FOTO VIDEO Casa ororilor. Filmul tragediei care a şocat Alba Iulia. A stat 22 de ore închis în casă şi rănit grav, fără să poată chema ajutor

Lupu Mădălin Miki a fost adus sâmbătă la locul faptei pentru reconstituirea evenimentelor. Bărbatul, care pare să nu aibă nicio remuşcare, a fost pus să explice modul cum a comis crima căreia i-a căzut victimă Cornelia Drâmbărean, în vârstă de 80 de ani, precum şi tâhăria, respectiv tentativa de omor, asupra fiului femeii, Călin Drâmbărean, de 53 de ani. Inculpatul a arătat pas cu pas cum a intrat în grădină, cum a atacat-o şi ucis-o pe femeia în vârstă şi cum l-a rănit grav pe fiul acesteia.

Crima a fost descoperită după 22 de ore

Ultimele precizări din rândul anchetatorilor susţin că faptele au avut loc vineri dimineaţă, 14 iulie, înainte de ora 10.00. Lupu Mădălin Miki a ajuns în ziua respectivă la Aba Iulia, de la Reşiţa unde era cercetat sub control judiciar pentru o faptă de lovire. Intenţia probabilă a acestuia era de a merge spre casă, în Botoşani, dar pe drum s-a certat cu şoferul care l-a luat ”la ocazie” şi acesta l-a dat jos din maşină la Alba Iulia. Pentru că nu avea bani, tânărul de 24 de ani a început să caute potenţiale victime. După ce s-a plimbat pe străzile din zona gării, a ajuns pe Regimentul V Vânători de Munte unde s-a oprit în faţa locuinţei familiei Drâmbărean. S-a gândit că înăuntru ar fi putut găsi bani sau alte bunuri de valoare şi a decis să dea ”atacul”. A intrat prin spatele casei, unde s-a întâlnit cu femeia în vârstă de 80 de ani care lucra în grădină. A lovit-o cu o piatră de grădină de decor de mai multe ori în zona capului şi cu picioarele.

Victima a căzut şi a decedat în urma loviturilor dure primite. Ulterior, criminalul a intrat în locuinţă de unde a sustras 4.300 lei, precum şi obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte. În acest timp s-a întâlnit şi cu fiul femeii, Călin Drâmbărean, pe care a început să îl lovească cu obiectul dur. Grav rănit, acesta a reuşit să se refugieze în casă şi să încuie uşa după el. Pentru că risca să fie prins, Lupu Mădălin Miki a ieşit tot prin spatele casei şi s-a făcut nevăzut. A plecat rapid din Alba Iulia, spre Botoşani. Ororile nu au fost descoperite decât peste aproape o zi, respectiv sâmbătă dimineaţa, în jurul orei 8.00. Bărbatul de 53 de ani a suferit un şoc atât de puternic, încât nu a mai fost capabil, timp de 22 de ore, să se gândească să sune la poliţie sau la salvare. Călin Drâmbărean era, probabil, convins că dacă face orice gest, criminalul va intra peste el în casă. Sâmbătă dimineaţă, femeia decedată în grădină a fost descoperită de o vecină, care a anunţat poliţia. Călin Drâmbărean a fost transportat la spital, unde este, în continuare, în stare de şoc cu multiple răni.

Prins la Botoşani, a recunoscut omorul de la Alba Iulia

”La data de 14.07.2017, în jurul orelor 10,00, inculpatul Lupu Mădălin Miki, aflându-se pe raza municipiului Alba Iulia, în scopul de a sustrage bani şi bunuri, a pătruns fără drept în curtea şi în casa locuinţei victimei D. C. - în vârstă de 80 de ani şi a fiului acesteia, persoana vătămată D. C. O. - în vârstă de 53 de ani, locuinţă situată în municipiul Alba - Iulia, judeţul Alba, ocazie cu care le-a aplicat acestora mai multe lovituri cu o piatră de decor de grădină, de dimensiuni mari şi cu picioarele, în zona capului şi a pieptului. A sustras din casa locuinţei acestora suma de aproximativ 4300 lei, precum şi obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cauzându-le leziuni grave care au condus la decesul victimei D. C. şi la internarea medicală de urgenţă a persoanei vătămate D. C. O”, se afirmă într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Ajuns în Botoşani, la Coţuşca, localitatea natală, Lupu Mădălin Miki a mai comis o crimă, tot în scopul jafului. S-a întâmplat duminică seara, 16 iulie, victima fiind tot o femeie în vârstă (71 de ani) care a fost înjunghiată cu un cuţit. A doua zi a fost prins de poliţiştii de acolo, el recunoscând în timpul audierilor şi faptele de la Alba Iulia. Bărbatul riscă 30 de ani de închisoare sau detenţia pe viaţă. Tot ieri, inculpatul a fost prezentat Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

”Admite propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba şi, în consecinţă: În baza art. 226 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 202 alin. 1 şi 4 lit. e Cpp ?i art. 223 alin. 2 Cpp dispune arestarea preventivă a inculpatului LUPU MĂDĂLIN-MIKI, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 21.07.2017 până la data de 19.08.2017, inclusiv. În baza art. 275 alin. 3 Cpp. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. 6 Cpp suma de 130 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu va fi virată în contul Baroului Alba din fondurile Ministerului Justiţiei, urmând a rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 21.07.2017, ora 18:00”, se afirmă în dispozitivul deciziei de la Tribunalul Alba.

Casa din Alba Iulia unde au avut loc omorul, tentativa de omor şi tâlhăria

Lupu Mădălin Miki mai are un mandat de arestare preventivă la Botoşani şi urmează să fie propus pentru arestare şi la Reşiţa, unde a încălcat termenii unui control judiciar impus ca urmare a unei infracţiuni de lovire.