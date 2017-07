Soldaţii americani şi români au invadat platoul din faţa Palatului Administrativ FOTO

Arădenii pot vedea, astăzi, până în jurul orei 17.00, tehnica militară care este expusă în faţa Primăriei Arad.

Expoziţia de tehnică militară este organizată în cadrul parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, marşul forţelor aliate urmând să se desfăşoare şi în Sibiu, Prahova, Vâlcea şi Ialomiţa.

,,Prin parteneriatul româno-american există o aplicaţie militară şi am avut onoarea ca tehnica militară românească, cât şi cea americană să fie expusă în faţa Primăriei. Am realizat această activitate în urma întâlnirii pe care am avut-o ieri cu structurile militare americane şi române. Le mulţumim pentru generozitate”, a declarat primarul Aradului, Gheorghe Falcă.

Viceprimarul Călin Bibarş a spus că: „mă bucur că avem militari aproape şi este bine să cunoaştem tehnica lor, dar, doar în condiţii de pace”.

Înainte de expoziţie însă, ieri, Sala Regele Ferdinand din cadrul Primăriei Municipiului Arad a găzduit întâlnirea autorităţilor locale cu o delegaţie militară româno-americană.

În perioada 11-14 iulie 2017, în baza parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, va avea loc un marş al forţelor aliate care vor executa deplasarea prin localităţi din judeţele Arad, Sibiu, Prahova, Vâlcea şi Ialomiţa. Vizita de informare şi documentare de luni, s-a înscris în şirul de activităţi de relaţionare cu autorităţile şi comunităţile locale la care militari din cadrul Regimentului 2 Cavalerie (2CR) din Statele Unite, împreună cu militari din Brigada 2 Infanterie şi Brigada 2 Vânători de Munte vor lua parte în perioada următoare.

La evenimentul din sala Regele Ferdinand au participat reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Arad, Prefecturii, Inspectoratului de Poliţiei Judeţean, Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Locale, Jandarmeriei şi ai Serviciului Român de Informaţii.

„Autorităţile locale au salutat prezenţa delegaţiei militare româno-americane în Arad şi au asigurat –o de tot sprijinul în desfăşurarea acţiunilor programate pe teritoriul municipiului şi judeţului nostru. La finalul întâlnirii, militarii americani i-au inmânat Primarului Municipiului Arad, Gheorghe Falcă, o medalie prin care i-au fost transferate simbolic atributele care îi caracterizează: excelenţă, disciplină, prezenţă de spirit şi unitate”, spun reprezentanţii Primăriei Arad.

Printre activităţile grupate sub titlul Dragoon Guardian 2017 se numără şi expoziţiile de tehnică, pe traseele de deplasare din garnizoanele Arad, Ploieşti, Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, Sinaia şi Slobozia. Prima dintre acestea va avea loc marţi, 11 iulie 2017, între orele 11:00-17:00 pe platoul din faţa Palatului Admnistrativ.

