Cine este Emil Rengle, câştigătorul „Românii au talent“ 2018. A studiat la cele mai mari şcoli de dans internaţionale şi a fost colaborator al ProTV FOTO

Emil Rengle a câştigat marele premiu de 120.000 de euro de la „Românii au talent“, în urma voturilor telespectatorilor. Totodată, Emil a fost desemnat şi cel mai original concurent din sezonul opt şi i-a fost acordat premiul de 10.000 de euro.

Tânărul a pregătit o reprezentaţie complexă şi a trecut rapid de la dans energic pe tocuri la un dans tradiţional românesc, care a ridicat publicul în picioare.

„În primul rând, aş vrea să-i mulţumesc Lui Dumnezeu pentru că m-a ales să fiu mesager. Cred că acest premiu este premiul tuturor celor care m-au votat, nu doar al meu, este premiul nostru. Astăzi am câştigat mai mult decât bani sau un trofeu, am câştigat iubire mai multă şi pot doar să fiu recunoscător că am fost eu ales să treacă acest mesaj prin mine. În rest, nu mi se atribuie nimic, sunt doar fericit că am putut să fiu eu cel care a avut şansa asta. Şi prin faptul că românii m-au votat au făcut un lucru extrem de curajos, mi-au demonstrat că în ţara noastră există multă iubire. Sunt convins că de acum înainte vom avea mult mai mult curaj să o împărtăşim cu oamenii din jurul nostru“, a declarat Rengle.





Rengle este primul dansator care câştigă „Românii au talent“ FOTO ProTV

La doar 18 ani, Emil a fost cel mai bun dansator şi coregraf din România. A câştigat campionatul de dans Hip Hop International şi a semnat coregrafia primei trupe de dans din România care a participat la campionatul mondial World’s Hip Hop Championships, în Las Vegas. Astfel, Emil a devenit cel mai căutat coregraf din ţara noastră. A colaborat de-a lungul timpului cu artişti precum Alex Velea, Antonia, Loredana Groza, Dj Andi, Fly Project, Anda Adam, Corina dar şi cu artistele internaţionale Alexandra Stan şi Inna.

„În urmă cu patru ani, trupa de dans condusă de mine a câştigat un concurs mare, a ajuns în SUA, iar eu am rămas în New York, la o şcoală de dans. Acolo m-a remarcat Sheryl Murakami, coregrafa lui Beyonce. Nu mi-a reţinut numele, dar când avea proiecte, ne aduna pe toţi cei peste o sută de cursanţi în sala de dans şi mă striga pe mine: «Romania!». M-a luat cu ea, apoi a urmat o colaborare mai largă“, povestea artistul.

Emil s-a întors în România pentru „a revoluţiona imaginea dansului“. După plecarea lui Edi Stancu la echipa Antenei 1, Rengle a fost desemnat, în septembrie 2014, coregraful baletului ProDance, care evoluează în show-ul „Vocea României“.

„Atunci când am plecat la studii în străinătate eram hotărât să revin în România şi să împărtăşesc cu cei de aici lucrurile frumoase pe care urma să le descopăr. Sunt extrem de fericit că datorită acestei colaborări voi avea oportunitatea de a face ceea ce mi-am propus. Sunt convins că proiectul va fi unul de succes şi că vom face împreună un sezon de neuitat al «Vocii României»“, declara tânărul.





Emil Rengle FOTO ProTV

La întoarcerea în ţară, Rengle, care a impresionat şi audienţa „Românii au talent“, printr-un dans pe tocuri, povestea cum au reacţionat oamenii atunci când a oferit pentru prima dată un dans pe tocuri, într-un show de televiziune:

„Cel mai mare şoc pe care l-am realizat în media din România a fost dansul pe tocuri la bărbaţi, acum vreo patru ani, la „Dansez pentru tine“. Pe scenă sunt diferit şi experimentez mult. După ce am făcut asta, am apărut în toată presa şi au început să-mi sune telefoanele. Mă căutau mulţi artişti. Cântăreţii noştri sunt deschişi şi vor să experimenteze. Acum, dansul pe tocuri la bărbaţi nu mai pare un lucru ieşit din comun, după ce Conchita Wurst a câştigat Eurovisionul, povestea Rengle în 2015.

Tot în 2015, coregraful s-a lansat şi muzical cu proiectul său Rengle pe scena Untold, în faţa a 60.000 de oameni. În acelaşi an, a fost singurul artist român invitat la Europe Music Awards 2015, una dintre cele mai renumite gale muzicale, care a avut loc la Mediolanum Forum din Milano. Aici, talentatul coregraf a împărţit scena cu vedete precum, Pharell, Ed Sheeran, Macklemore şi Ellie Goulding.

Rengle a colaborat la show-uri precum „Dansez pentru tine“ şi MTV Romanian Music Awards şi a apărut în clipurile unor artişti precum Katy Perry.

Emil Rengle şi Dana Budeanu FOTO ProTV

Recent, câştigătorul „Românii au talent“ a mărturisit că este bisexual, într-un video postat pe canalul său de YouTube, declarând că acest „secret“ din viaţa sa personală i-a adus numeroase suferinţe şi l-a împiedicat „să se bucure de viaţă.

„Nu puteam să accept ceea ce se întâmpla în interiorul meu, pe lângă faptul că eram batjocorit în fiecare zi pentru că eram ungur. Nu puteam să mai suport şi ideea că voi fi batjocorit şi pentru faptul că sunt gay“, mărturisea Rengle.

