Alimente care nu ne îngraşă, indiferent de cantitatea consumată

Cele mai la îndemână reguli pentru a ne menţine greutatea sunt acelea de a nu mânca după ora 18.00 şi de a nu merge la culcare mai târziu de miezul nopţii. Însă, ceea ce va face cu adevărat diferenţa în încercarea de a slăbi este alegerea alimentelor şi grija la ceea ce mâncăm în fiecare zi.

Trebuie să recunoaştem că mâncarea sănătoasă nu este atât de rea. Există nişte alimente cu adevărat delicioase, cu un gust foarte bun, iar cea mai bună parte este că le putem consuma în orice cantităţi dorim, fără nicio grijă.

Iată aşadar lista celor 15 alimente pe care le puteţi mânca fără griji atunci când sunteţi la dietă, potrivit TopBuzz.

Popcornul este probabil cea mai sănătoasă gustare pe care o puteţi savura, dacă îl pregătiţi fără unt şi fără zahăr.

Dacă vreţi o gustare crocantă, iar de chips-uri nu avem voie să ne atingem, soluţia ideală este să apelaţi la tulpinile de ţelină. Chiar pierzi în greutate consumându-le.

Vinetele pot fi cu adevărat delicioase. Dacă le pregătiţi în mod corespunzător, pe grătar sau la cuptor, vă puteţi bucura fără limită de aceste legume delicioase.

Nu ar trebui să consumaţi prea multe fructe atunci când vă aflaţi la dietă, însă citricele constituie cu siguranţă o excepţie. În plus, sunt excelente pentru piele şi digestie.

Pepenele roşu şi pepenele galben vă ajută să eliminaţi excesul de apă din corp. Prin urmare, vă puteţi bucura de aceste fructe drept gustare în fiecare zi.

Algele ajută funcţia tiroidiană prin menţinerea hormonilor la un nivel normal. Acest lucru vă va împiedica să câştigaţi acele kilograme în plus de care vă temeţi.

Ca în cazul vinetelor, dovlecelul poate fi o masă delicioasă dacă este pregătit în mod corespunzător. Există o mulţime de beneficii pentru a-l consuma, dar este atât de scăzut în calorii încât vă puteţi bucura de el la nesfârşit.

Castravetele nu este pe placul tuturor, dar odată ce te obişnuieşti cu gustul, este perfect pentru a pierde în greutate. De asemenea, vă puteţi bucura de el punând câteva felii de castravete în apa plată pe care o consumaţi.

Sfecla consumată în salată este cu adevărat delicioasă şi este esenţială pentru a vă ajuta să pierdeţi în greutate. De asemenea, ajută la arderea eficientă a grăsimilor.

Ouăle sunt cu adevărat gustoase şi există o multitudine de moduri în care le puteţi pregăti. Cea mai bună parte? Puteţi să le mâncaţi la micul dejun, prânz şi cină fără a vă îngrăşa.

Ananasul este atât de dulce şi delicios şi nici măcar nu trebuie să vă faceţi griji că vă va îngrăşa, pentru că nu este cazul. Vă puteţi bucura de ananas în fiecare zi.

Merele sunt extrem de eficiente în reglarea digestiei şi vă garantează porţia zilnică de vitamine. Să ne amintim de asemenea de zicala „An apple a day keeps the doctor away/ Un măr pe zi ţine medicul la distanţă“.

Nu e o surpriză pentru nimeni că salata verde ne ajută în diete, atât timp cât renunţăm la sosurile consistente pentru salată. Este excelentă pregătită doar cu sare, piper şi ulei de măsline.

Coacăzele sunt minunate pentru gustările zilnice şi, de asemenea, le puteţi consuma şi în salate. Nu au calorii şi sunt bogate în vitamina C. De asemenea, ajută la eliminarea excesului de apă.

Varza, broccoli şi conopida sunt aliaţi puternici în lupta împotriva kilogramelor în plus. Acestea au, de asemenea, aproape zero calorii.