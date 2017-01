David Bowie şi Leonard Cohen au primit nominalizări la gala BRIT Awards 2017

Nominalizările din 2017

Rapperul Skepta şi trupa de fete Little Mix vor concura fiecare la trei categorii de premii. Beyonce şi sora ei mai mică, Solange Knowles, vor concura la categoria „cea mai bună cântăreaţă internaţională“. Ambele artiste americane au lansat în 2016 albume ale căror piese conţin referiri la chestiunile rasiale şi politice din Statele Unite.

La categoria „cel mai bun cântăreţ britanic“ au fost nominalizaţi David Bowie, Craig David, Kano, Michael Kiwanuka şi Skepta.

La categoria „cea mai bună cântăreaţă britanică“, Emeli Sande şi Ellie Goulding vor concura alături de Anohni, Lianne La Havas şi Nao.

La categoria „cel ma bun cântăreţ internaţional“ au fost nominalizaţi Bon Iver, Leonard Cohen, Drake, Bruno Mars şi The Weeknd.

Beyonce şi sora ei, Solange Knowles, vor concura la categoria feminină echivalentă - „cea mai bună cântăreaţă internaţională“ - alături de Christine and the Queens, Rihanna şi Sia.

La categoria „cel mai bun grup internaţional“ au fost nominalizate trupele A Tribe Called Quest, Drake and Future, Kings of Leon, Nick Cave and the Bad Seeds şi Twenty-One Pilots.

La categoria „cel mai bun single britanic“ au fost nominalizaţi următorii artişti: James Arthur („Say You Won't Let Go“), Clean Bandit („Rockabye“), Coldplay („Hymn For The Weekend“), Jonas Blue ft Dakota („Fast Car“), Calvin Harris ft Rihanna („This Is What You Came For“), Little Mix („Shout Out To My Ex“), Callum Scott („Dancing On My Own“), Tinie Tempah ft Zara Larsson („Girls Like“), Alan Walker („Faded“) şi Zayn („Pillowtalk“).

La categoria „cel mai bun album britanic“ vor concura The 1975 („I Like It When You Sleep... “), David Bowie („Blackstar“), Kano („Made In The Manor“), Michael Kiwanuka („Love and Hate“) şi Skepta („Konnichiwa“).

Cine a câştigat deja un premiu

Pentru prima dată în istoria acestor premii, nominalizările la BRIT Awards au fost anunţate în direct, în cadrul unei emisiuni televizate, ce a fost transmisă de postul ITV.

Organizatorii au anunţat şi numele artiştilor care vor fi recompensaţi cu singurele două trofee care sunt atribuite înainte de gala BRIT Awards. Astfel, cântăreţul blues Rag 'N' Bone Man a câştigat Brits Critics' Choice Award, iar Robbie Williams va primi Brits Icon Award. Acesta va fi cel de-al 18-lea BRIT Award pentru Robbie Williams.

Gala BRIT Awards 2017 va avea loc la O2 Arena din Londra pe 22 februarie. La acel eveniment vor susţine recitaluri Little Mix, Emeli Sande şi The 1975. Organizatorii vor anunţa în zilele următoare numele altor artişti care vor participa la gală.

Cântăreţul Michael Buble a fost desemnat prezentatorul galei BRIT Awards 2017, însă participarea lui la eveniment este pusă sub semnul întrebării, după ce fiul artistului a fost diagnosticat cu cancer la sfârşitul anului trecut.