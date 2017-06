Detalii şi imagini de la nunta tinerei moştenitoare a imperiului Swarovski: o rochie spectaculoasă de peste un milion de euro şi trei zile de petreceri FOTO

Fiind moştenitoarea averii Swarovski, nunta Victoriei Swarovski nu putea fi altfel decât orbitoare. Tânăra, care este şi o cântăreaţă de succes în Australia, s-a căsătorit cu investitorul Werner Mürz în oraşul italian Trieste. Cei doi, care sunt împreună din 2010, şi-au spus jurămintele în Catedrala San Giusto, iar la cele trei petreceri organizate după ceremonie au participat peste 250 de invitaţi, potrivit Daily Mail.

Mireasa a purtat o rochie de-a dreptul impresionantă, împodobită cu 50.000 de cristale Swarovski, paiete şi flori, completată de un voal lung de opt metri şi o trenă uriaşi care a cântărit 46 de kilograme. Valoarea rochiei se ridică la peste un milion de dolari şi a fost special creată de designerul din Dubai Michael Cinco, a cărui clientelă include nume precum Beyonce, Jennifer Lopez, Rihanna şi Lady Gaga.

Mireasa a mai purtat cercei cu diamante şi o pereche de pantofi cu toc Jimmy Choos, pe talpa cărora erau inscripţionate iniţialele tinerei.

Victoria Swarovski a mai avut alte două rochii – o rochie la fel de spectaculoasă, roşie, pentru dansul mirilor şi una ceva mai simplă pentru momentul în care a tăiat alături de soţul său tortul uriaş pe cinci etaje.

Evenimentul a durat trei zile şi a avut loc într-o staţiune de cinci stele din Portopiccolo.

Mireasa a fost condusă la altar de tatăl ei, Paul Swarovski, iar pentru a se putea deplasa a fost nevoie de o întreagă echipă de prieteni şi membri ai familiei care să-i poarte trena uriaşă.

În prezent, cuplul se bucură de o lună de miere la fel de luxoasă în Franţa. Tânăra şi-a ţinut la curent cei peste 130.000 de fani de pe Instagram, publicând imagini în care apare relaxându-se pe un yacht de lux şi făcând cumpărături la un magazin Dior din St. Tropez.

Victoria Swarovski, care s-a născut în Innsbruck, este o cunoscută cântăreaţă în Austria, şi celebră pentru interpretarea coloanei sonore a filmului „Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi/ The Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader“, dar şi pentru că în 2016 a câştigat versiunea germană a show-ului „Dancing With The Stars“.