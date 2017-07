The Fresh in the Garden: ordinea intrării artiştilor şi tot ce trebuie să ştiţi despre evenimentul din Grădina Botanică

Akua Naru este principalul artist care va concerta la The Fresh in the Garden FOTO Arhivă

Flori, fete şi băieţi, melodii şi cântăreţi, În Grădina Botanică (Şos. Cotroceni 32) pe 8 iulie haideţi! The Fresh in The Garden ne numim şi un line-up mesmerizant pregătim: Akua Naru Full live band, DeliricxSilent Strike feat. Muse Quartet, Robin and the Backstabbers Acoustic, Laurel Live, Boca 45 şi Dimitris Bats Acoustic, acesta fiind line-up-ul evenimentului.

La ora 14:00 în paşi de dans pe iarbă ne întâlniţi. Biletele pentru 8 iulie sunt disponibile la preţul de 79 de lei. Unde? Pe http://thefresh.ro/, la H2O Shop şi în reţelele Myticket.ro, Iabilet.ro şi Blt.ro. Susţine Grădina Botanică şi achită taxa de 7 lei de acces, arată organizatorii într-un comunicat. Accesul persoanelor sub 18 ani este interzis.

Akua Naru

Akua Naru (Latanya Hinton) a descoperit arta rimelor în copilărie, demonstrând un talent de un lirism profund, transpus azi în spectacole muzicale extraordinare. Povestea ei începe în New Haven, Statele Unite ale Americii, fiind relatată pe albumul de debut „The Journey Aflame“. Un maestru feminin al cuvintelor, Naru atrage atenţia oriunde cântă, din Philadelphia până în Africa de Vest. Stabilită în Germania pentru a crea muzică, ea înregistrează cu grijă toate experienţele sale, fuzionând diverse genuri muzicale cu propriul său stil de hip-hop.

De la lansarea albumului ei de debut în 2011, Naru a reuşit într-un timp scurt să devină un model pentru femeile din hip-hop. Critici de jazz şi hip-hop, precum şi profesori universitari din New York şi Moscova consideră acest album o contribuţie reală la dezvoltarea hip-hop-ului. Ajuns numărul 1 în topurile radio din Statele Unite, single-ul „The World is listening“, produs cu ajutorul lui JR&pH 7, a fost cotat în top şi de diferite posturi de radio naţionale din Franţa şi Germania, dovedind exact ceea ce transmite, că lumea ascultă.

După colaborări fructuoase cu Tony Allen, Lords Of The Underground, Patrice, Tete, Wax Tailor şi Ahmir „Questlove“ Thompson din The Roots, Akua Naru produce în 2015 albumul „The Miner’s Canary“. Inspirat de persoanele de culoare din America şi nu numai, albumul cu titlu-metaforă anunţă un experiment social, în analogie cu practica minerilor de a aduce în mină un canar pentru a identifica o scurgere de gaze. Explorând în profunzime conştiinţa socială, Akua Naru combină cu măiestrie jazz, neo soul, blues, R&B, hip-hop cu rime sociale şi conduce mişcări artistice comparabile cu Lauryn Hill & The Roots 90. Muzica sa devine astfel un omagiu adus muzicii soul şi un model elocvent pentru generaţiile viitoare de artişti.

Deliric

Deliric e pasionat de hip-hop de când se ştie. De poezia acestui stil muzical, de ritm, de jocurile de cuvinte. A pus bazele primei sale formaţii la 11 ani, împreună cu doi prieteni de joacă. Pe cât de imaginare erau versurile cu care se juca în copilărie, pe atât de mult îşi expune acum sufletul în muzica sa, fiind apreciat pentru sinceritate şi transparenţă.

La sfârşitul anilor '90 a co-fondat Facem Records, primul label independent de hip-hop din România. În aceeaşi perioadă a înfiinţat proiectul C.T.C. (Controlul Tehnic de Calitate), trupă din care face parte alături de Vlad Dobrescu şi DOC. În 2005 au lansat „Dificultăţi Tehnice“, primul lor album. Este materialul în urma căruia au devenit una din cele mai influente trupe hip-hop din România. A urmat primul lui album solo, „Inspecţia Tehnică Periodică“, în 2011. 21 de piese, la care a colaborat cu foarte mulţi artişti şi producători. „ITP“ a devenit rapid cel mai bine vândut material românesc în mediul online.

La sfârşitul lui 2011 decide să lanseze un nou single, „Ambrozie“, realizat în colaborare cu Silent Strike. Acesta a fost promovat direct printr-un videoclip regizat de Hypno, care a strâns aproape 5 milioane de vizualizări pe YouTube. În 2013 a lansat mixtape-ul „Delicatese“, material ce abunda în freestyluri, dar şi piese noi.

Pe Silent Strike l-a cunoscut în 2005, când, împreună cu colegii din C.T.C., au colaborat la piesa „Echilibru“. Au urmat mai multe piese Deliric şi Silent Strike: „Gloanţe Oarbe“ (în 2009), „Demoncraţie“ (2010), „Negru“ (2011), „Ambrozie“ (2011). 2016 este anul care marchează primul lor album împreună, DELIRIC X SILENT STRIKE. Este un material extrem de personal, cu versuri care-i reflectă trăirile. Acesta poate fi descărcat de pe deliric1.ro , ascultat pe canalul Facem Records de YouTube (https://www.youtube.com/user/FacemRecordsTV/videos ) sau Soundcloud (https://soundcloud.com/deliric). Pe Deliric îl puteţi urmări pe pagina lui de Facebook (https://www.facebook.com/Deliric1/?fref=ts ).

