Primăria Făraşa a aprobat, în şedinţa de consiliu local din 17 mai, trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public a primăriei in domeniul pbic al judeţului Maramureş. Scopul este acela de a se permite realizarea investiţiei ”Reabilitarea Drumului Nordului – Maramureş – Etapa I”.