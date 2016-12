Ce trebuie să faci ca să-ţi meargă bine în noul an

Cei superstiţioşi sunt atenţi ca prima persoană care le trece pragul casei în Noul An să fie obligatoriu bărbat. La sate, această credinţă este dusă şi mai departe, iar bărbatul trebuie să fie neapărat unul înalt şi brunet, „pentru că blonzii şi roşcaţii aduc ghinion". În plus, dacă primul care păşeşte peste prag aduce cu el şi o crenguţă de vâsc, pâine şi sare, celor din casă le va merge bine tot anul. Bătrânii spun că „nu-i voie să se facă curat în ultima zi a vechiului an, nici în 1 ianuarie, pentru că, odată cu murdăria din făraş, gospodarii aruncă şi norocul din casă".

Ce să faci ca să-ţi meargă bine în noul an. Anul vechi se „îngroapă"

Alt obicei specific înrădăcinat în noaptea dintre ani este cel al stingerii şi reaprinderii luminii în toată casa - „Îngroparea anului". „Întunericul e haos, înseamnă că lăsăm în urmă tot răul de peste an. Când aprindem iar lămpaşul, ne păstrăm vii credinţa şi speranţa într-un an mai bun", explică bătrânii. La oraş, obiceiul stingerii şi reaprinderii luminii s-a transformat, peste vreme, în artificii.

Se mai spune că, dacă ai bani în buzunare în noaptea dintre ani, îţi va merge bine tot anul. Tot legat de bani, există o superstiţie conform căreia nu este bine să dai împrumut nici în ultima zi a anului ce tocmai se încheie, nici pe 1 ianuarie, pentru că în acest caz vei fi în pierdere în noul an.

Obiceiuri de Anul Nou. În noaptea dintre ani, se trece de la profan la sacru

În general, tot ce facem în 31 decembrie se proiectează în noul an. Astfel, în ultima zi a vechiului an nu ai voie să te cerţi cu nimeni, nici să dormi, pentru că la fel vei face tot anul următor. Anumite elemente ale practicilor magice dintre ani ne conduc la cultul focului: în prima zi a anului, femeia - ce reprezintă fertilitatea - iese cu sacul de gunoi, îi dă foc, iar cu cenuşa şi cu securea-n mână „ameninţă" pomii din curte că-i taie, dacă nu vor da roade bogate şi în noul an.

S-a păstrat şi tradiţia de a merge din casă în casă cu uratul: cu Capra, cu Ursul ori cu Buhaiul.

Nu în ultimul rând, e bine să ai alături de tine la cumpăna dintre ani omul iubit, pentru că acesta îţi va da echilibru, linişte şi căldură în noul an. De asemenea, se spune că cel care poartă asupra sa ceva de culoarea roşie va avea noroc tot anul.