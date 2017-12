INTERVIU Câştigătoarea iUmor, despre  criticile că ar fi „protejata“ lui Bendeac, după ce actorul a sărutat-o: Nu trebuie să te culci cu nimeni ca să reuşeşti în viaţă

Finala „iUmor“ a fost câştigată de Ana-Maria Caliţa cu un moment de stand up comedy în care a făcut o serie de glume îndrăzneţe.

„Părerea mea este că acesta este cel mai slab număr al tău de când ai apărut la «iUmor», dar este bunicel“, a comentat Cheloo, în timp ce Delia s-a situat la polul opus: „Eu cred că a fost cel mai bun de până acum“.

Se pare că momentul a fost pe placul multor telespectatori, care, prin vot, au desemnat-o câştigătoarea celui de-al patrulea sezon al show-ului de la Antena 1 şi al premiului în valoare de 20.000 de euro.

Întrebată ce va face cu banii, câştigătoarea „iUmor“ spune că se va ţine de cuvânt cu ce a spus la începutul sezonului şi că va investi într-o boxă şi într-un loc de parcare. În plus, ar vrea să se implice în acţiuni alături de copii care au nevoie de sprijin.

Ana-Maria Caliţa este din Bucureşti, a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale“ şi este colaboratoare la Opera Comică pentru Copii.

Într-un scurt interviu acordat după ce a devenit câştigătoarea „iUmor“, Ana-Maria Caliţa a dezvăluit cum a reacţionat când a aflat, având în vedere că finalul a fost înregistrat. La fel ca în sezoanele trecute, producătorii au filmat variante cu fiecare dintre cei cinci finalişti în postura de câştigător, iar după votul publicului au difuzat-o pe cea corespunzătoare.

Victoria tinerei, care a concurat şi în sezonul doi al show-ului, a fost contestată însă în mediul virtual de voci care consideră că actriţa a fost avantajată de Mihai Bendeac. Teoria este bazată pe faptul că, la audiţii, Bendeac a urcat pe scenă şi a sărutat-o pe Ana-Maria Caliţa, care a susţinut ulterior că a fost realmente surprinsă de gestul lui. De asemenea, în înregistrarea momentului din finală, în momentul în care a fost desemnată câştigătoare, Ana-Maria a fugit la masa juriului şi l-a sărutat rapid pe Bendeac, alimentând astfel speculaţiile.

Acum, Ana-Maria Caliţa lămureşte situaţia.

Ştiu că finalul a fost înregistrat, dar ce ai simţit, pe bune, din faţa televizorului în momentul în care ai aflat că ai câştigat?

Am fost foarte uimită, eu eram convinsă că nu voi câştiga. Sincer, mă gândeam că Adi Bobo va lua marele premiu. Când am aflat, eram cu prietenul meu, am rămas neclintită vreo zece minute, pur şi simplu nu am putut să mă mişc. Apoi a început să îmi sune telefonul şi să mă felicite toată lumea.

Sunt voci care spun ca ai fi avantajată de faptul Mihai Bendeac ar avea o slăbiciune pentru tine. Cum comentezi? A fost o explozie pe subiectul acesta, am apucat să citesc unele mesaje, dar nu mai vreau să le dau atenţie de acum înainte. Lucrurile nu stau deloc aşa, eu eram convinsă că nu o să câştig. Relaţia mea cu Bendeac e strict ce s-a întâmplat la «iUmor», în rest nu avem nicio legătură. Dacă oamenii chiar cred chestia asta, de ce nu aş fi câştigat de la prima apariţie. Dar trebuie să recunoaştem că sunt femeie, iar la noi asta înseamnă că eşti de comentat. Nu am ajuns la nivelul la care oamenii să recunoască faptul că şi o femeie poate să facă orice, dar o să arătăm că nu trebuie să te culci cu nimeni ca să reuşeşti în viaţă.

Ce înseamnă pentru cariera ta premiul „iUmor“?

Probabil vor fi mai multe spectacole, o să fac la fel ca şi până acum - mă împart între stand-up şi teatru.

Cu excepţia „iUmor“, ai mai susţinut show-uri de stand-up în faţa unui public mare?

Cea mai mare sală a avut cred 700 de oameni. E foarte ciudat, dar e impresionant să auzi atâţia oameni care aplaudă sau râd în acelaşi timp.

Ce a însemnat pentru tine experienţa „iUmor“?

M-a călit cumva această experienţă, pentru că sunt lucruri pe care nu le văd, e o presiune mare la filmare. M-a şi ajutat mult şi mi-a deschis multe uşi. Iar faptul că m-a întrerupt Cheloo în mijlocul numărului a fost foarte dificil, iar ce s-a întâmplat apoi a fost complet spontan.

Ce părere ai despre stand-up-ul din România?

Cred că se poate ajunge la calitate după mai mulţi ani. La noi cred că abia de câţiva ani ia amploare acest fenomen, chiar dacă se face de mai mult timp, însă mulţi nu ştiau.

Care sunt comedianţii pe care îi urmăreşti, care te inspiră şi de ce îţi place?

Îi admir pe Micuţu şi pe Bordea şi le şi mulţumesc pentru că m-au sprijinit de-a lungul timpului. Îmi plac şi Teo, Vio şi Costel, chiar dacă alături de ei nu am avut încă spectacole. Şi le mulţumesc tuturor oamenilor care m-au votat şi care m-au susţinut. Nu pot să mulţumesc pe toată lumea şi îmi pare rău.

Textele au fost scrise integral de tine? Ai colaborat cu cineva?

Sunt scrise de mine, deşi la un moment dat m-am gândit că poate ar fi mai uşor să colaborez cu cineva, dar e greu să găseşti o persoană care să facă asta, cu care să te potriveşti.