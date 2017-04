byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers şi Travka pe aceeaşi scenă, în Bucureşti, într-un concert de 4 ore

Trupa Travka se alătură celor de byron, The Mono Jaks şi Robin and the Backstabbers pe scena din Bucureşti FOTO Năluca

Turneul itinerant Overground Elements a ajuns la final, cu cele patru formaţii din line-up concertând fiecare, alternativ, în patru mari oraşe ale ţării: Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara. După ce au prezentat publicului noile lor proiecte live, fiecare în parte, cele patru formaţii se reunesc la Bucureşti în Fratelli Studios vineri, pe 21 aprilie, pentru un concert împreună!

byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers şi Travka vor cânta în câte două reprize, atât acustic cât şi electric, clubul urmând a avea câte o scenă dedicată pentru fiecare tip de concert. Trupele vor cânta prin rotaţie pe ambele scene, totalizând opt reprezentaţii separate într-o seară cu peste patru ore de muzică.

Biletele se găsesc online şi în reţeaua www.iabilet.ro la preţul de 70 de lei (presale) sau 80 de lei la intrare, în seara concertului, în limita stocului rămas. Accesul nu este permis persoanelor sub 18 ani.

Haideţi vineri, pe 21 aprilie, alături de byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers şi Travka la un eveniment deosebit, unde fiecare trupă va concerta atât electric cât şi unplugged, pe două scene dedicate! Venue - Fratelli Studios (str. Glodeni nr. 1-3). Open doors - ora 21:00.