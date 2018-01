Hyundai dezvăluie primele informaţii despre nouă generaţie Santa Fe

Popularul SUV reprezinta cel mai longeviv model Hyundai de pe piata europeana. Inca de la lansarea din 2001, a avut o contributie relevanta la vanzarile de 1,2 milioane de unitati in Europa, o treime din vanzarile inregistrate de Hyundai in segment, in aceasta perioada.

„Santa Fe este unul dintre cele mai importante autovehicule ale gamei noastre; in Romania modelul va fi disponibil pentru comercializare in acelasi timp cu toate pietele europene”, a declarat Teodor Brusalis, Director Executiv al Hyundai Auto Romania.

Hyundai Santa Fe ajunge astfel laa patra generaţie, modelul debutând în gama constructorului coreean în anul 2000. Prea multe detalii nu au scăpat până acum pe piaţă despre noua generaţie. Aşteptăm, în mod evident, şi versiuni hybrid pentru acest model care va continua să fie oferit în versiune cu 5 şi 7 locuri.