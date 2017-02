Povestea arădeanului concurent la „Chefii la cuţite“. Raul Vidican are 24 de ani şi „se şcoleşte“ în Germania

Raul Vidican (24 de ani) spune că a luat decizia de a pleca din ţară, deoarece bucătăria are un orizont mult mai mare afară şi a vrut să vadă ce are de oferit. Momentan lucrează în Germania.

„Am lucrat la un restaurant cu o stea Michelin doar că, fiind prea multe ore, am decis să plec la un restaurant tradiţional nemţesc, pentru a avea mai multă libertate să călătoresc. Am fost plecat în Italia în diferite zone pentru a vedea cum este mâncarea acolo, am fost în Anglia la unul dintre cele mai bune restaurante japoneze. Îmi place foarte mult să călătoresc, să învăţ să descopăr ideii şi culturi noi. Aş dori să mă întorc în Arad cândva. Mai exact atunci când voi ajunge la un nivel gastronomic puţin mai înalt”, a declarat tânărul arădean.



Raul Vidican în bucătărie FOTO Arhivă personală

Gătitul a devenit meseria lui

Acesta mărturiseşte că de mic era mereu în bucătărie. „Nu neaparat foarte pasionat de bucătărie, ci de mâncare. Mereu încercam de toate. Ajutam la mâncare. După ce am crescut nu prea am mai ţinut o legătură cu bucătăria. Pasiunea mi-a revenit pe la vârsta de 17 ani când am început să fac cursul de bucătar. Atunci mi-am dat seama că meseria asta este ceea ce vreau să fac mereu”, a mai spus Raul Vidican.

Tânărul a mai venit de atunci prin Arad în concedii şi nu a stat degeaba. De exemplu, ultima oară în data de 20 ianuarie 2017, impreună cu prietenul lui Dan Anca, proprietarul Art Cafe din Arad a pregătit un Tasting Menu, un meniu cu o degustare de vinuri pe baza a şapte feluri de mâncare. Dan Anca a fost concurent la Masterchef şi a deschis un restaurant în Arad.

Unul dintre preparatele gătite de Raul Vidican FOTO Arhiva personală

Vă mai recomandăm:

Cât câştigă un bucătar profesionist în străinătate. Povestea românului care găteşte de patru decenii pe toată planeta

Salvamar, constructor şi bucătar pentru străini