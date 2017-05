Minţi sclipitoare atrase de universităţile din afară. Un elev din Teleorman va studia inteligenţa artificială la Imperial College din Londra

Victor Gabriel Apostol, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional ”Al. I Cuza” din Alexandria, a aplicat şi a fost admis la Imperial College din Londra, unul dintre cele mai mari centre universitare din lume. Ideea de a studia în străinătate i-a venit în clasa a X-a, când a înţeles diferenţele dintre învăţământul românesc şi cel din afară. Primele demersuri pentru a fi admis le-a început în ianuarie 2016. ”Procesul a fost destul de lung. Universităţile din Marea Britanie cer, înainte de aplicare, un ”personal statement”, în care povesteşti de ce vrei să urmezi acel subiect, ce te recomandă, de ce crezi că ai fi bun pentru acel lucru şi ce realizări ai în domeniul respectiv, dacă ai. Împreună cu acest ”personal statement” vine o scrisoare de recomandare de la profesorii care au legătură cu domeniul în care aplici. Eu am aplicat pentru informatică, inteligenţă artificială şi am avut scrisori de recomandare de la diriginte, profesor de matematică, informatică şi fizică. Primul pas l-am făcut în ianuarie anul trecut. Am început să scriu ”Personal Statement” prin septembrie 2016. Octombrie a fost data limită la care am putut eu aplica”, povesteşte elevul.

Pe lângă Imperial College, Victor a aplicat la alte patru facultăţi şi a fost admis la toate. A optat, în final, pentru oferta făcută de Imperial College, cea mai grea dintre condiţiile impuse de universităţile din afară la care a aplicat: ”Cea mai grea ofertă este de la facultatea pentru care am optat. Constă în 9,80 la matematică si fizică la bacalaureat şi media de la bacalaureat peste 9,60”.

A ales Imperial College pentru că este o facultate prestigioasă. ” Este al optulea centru universitar din lume şi cred că îmi poate oferi posibilitatea de a mă dezvolta mai bine în acest domeniu. Când am fost la interviu am constatat că o mare parte a studenţilor de acolo fac practică. În anul trei sunt trimişi în industrie”.

”Ceea ce mă face să studiez acolo este modul în care este axat sistemul de învăţământ”

Victor a vizitat Imperial Collage în ianuarie când a fost chemat de reprezentanţii universităţii la interviu. La interviu, din grupa lui (12 studenţi care vizitau universitatea) 10 erau români. Anul trecut, la Imperial College au fost admişi 45 de români. Ca şi ceilalţi elevi români atraşi de studiul în afara graniţelor, Victor recunoaşte că în alegerea sa a contat importanţa pe care facultăţile din afară o acordă practicii. ”Prima deosebire între o universitate din ţară şi una din afara ţării şi ceea ce mă face să studiez acolo este modul în care este axat sistemul de învăţământ. În România se pune foarte mult accent pe teorie. Acolo am ocazia să fac şi practică, să aplic conceptele teoretice pe care le învăţ. Ce apreciez foarte mult la sistemul lor de învăţământ este faptul că pot să studiez singur. La noi în ţară ţi se dă o lecţie, trebuie să o înveţi, acolo se pune foarte mult accent pe studiul individual, ei îţi prezintă tema, tu citeşti ce vrei despre ea, la final le prezinţi o lucrare despre cum crezi tu şi ce ai înţeles tu din treaba asta. Asta ajută foarte mult la dezvoltarea creativităţii . Te lasă să fii liber, să fii ceea ce eşti tu şi să abordezi subiectul respectiv cum consideri tu că este ai bine. Nu cum îţi impune cineva să faci”, explică tânărul.

Împrumut guvernamental

Pentru plata studiilor din Anglia, Victor Apostol a apelat la un împrumut guvernamental. ”Am aplicat pentru un împrumut guvernamental care asigură taxa de şcolarizare, dar restul- cazare mâncare transport- le voi suporta singur.Taxa este de 9250 de lire pe an, iar condiţiile de returnare, în 30 de ani, şi se returnează în felul următor: în fiecare an se dă 9% din cât câştig peste un anumit prag, de 21.000 de lire. Dacă nu ating acel prag, ei consideră că nu m-au pregătit suficient de bine şi nu mai trebuie să le returnez banii”, spune tânărul

Planuri de viitor

După facultate, Victor va urma un program de doctorat. Deocamdată, nu ştie dacă se va întoarce în ţară pentru a aplica cele studiate în Anglia. ”Nu sunt sigur dacă o să mă întorc să lucrez în România. Depinde foarte mult de condiţiile pe care o să le asigure statul român atunci. Momentan, zona de IT este în dezvoltare, dar încă nu s-a ajuns la acelaşi nivel. Intenţionez să lucrez în cercetare, iar cercetarea în România este destul de slabă”.