Silent Strike

Silent Strike este un compozitor local de muzică electronică şi de film. Cu 6 LP-uri şi 6 EP-uri la activ, prezenţa sa în deschiderea unor artişti precum Faithless, Bonobo, Amon Tobin, Saul Williams, Dj Krush, Venetian Snares, Recoil, Jazzanova, Akua Naru, Kode9, Dj Food, Robot Koch şi Mr. Meeble a venit firesc.

Colaborările sale cu muzicieni şi tot tipul de artişti sunt extinse. Dintre ei merită menţionaţi Lucian Ban, Mat Maneri, Alex Harding, Adrian Enescu, Ada Milea, Madam, Alexandrina, Monooka, Maria Radu, AiNA Roxx, Kazi Ploae, Norzeatic, Makunouchi Bento, Yvat, brazda lui novac, Specii, Subcarpaţi, ∆Aimon, Vlaicu Golcea, Sorin Romanescu, Electric Brother, DJ Vasile, Matze, Alienpimp, Dj Undoo, Dj Limun şi mulţi alţii.

Robin and the Backstabbers

Paul Simon vânător de recompense. Talk Talk căzând pe scări. Bruce Springsteen râzând in somn. James Hetfield vorbind în şoaptă ca să nu se trezească ăla micu. Propria voce, auzind-o înregistrată pentru prima dată. Tocuri înalte pe asfalt, în curtea şcolii pe care ai terminat-o de mult. Abraham Lincoln trăgându-i clopotele lui Naomi Watts // În orice caz, cu cât eşti mai departe de garderobă, cu atât sună mai bine.

R. e responsabil de voce, chitară, bruiaj, balistică şi seismologie, în timp ce ShakeHeartbreak se ocupă de baterie, limnologie, radiogoniometrie şi vexilologie, Norman Bates de chitară, voce, taxidermie şi hagiografie, iar Oigăn de bas, herpetologie, orografie.

Dragonul Roşu are printre activităţi saxofon, clape, navigaţie şi serigrafie, iar TRădanu la baterie, sericicultură, cadastru şi exponometrie.

Laurel

Crescută în Sout Hampton, Laurel este o artistă londoneză de doar 22 de ani văzuta ca noua speranţă new pop underground. Cântăreaţă, compozitoare şi producătoare, Laurel Arnell-Cullen şi-a lansat primul EP, PARK, la labelul indeptendent Counter Records , parte din Ninja Tune. Piesa „Hurricane“, extrasă de pe EP, şi-a făcut debutul la BBC Radio 1, precum şi printr-un videoclip fascinant, oferit în premieră şi exclusivitate de publicaţia V Magazine.

Înregistrat în studio-ul din dormitorul său localizat în East London, PARK demonstrează prin piese ca „Hurricane“ o maturitate muzicală impresionantă, susţinută de o voce cultivată şi compoziţii livrate cu tandreţe şi incredere. Prin „Life Worth Living“ şi „San Francisco“, single-uri lansate la label-ul Theia în 2016, talentul artistei a fost recunoscut de BBC Radio 1, Beats1, Apple, Spotify, New York Times, The Guardian, i-D, DIY şi multe altele, ajungând în Top 3 pe Hype Machine's Popular Chart, cu peste jumătate de milion de audiţii în prima lună.

Boca 45

DJ şi producător din Bristol, Marea Britanie, Scott „Boca“ Hendy aka „Boca 45“ este un foarte iscusit făuritor de beat-uri, care după zece ani, poate fi liniştit considerat unul din promotorii genului funky breakbeat. Pasiunea lui nestăvilită pentru funk, soul, hip-hop şi psych transformă orice sunet ieşit din turntable-ul său în coloana sonoră a unui dans nebun, Boca 45 jucând în aceeaşi ligă cu RJD2, DJ Format şi DJ Shadow.

Ceea ce artistul numeşte cu mândrie febra „Boca 45“ se regăseşte în cele trei albume solo lansate, Pitch Sounds, Vertigo Sounds şi Bombonera Sounds, în colaborările cu DJ Andy Smith şi lansate sub egida „Dynamo Productions“, precum şi în noul proiect „Beekeper“, dezvoltat împreună cu promiţătorul DJ Parker. În acelaşi timp, Boca formează cu Gee la voce, trupa „Malachai“, în care creează cu aceeaşi minuţiozitate ritmuri intense, oferind o călătorie halucinantă în muzica underground britanică. Cei doi flăcăi au lansat două albume cu Domino records, casa de discuri a Arctic Monkeys sau Animal Collective.

O prezenţă muzicală prolifică, dar atrasă de abscons, Scott Boca Hendy are la activ numeroase lansări sub diferite nume de scenă cu faimoase case de discuri ca “Island”, „Domino“, „Grand Central“, „Jalapeno“, „Unique“ şi „Jack To Phono“. Pentru că îi place să se fofileze ca persoană, lăsând seturile create să vorbească în locul lui, singurul mod de a absorbi energia sa molipsitoare este să te zbengui la show-ul lui şi să intri în „febra Boca 45“.

Dimitras Bats

Dimitris Bats este un nou proiect muzical din Bucureşti ce abordează un gen muzical alternativ cu influenţe electro-pop. Primul single a fost lansat în luna mai, iar prima apariţie live va fi în cadrul evenimentului „The Fresh in The Garden“.