VIDEO Mariah Carey revine la petrecerea de Anul Nou din Times Square, după prestaţia dezastruoasă din 2016

Anul trecut, la petrecerea New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest organizată de Dick Clark Production, cântăreaţa nu a putut să îşi ţină recitalul, acuzând proasta organizare. De cealaltă parte, fanii au susţinut că ea a făcut playback.

Între timp, cele două părţi s-au împăcat, iar acum artista anunţă că va reveni pe scena din New York: „Am căzut cu toţii de acord că anul trecut nu a ieşit aşa cum trebuia şi suntem încântaţi să mergem mai departe împreună pentru a oferi Americii o noapte incredibilă de muzică şi sărbătoare la Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2018”, a transmis ea într-un comunicat. „Ne vedem în Times Square!”.

Înregistrarea concertului ratat de Anul Nou

Mariah Carey, născută pe 27 martie 1970, a devenit cunoscută pe plan mondial la scurt timp după ce şi-a lansat albumul de debut, în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia, cu care s-a căsătorit în 1993. După divorţul de Mottola, în 1997, a început să introducă elemente hip-hop în piesele sale, însă popularitatea ei a început să scadă în 2001, după ce a părăsit Columbia Records. A revenit în atenţia publicului în 2005, cu un nou album pop, care a impresionat publicul şi criticii de specialitate. De-a lungul anilor, albumele sale s-au vândut în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial, iar artista americană a câştigat numeroase trofee prestigioase, inclusiv cinci premii Grammy.