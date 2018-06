Moştenitorii lui Michael Jackson au dat în judecată postul ABC: care este motivul

Familia lui Michael Jackson dă în judecată ABC pentru difuzarea documentarului „The Last Days of Michael Jackson“, fără a deţine drepturi de autor FOTO Getty Images

Plângerea, citată de Reuters, a fost depusă la o curte de justiţie din Los Angeles, iar chemată în proces este şi compania-mamă a ABC, Walt Disney Co.







Procesul are ca subiect difuzarea pe 24 mai a documentarului de două ore „The Last Days of Michael Jackson“.





Moştenitorii averii lui Michael Jackson doresc despăgubiri, însă acestea nu au fost specificate.





Un purtător de cuvânt al ABC a transmis că reţeaua TV nu a verificat încă documentele depuse, însă îşi apără alegerea făcută de a difuza documentarul.





„Documentarul ABC News explora viaţa, cariera şi moştenirea lăsată de Michael Jackson, care stârnesc un mare interes pentru oamenii de peste tot din lume, şi nu a încălcat drepturile de autor“, a fost transmis pe e-mail.





Michael Jackson a murit în august 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei supradoze. Reprezentanţii au ridicat semne de întrebare privind documentarul încă de dinainte de difuzarea lui.