Nissan Micra, un model care nu te poate lăsa indiferent

Nissan a ”inventat” Micra în 1982 pentru piaţa niponă, cu scopul de a concura succesul înregistrat de Honda, Suzuki, Toyota şi Daihatsu cu modele de clasă mică. Cândva, Micra a fost un model uşor, cu o masă în versiunea europeană de aproximativ 630 kg şi motorizări mici. Designul primei generaţii a fost un proiect dezvoltat iniţial pentru Fiat, pentru modelul menit a înlocui Fiat 127. În ultima clipă constructorul italian a apelat la Giugiaro, şi aşa s-a născut Fiat Uno. Cum pe masă era un proiect la cheie, a aterizat în curtea Nissan. Odată cu a doa generaţie, niponii au reinventat Micra. Un model care a avut un succes uriaş, în mare şi datorită faptului că a fost produsă în Anglia.

Peste a treia şi a patra generaţie trecem repede, este un capitol nu prea fericit, cel puţin pe piaţa europeană. Au fost modele care s-au îndepărtat de conceptul iniţial, a treia generaţie a oferit chiar o versiune coupe-cabriolet cu hard top.

Ultima generaţie

Din punct de vedere al designului, noua generaţie îşi începe povestea prin 2013, an în care Nissan a prezentat conceptul Friend-ME, a urmat apoi în februarie 2015 conceptul Sway prezentat la Geneva. A cincea generaţie reprezintă de fapt aducerea în producţia de serie a conceptului Sway, adică renunţarea la fardul firesc care îmbracă un concept. Noua generaţie aduce exuberanţa lui Juke în zona hatchback-ului de segment B. O zonă unde constructorii mizează pe o linie conservatoare pentru a nu risca. Este un model pe care Nissan a trebuit să-l reinventeze, iar cu această ocazie l-a aruncat în luptă cu cele mai grele nume din segment.





Aşadar un design care nu te poate lăsa indiferent, unul care spre deosebire de exoticul Juke, are şansa de a aduna mult mai multe sufragii.

Micra este construită pe platforma V a alianţei Renault - Nissan, o platformă versatilă care este şi la baza actualei generaţii Renault Clio. Chiar dacă Micra şi Clio sunt asamblate în aceeaşi fabrică, pe aceeaşi linie de montaj, au o parte din motorizări comune, nu înseamnă că vorbim de aceeaşi maşină. Avem alte valori pentru ampatament, ecartament...

Înainte de a păşi la interior, mai trebuie să menţionăm faptul că Nissan a pregătit un pachet generos de personalizare pentru noua generaţie Micra.

Interiorul creşte în dimensiuni, Nissan pregătind un rival puternic pentru Corsa, Polo şi Fiesta. Totul este nou în a cincea generaţie Micra, doar logo Nissan poţi spune că îţi mai aduce aminte de vechea generaţie. O poziţie la volan joasă, sportivă. O planşă de bord asortată cu exteriorul, din punct de vedere cromatic... în funcţie de nivelul de echipare. Mesajul de la interior este atât de diferit de cel comunicat de actuala generaţie încât ai impresia că sunt produse de companii diferite.





Sunt zone pe care vizual şi tactil le poţi asocia cu o finisare premium. Impresionant pentru un model de clasă mică care vrea să bifeze volume cât mai mari. Nu toate elementele de la interior sunt noi, tabloul de bord este simialr cu cel din Qashqai, sistemul infotainment are panoul frontal redesenat... Dar trebuie să notăm un volan nou, cu o nouă grupare a comenzilor. O planşă de bord ergonomică, cu acces facil chiar şi la slotul USB sau spaţiul de depozitare de la baza consolei centrale... noi am fi repoziţionat butonul de start/stop. Este plasat în drumul spre spaţiul de depozitare de la baza consolei centrale. Vizibilitatea la volan este bună, în ciuda unei lunete care pare a răpi din câmpul vizual, în oglinda interioară vezi suficient de bine. Oglinzile laterale, împrumutate de la Clio sunt generos dimensionate. Iar pentru manevre în spaţii înguste sau la parcare ar trebui să bifaţi pe lista de opţionale sistemul Around View Monitor(AVM).





Micra este o mică enciclopedie de sisteme şi tehnologie, ceea ce o poate transforma într-o opţiune extrem de apetisantă. Puteţi opta pentru un sistem audio BOSE care include incinte audio integrate în tetiera şoferului. Un sistem care l-am mai întâlnit doar la Mazda MX-5 şi care îţi permite o sesiune audio rafinată, fără a fi nevoie să dai volumul la maxim. Este un sistem care îţi permite să ai o experienţă audio plăcută fără a trezi copii care dorm în spate. Sistemul infotainment a primit şi funcţiile Apple CarPlay şi Android Auto, prin urmare un alt plus oferit de micuţa niponă. Pe lista sistemelor de asistenţă regăsim – fază lungă automată, sistem de frânare automat cu recunoaştere a pietonilor, avertizare la părăsirea benzii de rulare şi cititor de indicatoare rutiere.

Spaţiu corect şi pe bancheta spate, şi un portbagaj de 300 litri, similar cu cel al frăţiorului Clio.

La volanul noi generaţii Nissan Micra

A se uita cam tot ce ştiam experienţă la volanul unui Nissan Micra. A cincea generaţie a fost calibrată pentru gusturile europenilor. O ţinută de drum care pe alocuri te îmbie la sportivitate, o suspensie mai fermă. Nissan a înţeles că ideea de maşină globală trebuie să fie ajustată prin punctele esenţiale pentru a fi adoptată de anumite pieţe.

La debut Micra poate fi comandată cu trei motorizări – un propulsor aspirat de 1 litru care dezvoltă 73 CP, un propulsor turbo de 0,9 litri de 90 CP şi clasicul 1.5 dCi. Propulsorul aspirat este cel care a debutat pe gama Logan/ Sandero. Este un propulsor care ne-a plăcut pe gama Dacia, şi unul care probabil se va regăsi sub multe capote de Micra. În Croaţia am făcut cunoştinţă cu versiunile 0.9 IG-T şi 1.5 dCi. Ambele propulsoare sunt cunoscute în cadrul alianţei Renault Nissan, singurul minus al lor este că sunt asociate doar cu unităţi manuale cu cinci trepte. Pentru moment nu este disponibilă nicio unitate automată pentru Micra. Propulsorul IG-T îl recomandăm celor care nu prea au legătură cu aglomeraţiile urbane. Urban, Nissan anunţă un consum de 5,6 litri... dar în funcţie de trafic şi stilul de condus poate ajunge şi spre 10 litri. Acest mic propulsor îşi arată calităţile la drum lung, unde un consum de sub 5 litri este accesibil uşor. Cei care vor un consum rezonabil în mediul urban trebuie să meargă fie pe diesel, sau pe versiunea aspirată, dacă nu vor să doboare recorduri de viteză.

Nissan Micra s-a reinventat şi a reuşit să facă acest lucru extrem de coerent. Nu este un model care trebuie trecut la ”şi altele”, este un model care trebuie trecut pe lista ”de testat” dacă vreţi un automobil de clasă mică.

Fişă tehnică

Nissan Micra 1.5 dCi- Preţ NC; Preţ model testat: NC ; 0-100 km/h 11,9 sec; Viteză maximă 179 km/h; Consum mediu în test 5,7 litri/ 100 km; CO2 92g/km; Masă 1.157 kg ; Motor L4, turbo diesel, 1.461 cmc; Putere 90 CP la 4.000 rpm; Cuplu motor 220 Nm între 2.000 rpm; Cutie de viteze manuală cu 5 trepte