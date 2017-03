Un lot din Autostrada Sebeş - Turda poate fi gata în 2017. Stadiul lucrărilor pe cei 12 kilometri dintre Aiud şi Decea VIDEO

Autostrada are asfalt începând cu zona Aiud. Foto: captură video Asociaţia Proinfrastructură

Asociaţia Proinfrastructura a publicat o filmare aeriană făcută în 25 martie a.c., care arată stadiul lucrărilor la Lotul 3 al autostrăzii A10 Sebeş – Turda, tronsonul cu cele mai mari şanse de finalizare în acest an.

”Începem sezonul de filmări aeriene 2017 şi pe autostrada A10! Vă prezentăm din dronă stadiul lucrărilor pe A10 Lot 3 (între Aiud şi nodul Decea), constructor Tirrena Scavi. Se poate observa că şantierul este avansat, constructorul este bine mobilizat şi acest lot are foarte mari şanse să fie gata în acest an, undeva la finalul verii sau în septembrie, cel mai târziu. Din pacate, acest lot nu va fi de mare folos dacă nu vom reuşi să inaugurăm în acelaşi timp şi lotul 4, lot care are în continuare câteva puncte nevralgice”, a scris reprezentantul asociaţiei.

Iniţial, toate loturile de la Autostrada A10 au avut ca termen de finalizare sfârşitul lui 2016, însă s-au produs întârzieri importante din cauza lipsei avizelor obligatorii pentru construcţie. Potrivit stadiului în care se află lucrările, se profilează deschiderea circulaţiei pe loturile 3 şi 4, între Aiud şi Turda, în a doua jumătate a anului 2017, în timp ce loturile 1 şi 2 vor fi gata cel mai devreme la sfârşitul anului 2018.

Autostrada Sebeş-Turda:

Lotul 1. Are 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă de la Sebeş până la Pârâul Iovului, la ieşire din Alba Iulia. Proiectul prevede două noduri rutiere Alba Iulia Sud la km 8 şi Alba Iulia Nord la km 16. De lucrări se ocupă Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Pomponio Construcţii SRL. Valoarea contractului este de 541.739.137, 21 lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014. Lucrările au început în 2 decembrie 2014 şi aveau termen inţial de finalizare 2 octombrie 2016. Au fost oprite în octombrie 2015, iar în 28 iunie a fost dată autorizaţia de construire. Doar pe secţiunea A, însă. Termenul actualizat de finalizare a lucrărilor este mai 2018.





Lotul 2. Are 24,25 km şi continuă de la ieşirea din Alba Iulia (Pârâul Iovului până la intrarea în municipiul Aiud, km 17+000 – km 41+250). Include nod rutier la Teiuş (km 26). Constructor este Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA) – Euro Construct Trading 98 SRL, cu contract 549.332.493,62 lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014. Termenul de finalizare din contract era 2 octombrie 2016. În 5 aprilie a fost obţinută autorizaţia de construire pe sectoarele 2 şi 3 (km 22+500 – km 25+300; km 26+100 – km 35+000; km 35+000 – km 41+250). Ulterior, în iunie, au fost date autorizaţii pe tot tronsonul. Termenul actualizat de finalizare a lucrărilor, decembrie 2017.





Lotul 3. Are 12,45 km urmează traseul de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea (km 41+250 – km 53+700). Pe acest tronson sunt două noduri rutiere, inclusiv bretele de acces, la Aiud (km 44+700) şi Unirea (km 53+200). Constructor este Tirrena Scavi S.p.A (Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A), cu valoare contract de 420.511.921,44 lei (fără TVA), semnat în 16 aprilie 2014 şi termen iniţial de finalizare 20 martie 2016. Aici, lucrările au început în mai 2014, cu proiectarea. În iunie, s-a intrat în legalitate în ceea ce priveşte executarea lucrărilor, prin eliberarea autorizaţiei de construire. Termen actualizat de finalizare a lucrărilor, iulie 2017.





Lotul 4. Are 16,3 km, de la nodul Decea până la intrarea în autostradă în zona Turda (km 53+700 – km 70+000) a primit autorizaţiile de construire în iulie. Constructor este PORR Construct SRL/PORR Bau GMBH, cu contract de 470.004.894,83 lei (fără TVA), semnat în 16 aprilie 2014. Pe acest lot se va face joncţiunea între A10 şi Autostrada Transilvania (A3). Termen actualizat de finalizare a lucrărilor, iulie 2017.